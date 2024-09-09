https://crimea.ria.ru/20240909/putin-dal-novye-polnomochiya-ministru-oborony-rossii-1140236771.html
Путин дал новые полномочия министру обороны России
Путин дал новые полномочия министру обороны России - РИА Новости Крым, 09.09.2024
Путин дал новые полномочия министру обороны России
Президент России Владимир Путин наделил министра обороны полномочиями устанавливать порядок оформления и прекращения допуска граждан к государственной тайне в... РИА Новости Крым, 09.09.2024
2024-09-09T16:55
2024-09-09T16:55
2024-09-09T17:16
владимир путин (политик)
министерство обороны рф
новости
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/16/1139800429_0:0:3186:1792_1920x0_80_0_0_1754d3a1424d0561065e0fae0213617a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин наделил министра обороны полномочиями устанавливать порядок оформления и прекращения допуска граждан к государственной тайне в подведомственных министерству структурах. Соответствующий указ размещен на портале правовой информации.Уточняется, что документ, дополняющий Положение о министерстве обороны РФ в части полномочий и задач министра, вступает в силу с момента опубликования.Читайте также на РИА Новости Крым:Белоусов поручил обеспечить бойцов в приграничье связью и бронетехникойБелоусов поддержал обеспечение жильем отдельных категорий военныхНа защиту приграничья России выделят дополнительные силы – Белоусов
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/16/1139800429_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d7f847882ceffb8e5b716001ce05dd40.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), министерство обороны рф, новости, россия
Путин дал новые полномочия министру обороны России
Путин дал министру обороны России полномочия ограничивать доступ к гостайне
16:55 09.09.2024 (обновлено: 17:16 09.09.2024)