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При капремонте военного госпиталя похищены 35 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 03.10.2024
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При капремонте военного госпиталя похищены 35 миллионов рублей
При капремонте военного госпиталя похищены 35 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 03.10.2024
При капремонте военного госпиталя похищены 35 миллионов рублей
При исполнении гособоронзаказа на капремонт военного госпиталя в Перми похищены 35 миллионов рублей. Один обвиняемый задержан, другой объявлен в... РИА Новости Крым, 03.10.2024
2024-10-03T13:51
2024-10-03T13:51
пермь
новости
происшествия
хищение
ск рф (следственный комитет российской федерации)
арест
розыск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. При исполнении гособоронзаказа на капремонт военного госпиталя в Перми похищены 35 миллионов рублей. Один обвиняемый задержан, другой объявлен в межгосударственный розыск. Об этом сообщили РИА Новости в главном военном следственном управлении СК РФ.Уголовное дело заведено на бывшего начальника филиала "Строительное управление по Центральному военному округу" публично-правовой компании "Военно-строительная компания" Сергея Сухова, его заместителя Дмитрия Сергеля и директора ООО "Специальные технологии строительства" Павла Кравченко. Они обвиняются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.По информации следствия, похищенные деньги обвиняемые разделили между собой.В отношении Сухова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сергель объявлен в межгосударственный розыск, в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, уточнили в СК.Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в Главном военном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации.Накануне главное военное следственное управление СК сообщило, что замглавы филиала Управления лесного хозяйства Минобороны России и глава "Транслесстроя" подозреваются в мошенничестве с госконтрактом в особо крупном размере. В 2022 году фигуранты уголовного дела при исполнении многомиллионного государственного контракта по рубке лесных насаждений Минобороны похитили не менее 20 миллионов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Следком завел дело о взятке против главы автобронетанковой службы ЦВОСК расследует дело о взятках при выполнении госборонзаказаВзятка в 20 млн: задержан замкомандующего Ленинградским военным округом
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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пермь, новости, происшествия, хищение, ск рф (следственный комитет российской федерации), арест, розыск
При капремонте военного госпиталя похищены 35 миллионов рублей

35 миллионов рублей похищены при капремонте военного госпиталя в Перми

13:51 03.10.2024
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. При исполнении гособоронзаказа на капремонт военного госпиталя в Перми похищены 35 миллионов рублей. Один обвиняемый задержан, другой объявлен в межгосударственный розыск. Об этом сообщили РИА Новости в главном военном следственном управлении СК РФ.
Уголовное дело заведено на бывшего начальника филиала "Строительное управление по Центральному военному округу" публично-правовой компании "Военно-строительная компания" Сергея Сухова, его заместителя Дмитрия Сергеля и директора ООО "Специальные технологии строительства" Павла Кравченко. Они обвиняются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

"Следствие установило, что в 2022 году Сухов, Сергель и Кравченко, исполняя государственный контракт на сумму более 190 миллионов рублей в рамках государственного оборонного заказа на выполнение работ по капитальному ремонту военного госпиталя в городе Перми, путем подлога документов похитили свыше 35 миллионов рублей", – говорится в сообщении.

По информации следствия, похищенные деньги обвиняемые разделили между собой.
В отношении Сухова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сергель объявлен в межгосударственный розыск, в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, уточнили в СК.
Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в Главном военном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации.
Накануне главное военное следственное управление СК сообщило, что замглавы филиала Управления лесного хозяйства Минобороны России и глава "Транслесстроя" подозреваются в мошенничестве с госконтрактом в особо крупном размере. В 2022 году фигуранты уголовного дела при исполнении многомиллионного государственного контракта по рубке лесных насаждений Минобороны похитили не менее 20 миллионов рублей.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ПермьНовостиПроисшествияХищениеСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)АрестРозыск
 
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