https://crimea.ria.ru/20240909/putin-dal-novye-polnomochiya-ministru-oborony-rossii-1140236771.html

Путин дал новые полномочия министру обороны России

Путин дал новые полномочия министру обороны России - РИА Новости Крым, 09.09.2024

Путин дал новые полномочия министру обороны России

Президент России Владимир Путин наделил министра обороны полномочиями устанавливать порядок оформления и прекращения допуска граждан к государственной тайне в... РИА Новости Крым, 09.09.2024

2024-09-09T16:55

2024-09-09T16:55

2024-09-09T17:16

владимир путин (политик)

министерство обороны рф

новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин наделил министра обороны полномочиями устанавливать порядок оформления и прекращения допуска граждан к государственной тайне в подведомственных министерству структурах. Соответствующий указ размещен на портале правовой информации.Уточняется, что документ, дополняющий Положение о министерстве обороны РФ в части полномочий и задач министра, вступает в силу с момента опубликования.Читайте также на РИА Новости Крым:Белоусов поручил обеспечить бойцов в приграничье связью и бронетехникойБелоусов поддержал обеспечение жильем отдельных категорий военныхНа защиту приграничья России выделят дополнительные силы – Белоусов

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), министерство обороны рф, новости, россия