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За личное мужество: Белоусов вручил Звезды Героев России участникам СВО
За личное мужество: Белоусов вручил Звезды Героев России участникам СВО - РИА Новости Крым, 09.10.2024
За личное мужество: Белоусов вручил Звезды Героев России участникам СВО
Глава Минобороны России Андрей Белоусов вручил медали "Золотая Звезда" российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при защите Херсонской и... РИА Новости Крым, 09.10.2024
2024-10-09T12:55
2024-10-09T12:55
2024-10-09T12:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Глава Минобороны России Андрей Белоусов вручил медали "Золотая Звезда" российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при защите Херсонской и Запорожской областей и штурме врага в Донбассе в ходе спецоперации. Как сообщает пресс-служба российского оборонного ведомства, церемония награждения прошла в Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка в Москве, где военнослужащие проходят лечение и реабилитацию после полученных ранений."Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды – медаль "Золотая Звезда" - российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции", - сказано в сообщении.Белоусов поздравил военнослужащих с высокими наградами и поблагодарил их за службу, а затем обсудил с руководством госпиталя состояние и перспективы развития лечебно-диагностической базы медучреждения и оценил возможности уникальных рентгенохирургических операционных.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Мне 100 лет - я молодой" - столетний ветеран получил звезду ГерояС высоты прожитого опыта: зачем столетние ветераны из Ялты помогают СВО11 тысяч бойцов СВО получили награды за освобождение населенных пунктов
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андрей белоусов, министерство обороны рф, подвиги героев, герои сво, награды, общество, новости, новости сво
За личное мужество: Белоусов вручил Звезды Героев России участникам СВО
Белоусов вручил медали Героев России участникам СВО за оборону Новороссии и Донбасса
12:55 09.10.2024 (обновлено: 12:59 09.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Глава Минобороны России Андрей Белоусов вручил медали "Золотая Звезда" российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при защите Херсонской и Запорожской областей и штурме врага в Донбассе в ходе спецоперации.
Как сообщает пресс-служба российского оборонного ведомства, церемония награждения прошла в Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка в Москве, где военнослужащие проходят лечение и реабилитацию после полученных ранений.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды – медаль "Золотая Звезда" - российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции", - сказано в сообщении.
Звезды Героев вручены командиру мотострелкового батальона майору Владимиру Манохину, который сдержал наступление противника в районе важного населенного пункта в Херсонской области, капитану Максиму Бахареву, командиру взвода ПТУР - за оборону одного из населенных пунктов Запорожской области. Также высшая награда вручена сержанту Сергею Седову, который проявил личное мужество и героизм в составе штурмового отряда и помог захватить важные позиции противника в ДНР.
Белоусов поздравил военнослужащих с высокими наградами и поблагодарил их за службу, а затем обсудил с руководством госпиталя состояние и перспективы развития лечебно-диагностической базы медучреждения и оценил возможности уникальных рентгенохирургических операционных.
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