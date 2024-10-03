https://crimea.ria.ru/20241003/pri-kapremonte-voennogo-gospitalya-pokhischeny-35-millionov-rubley-1140824534.html

При капремонте военного госпиталя похищены 35 миллионов рублей

При капремонте военного госпиталя похищены 35 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 03.10.2024

При капремонте военного госпиталя похищены 35 миллионов рублей

При исполнении гособоронзаказа на капремонт военного госпиталя в Перми похищены 35 миллионов рублей. Один обвиняемый задержан, другой объявлен в... РИА Новости Крым, 03.10.2024

2024-10-03T13:51

2024-10-03T13:51

2024-10-03T13:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. При исполнении гособоронзаказа на капремонт военного госпиталя в Перми похищены 35 миллионов рублей. Один обвиняемый задержан, другой объявлен в межгосударственный розыск. Об этом сообщили РИА Новости в главном военном следственном управлении СК РФ.Уголовное дело заведено на бывшего начальника филиала "Строительное управление по Центральному военному округу" публично-правовой компании "Военно-строительная компания" Сергея Сухова, его заместителя Дмитрия Сергеля и директора ООО "Специальные технологии строительства" Павла Кравченко. Они обвиняются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.По информации следствия, похищенные деньги обвиняемые разделили между собой.В отношении Сухова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сергель объявлен в межгосударственный розыск, в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, уточнили в СК.Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в Главном военном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации.Накануне главное военное следственное управление СК сообщило, что замглавы филиала Управления лесного хозяйства Минобороны России и глава "Транслесстроя" подозреваются в мошенничестве с госконтрактом в особо крупном размере. В 2022 году фигуранты уголовного дела при исполнении многомиллионного государственного контракта по рубке лесных насаждений Минобороны похитили не менее 20 миллионов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Следком завел дело о взятке против главы автобронетанковой службы ЦВОСК расследует дело о взятках при выполнении госборонзаказаВзятка в 20 млн: задержан замкомандующего Ленинградским военным округом

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пермь, новости, происшествия, хищение, ск рф (следственный комитет российской федерации), арест, розыск