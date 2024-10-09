https://crimea.ria.ru/20241009/za-lichnoe-muzhestvo-belousov-vruchil-zvezdy-geroev-rossii-uchastnikam-svo-1140953077.html

За личное мужество: Белоусов вручил Звезды Героев России участникам СВО

За личное мужество: Белоусов вручил Звезды Героев России участникам СВО - РИА Новости Крым, 09.10.2024

За личное мужество: Белоусов вручил Звезды Героев России участникам СВО

Глава Минобороны России Андрей Белоусов вручил медали "Золотая Звезда" российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при защите Херсонской и... РИА Новости Крым, 09.10.2024

2024-10-09T12:55

2024-10-09T12:55

2024-10-09T12:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Глава Минобороны России Андрей Белоусов вручил медали "Золотая Звезда" российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при защите Херсонской и Запорожской областей и штурме врага в Донбассе в ходе спецоперации. Как сообщает пресс-служба российского оборонного ведомства, церемония награждения прошла в Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка в Москве, где военнослужащие проходят лечение и реабилитацию после полученных ранений."Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды – медаль "Золотая Звезда" - российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции", - сказано в сообщении.Белоусов поздравил военнослужащих с высокими наградами и поблагодарил их за службу, а затем обсудил с руководством госпиталя состояние и перспективы развития лечебно-диагностической базы медучреждения и оценил возможности уникальных рентгенохирургических операционных.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Мне 100 лет - я молодой" - столетний ветеран получил звезду ГерояС высоты прожитого опыта: зачем столетние ветераны из Ялты помогают СВО11 тысяч бойцов СВО получили награды за освобождение населенных пунктов

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей белоусов, министерство обороны рф, подвиги героев, герои сво, награды, общество, новости, новости сво