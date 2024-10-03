https://crimea.ria.ru/20241003/rossiyskie-voyska-nanesli-udar-po-obektam-energetiki-na-ukraine-1140823106.html

Российские войска нанесли удар по объектам энергетики на Украине

Российские войска нанесли удар по объектам энергетики на Украине - РИА Новости Крым, 03.10.2024

Российские войска нанесли удар по объектам энергетики на Украине

Войска РФ нанесли удар по объектам энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.10.2024

2024-10-03T12:52

2024-10-03T12:52

2024-10-03T12:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Войска РФ нанесли удар по объектам энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ.Также нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах, уточнили в оборонном ведомстве РФ.Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS и пять реактивных снарядов HIMARS производства США и 144 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 122 вне зоны проведения специальной военной операции.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 32734 беспилотных летательных аппарата, 579 зенитных ракетных комплексов, 18479 танков и других боевых бронированных машин, 1469 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15507 орудий полевой артиллерии и минометов, 26824 единицы специальной военной автомобильной техники.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, авиация, ракетные войска, артиллерия, беспилотник (бпла, дрон), потери всу