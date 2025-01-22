https://crimea.ria.ru/20250122/podpolnyy-tsekh-po-razlivu-zagranichnoy-gazirovki-nakryli-v-krymu-1143559686.html

Подпольный цех по разливу "заграничной" газировки накрыли в Крыму

Подпольный цех по разливу "заграничной" газировки накрыли в Крыму - РИА Новости Крым, 22.01.2025

Подпольный цех по разливу "заграничной" газировки накрыли в Крыму

В Крыму пресекли работу подпольного цеха по изготовлению аналогов популярных зарубежных безалкогольных газировок. Об этом сообщила в среду официальный... РИА Новости Крым, 22.01.2025

2025-01-22T11:21

2025-01-22T11:21

2025-01-22T12:20

контрафакт

крым

новости крыма

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

ирина волк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. В Крыму пресекли работу подпольного цеха по изготовлению аналогов популярных зарубежных безалкогольных газировок. Об этом сообщила в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк.По ее данным, нелегальный цех был расположен в одном из крымских сел. Там же находились склады и жилые помещения для персонала. На предприятии работали около 15 человек.Уголовное дело о незаконном использовании средств индивидуализации товаров возбуждено в отношении двоих подозреваемых. Сейчас полицейские устанавливают каналы сбыта контрафактной продукции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Херсонщине злоумышленник пытался сбыть контрафактный табак на 24 млн700 литров нелегального пива изъяли по дороге в КрымОтравление контрафактным сидром: ждать ли масштабных проверок в Крыму

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

контрафакт, крым, новости крыма, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), ирина волк