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В Крыму будут судить продавцов опасного суррогатного алкоголя
В Крыму будут судить продавцов опасного суррогатного алкоголя - РИА Новости Крым, 29.01.2025
В Крыму будут судить продавцов опасного суррогатного алкоголя
В Алуште четверо мужчин ответят перед судом за сбыт опасной спиртосодержащей продукции, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 29.01.2025
2025-01-29T16:02
2025-01-29T16:02
2025-01-29T16:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. В Алуште четверо мужчин ответят перед судом за сбыт опасной спиртосодержащей продукции, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Контрафакт разливали в емкости привозили в Алушту и продавали там под видом алкогольных напитков в торговых точках города.Сотрудники полиции задержали злоумышленников. Исследовав изъятый суррогат, эксперты пришли к выводу, что он представляет опасность для потребителей и может нанести тяжкий вред их здоровью.Как уточнили в региональном Главке Следственного комитета, подельники успели произвести около одной тонны поддельных алкогольных напитков.Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Еще двое фигурантов находятся в розыске.Ранее в Крыму пресекли работу подпольного цеха по изготовлению аналогов популярных зарубежных безалкогольных газировок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Херсонщине злоумышленник пытался сбыть контрафактный табак на 24 млн700 литров нелегального пива изъяли по дороге в КрымОтравление контрафактным сидром: ждать ли масштабных проверок в Крыму
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости, крым, новости крыма, алушта, прокуратура республики крым, гсу ск россии по крыму и севастополю
В Крыму будут судить продавцов опасного суррогатного алкоголя
В Крыму за продажу опасного для жизни суррогатного алкоголя будут судить четырех человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. В Алуште четверо мужчин ответят перед судом за сбыт опасной спиртосодержащей продукции, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
"В мае прошлого года один из обвиняемых, организовал производство и сбыт спиртосодержащей продукции. Для реализации своего плана он нашел помощников, которые с июня по сентябрь 2024 года, находясь в городе Ялте, путем смешивания воды, спирта, красителей и иных добавок изготовили опасные "алкогольные" напитки", - говорится в сообщении.
Контрафакт разливали в емкости привозили в Алушту и продавали там под видом алкогольных напитков в торговых точках города.
Сотрудники полиции задержали злоумышленников. Исследовав изъятый суррогат, эксперты пришли к выводу, что он представляет опасность для потребителей и может нанести тяжкий вред их здоровью.
Как уточнили в региональном Главке Следственного комитета, подельники успели произвести около одной тонны поддельных алкогольных напитков.
Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Еще двое фигурантов находятся в розыске.
Ранее в Крыму пресекли работу подпольного цеха
по изготовлению аналогов популярных зарубежных безалкогольных газировок.
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