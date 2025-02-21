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"Отдался не тем": зачем Зеленский хамит Трампу

"Отдался не тем": зачем Зеленский хамит Трампу - РИА Новости Крым, 21.02.2025

"Отдался не тем": зачем Зеленский хамит Трампу

Глава киевского режима Владимир Зеленский стоит у пропасти полного политического фиаско из-за того, что в конфликте с РФ поставил все на Запад, а "единый"... РИА Новости Крым, 21.02.2025

2025-02-21T06:10

2025-02-21T06:10

2025-02-21T06:10

радио "спутник в крыму"

новости

владимир зеленский

дональд трамп

украина

сша

мнения

павел шипилин

политика

кир стармер

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский стоит у пропасти полного политического фиаско из-за того, что в конфликте с РФ поставил все на Запад, а "единый" антироссийский фронт развалился. Последняя надежда – европейцы, выступающие против Дональда Трампа, но и это тупик, потому что для них он Петрушка на время, а за хамство в адрес лидера США придется ответить. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог Павел Шипилин.По словам Шипилина, Зеленский оказался на краю пропасти, и это полное политическое фиаско. Причина в том, что в своей оголтелой борьбе против России он сделал ставку полностью на Запад, получая поддержку демократов США и их приспешников в Европе.Но единый антироссийский фронт развалился, "Запад расходится", а Зеленскому идти некуда: в трампистской Америке его ждет глухая стена, а Европа в шоке и недееспособна.Пребывая в патовом положении, Зеленский "уловил интонации, которые долетают из Европы" и сегодня пытается примкнуть к той части европейцев, "которая не приемлет ни Трампа, ни трампизма", отметил эксперт. Эта "поддержка" в сложившихся обстоятельства зыбка и гибельна, но вариантов нет, считает эксперт."Зеленский отдался европейцам, а без Трампа европейцы не стоят вообще ничего. Он сделал ставку не на ту лошадь, а лошадь-победитель не дает делать ставку на нее. Зеленский не член европейской политической тусовки, и его могут держать только за Петрушку, но деваться некуда. Положение безвыходное. До этого он не стоял перед таким выбором. Был выбор, сколько ему положат в карман", – прокомментировал политолог.Он не исключил, что Зеленский уже понимает свою участь, но "пытается хорохориться как молодой индюшонок", отчаянно хватаясь за европейцев и даже позволяя себе хамить Трампу и его команде. Но он "играет в игру не в своей весовой категории" и проиграет с позором, считает эксперт.Накануне стало известно, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон запросили встречу американского лидера Дональда Трампа и прибудут в США.Ранее в тот же день президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, выступая на пресс-конференции из своей резиденции в Мар-а-Лаго, сделал ряд заявлений относительно ситуации на Украине и лично Владимира Зеленского. В частности, сообщил, что истинный рейтинг главы киевского режима составляет 4%, и осудил отмену выборов. А также обвинил киевский режим в том, что тот допустил войну с Россией и на протяжении трех лет не использовал возможностей для урегулирования конфликта.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп обвинил Зеленского в диктатуре и предупредил о потере страны "Истерика неуместна": Путин о реакции Зеленского на переговоры РФ и США Куда Киев дел американские деньги – Трамп просит отчета

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, владимир зеленский, дональд трамп, украина, сша, мнения, павел шипилин, политика, кир стармер