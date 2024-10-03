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Российские войска нанесли удар по объектам энергетики на Украине - РИА Новости Крым, 03.10.2024
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Российские войска нанесли удар по объектам энергетики на Украине
Российские войска нанесли удар по объектам энергетики на Украине - РИА Новости Крым, 03.10.2024
Российские войска нанесли удар по объектам энергетики на Украине
Войска РФ нанесли удар по объектам энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.10.2024
2024-10-03T12:52
2024-10-03T12:57
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новости сво
авиация
ракетные войска
артиллерия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Войска РФ нанесли удар по объектам энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ.Также нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах, уточнили в оборонном ведомстве РФ.Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS и пять реактивных снарядов HIMARS производства США и 144 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 122 вне зоны проведения специальной военной операции.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 32734 беспилотных летательных аппарата, 579 зенитных ракетных комплексов, 18479 танков и других боевых бронированных машин, 1469 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15507 орудий полевой артиллерии и минометов, 26824 единицы специальной военной автомобильной техники.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, новости сво, авиация, ракетные войска, артиллерия, беспилотник (бпла, дрон), потери всу
Российские войска нанесли удар по объектам энергетики на Украине

Объекты энергетики ВПК Украины поразили российские военные

12:52 03.10.2024 (обновлено: 12:57 03.10.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Войска РФ нанесли удар по объектам энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики Украины, обеспечивавшим действия ВСУ", – сказано в сообщении.
Также нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах, уточнили в оборонном ведомстве РФ.
Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS и пять реактивных снарядов HIMARS производства США и 144 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 122 вне зоны проведения специальной военной операции.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 32734 беспилотных летательных аппарата, 579 зенитных ракетных комплексов, 18479 танков и других боевых бронированных машин, 1469 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15507 орудий полевой артиллерии и минометов, 26824 единицы специальной военной автомобильной техники.
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