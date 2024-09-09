Рейтинг@Mail.ru
Путин дал новые полномочия министру обороны России - РИА Новости Крым, 09.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240909/putin-dal-novye-polnomochiya-ministru-oborony-rossii-1140236771.html
Путин дал новые полномочия министру обороны России
Путин дал новые полномочия министру обороны России - РИА Новости Крым, 09.09.2024
Путин дал новые полномочия министру обороны России
Президент России Владимир Путин наделил министра обороны полномочиями устанавливать порядок оформления и прекращения допуска граждан к государственной тайне в... РИА Новости Крым, 09.09.2024
2024-09-09T16:55
2024-09-09T17:16
владимир путин (политик)
министерство обороны рф
новости
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/16/1139800429_0:0:3186:1792_1920x0_80_0_0_1754d3a1424d0561065e0fae0213617a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин наделил министра обороны полномочиями устанавливать порядок оформления и прекращения допуска граждан к государственной тайне в подведомственных министерству структурах. Соответствующий указ размещен на портале правовой информации.Уточняется, что документ, дополняющий Положение о министерстве обороны РФ в части полномочий и задач министра, вступает в силу с момента опубликования.Читайте также на РИА Новости Крым:Белоусов поручил обеспечить бойцов в приграничье связью и бронетехникойБелоусов поддержал обеспечение жильем отдельных категорий военныхНа защиту приграничья России выделят дополнительные силы – Белоусов
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/16/1139800429_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d7f847882ceffb8e5b716001ce05dd40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), министерство обороны рф, новости, россия
Путин дал новые полномочия министру обороны России

Путин дал министру обороны России полномочия ограничивать доступ к гостайне

16:55 09.09.2024 (обновлено: 17:16 09.09.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин наделил министра обороны полномочиями устанавливать порядок оформления и прекращения допуска граждан к государственной тайне в подведомственных министерству структурах. Соответствующий указ размещен на портале правовой информации.

"Устанавливает в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Минобороны России, подведомственных Минобороны России органах и организациях порядок оформления, переоформления и прекращения допуска граждан к государственной тайне, а также их доступа к сведениям, составляющим государственную тайну, учитывающий специфику решаемых Минобороны России задач", – сказано в документе.

Уточняется, что документ, дополняющий Положение о министерстве обороны РФ в части полномочий и задач министра, вступает в силу с момента опубликования.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Белоусов поручил обеспечить бойцов в приграничье связью и бронетехникой
Белоусов поддержал обеспечение жильем отдельных категорий военных
На защиту приграничья России выделят дополнительные силы – Белоусов
 
Владимир Путин (политик)Министерство обороны РФНовостиРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:13Лавров назвал условие для переговоров по Украине
16:55Путин дал новые полномочия министру обороны России
16:43В Крыму объявили итоговую явку на выборы
16:21Крымский мост: очереди снова увеличились
16:10В России завершен процесс голосования – явка составила 47%
15:46Экологическое ЧП на Украине: в реке Десна массовая гибель рыбы
15:28На Украине выпустили учебник без Крыма и предложили детям его дорисовать
15:11Три стороны одной медали: зачем Шольц заговорил о своем плане по Украине
15:04Ситуация в Курской области – данные Минобороны
14:53В Законодательное собрание Севастополя прошли четыре партии
14:52Армия России ликвидировала почти 2000 боевиков ВСУ за сутки
14:37Сотрудница военной части задержана за связь с украинской разведкой
14:35Прокуратура начала проверку после крушения самолета в Подмосковье
14:32Шесть населенных пунктов в Крыму остались без света из-за аварии
14:28В Госсовет Крыма пройдут кандидаты от всех партий – Константинов
14:23Шторм снова идет на Крым: полуостров накроют сильные ливни с градом
14:14Очередь на Крымский мост за час выросла в два раза
13:59Самолет Ан-2 потерпел крушение в Подмосковье
13:48Армения передала Азербайджану проект мирного договора
13:33Российские системы ПВО сбили французские и американские бомбы и снаряды
Лента новостейМолния