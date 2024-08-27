https://crimea.ria.ru/20240827/belousov-poruchil-obespechit-boytsov-v-prigraniche-svyazyu-i-bronetekhnikoy-1139919740.html

Белоусов поручил обеспечить бойцов в приграничье связью и бронетехникой

Белоусов поручил обеспечить бойцов в приграничье связью и бронетехникой - РИА Новости Крым, 27.08.2024

Белоусов поручил обеспечить бойцов в приграничье связью и бронетехникой

Министр обороны РФ Александр Белоусов обеспечить бойцов на передовой всем необходимым. Об этом он заявил на заседании Координационного совета по вопросам... РИА Новости Крым, 27.08.2024

2024-08-27T17:13

2024-08-27T17:13

2024-08-27T17:30

андрей белоусов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Министр обороны РФ Александр Белоусов обеспечить бойцов на передовой всем необходимым. Об этом он заявил на заседании Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей.Особое внимание министр поручил обратить на обеспечение средствами защиты, бронетехникой, средствами связи, средствами огневого поражения и боеприпасами. В этой связи он поручил Генеральному штабу и Национальному центру управления обороной следить, чтобы все принятые решения были доведены до результата.Оперативная группа Координационного совета круглосуточно контролирует решения проблемных вопросов между группировками войск, оперштабами приграничных регионов и центральными органами военного управления.По данным Минобороны, всего с начала работы оперативными штабами приграничных субъектов направлено 55 проблемных вопросов, 37 уже решены.В стадии выполнения также находятся 18 вопросов в интересах группировки "Курск", 8 из них касаются обеспечения комплексами и приборами наблюдения и разведки, 10 связаны с поставкой отдельных номенклатур средств поражения и другого имущества.В группировки "Белгород" и "Брянск" поставили квадрокоптеры, приборы ночного видения и тепловизоры, квадроциклы, средства связи, комплексы противодействия беспилотным летательным аппаратам, медицинское и другое имущество, добавили в Минобороны.Накануне президент России Владимир Путин собрал совещание по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях, в котором приняли участие руководители правительства России, силовики и губернаторы приграничных регионов.Также глава государства обсуждал обстановку в Курской области на совещаниях с правительством и с силовым блоком 7 и 12 августа. Тогда президент поручил поддержать местных жителей и сделать все необходимое для выдворения противника с территории Курской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Из украинского плена вернули 115 военных, захваченных в Курской областиОтвет на вторжение ВСУ в Курскую область обязательно будет – КремльВСУ приказали убивать мирных в Курской области за сопротивление – пленный

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей белоусов, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, армия и флот, новости, новости сво