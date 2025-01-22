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Подпольный цех по разливу "заграничной" газировки накрыли в Крыму - РИА Новости Крым, 22.01.2025
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Подпольный цех по разливу "заграничной" газировки накрыли в Крыму
Подпольный цех по разливу "заграничной" газировки накрыли в Крыму - РИА Новости Крым, 22.01.2025
Подпольный цех по разливу "заграничной" газировки накрыли в Крыму
В Крыму пресекли работу подпольного цеха по изготовлению аналогов популярных зарубежных безалкогольных газировок. Об этом сообщила в среду официальный... РИА Новости Крым, 22.01.2025
2025-01-22T11:21
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контрафакт
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новости крыма
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. В Крыму пресекли работу подпольного цеха по изготовлению аналогов популярных зарубежных безалкогольных газировок. Об этом сообщила в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк.По ее данным, нелегальный цех был расположен в одном из крымских сел. Там же находились склады и жилые помещения для персонала. На предприятии работали около 15 человек.Уголовное дело о незаконном использовании средств индивидуализации товаров возбуждено в отношении двоих подозреваемых. Сейчас полицейские устанавливают каналы сбыта контрафактной продукции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Херсонщине злоумышленник пытался сбыть контрафактный табак на 24 млн700 литров нелегального пива изъяли по дороге в КрымОтравление контрафактным сидром: ждать ли масштабных проверок в Крыму
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контрафакт, крым, новости крыма, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), ирина волк
Подпольный цех по разливу "заграничной" газировки накрыли в Крыму

В Крыму пресекли работу подпольного цеха по разливу аналогов заграничной газировки

11:21 22.01.2025 (обновлено: 12:20 22.01.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. В Крыму пресекли работу подпольного цеха по изготовлению аналогов популярных зарубежных безалкогольных газировок. Об этом сообщила в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее данным, нелегальный цех был расположен в одном из крымских сел. Там же находились склады и жилые помещения для персонала. На предприятии работали около 15 человек.
"Предварительно установлено, что они в промышленных масштабах изготавливали аналоги популярных зарубежных безалкогольных газированных напитков. На бутылки наносили этикетки с товарными знаками известных брендов. Оптовые партии сбывали под видом оригинальной продукции через подконтрольные коммерческие организации", - сообщила официальный представитель МВД.
© МВД МедиаПодпольный цех по разливу "заграничной" газировки накрыли в Крыму
Подпольный цех по разливу заграничной газировки накрыли в Крыму
© МВД Медиа
Уголовное дело о незаконном использовании средств индивидуализации товаров возбуждено в отношении двоих подозреваемых. Сейчас полицейские устанавливают каналы сбыта контрафактной продукции.
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КонтрафактКрымНовости КрымаМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)Ирина Волк
 
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