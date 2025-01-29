https://crimea.ria.ru/20250129/v-krymu-budut-sudit-prodavtsov-opasnogo-surrogatnogo-alkogolya-1143775296.html

В Крыму будут судить продавцов опасного суррогатного алкоголя

В Крыму будут судить продавцов опасного суррогатного алкоголя - РИА Новости Крым, 29.01.2025

В Крыму будут судить продавцов опасного суррогатного алкоголя

В Алуште четверо мужчин ответят перед судом за сбыт опасной спиртосодержащей продукции, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 29.01.2025

2025-01-29T16:02

2025-01-29T16:02

2025-01-29T16:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. В Алуште четверо мужчин ответят перед судом за сбыт опасной спиртосодержащей продукции, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Контрафакт разливали в емкости привозили в Алушту и продавали там под видом алкогольных напитков в торговых точках города.Сотрудники полиции задержали злоумышленников. Исследовав изъятый суррогат, эксперты пришли к выводу, что он представляет опасность для потребителей и может нанести тяжкий вред их здоровью.Как уточнили в региональном Главке Следственного комитета, подельники успели произвести около одной тонны поддельных алкогольных напитков.Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Еще двое фигурантов находятся в розыске.Ранее в Крыму пресекли работу подпольного цеха по изготовлению аналогов популярных зарубежных безалкогольных газировок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Херсонщине злоумышленник пытался сбыть контрафактный табак на 24 млн700 литров нелегального пива изъяли по дороге в КрымОтравление контрафактным сидром: ждать ли масштабных проверок в Крыму

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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