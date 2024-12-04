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На Херсонщине злоумышленник пытался сбыть контрафактный табак на 24 млн
На Херсонщине злоумышленник пытался сбыть контрафактный табак на 24 млн - РИА Новости Крым, 04.12.2024
На Херсонщине злоумышленник пытался сбыть контрафактный табак на 24 млн
В Херсонской области мужчина пытался сбыть контрафактный немаркированный табак на 24 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе РИА Новости Крым, 04.12.2024
2024-12-04T14:05
2024-12-04T14:05
2024-12-04T14:06
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
новости
херсонская область
табак
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В Херсонской области мужчина пытался сбыть контрафактный немаркированный табак на 24 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.Установлено, что фигурант под видом индивидуального предпринимателя сбывал крупные партии контрафактных табачных изделий.В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 171.1 УК РФ за производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт товаров и продукции без маркировки. Санкция статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы."В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств противоправной деятельности фигуранта, а также выявление его преступных связей", – добавили в ведомстве.Ранее в Армянске правоохранители изъяли у нелегального торговца табачную продукцию без маркировок на сумму в 2,5 миллиона рублей. За незаконную деятельность мужчина заплатил штраф в размере 400 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани пресекли ввоз табака из Индии: что нашли в продукцииВ РФ хотят ввести уголовную ответственность за продажу сигарет детямВ Крыму изъяли более 11 тысяч пачек контрафактных сигарет
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, херсонская область, табак, происшествия
На Херсонщине злоумышленник пытался сбыть контрафактный табак на 24 млн
В Херсонской области мужчина пытался сбыть контрафактный табак на 24 млн рублей – ФСБ
14:05 04.12.2024 (обновлено: 14:06 04.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В Херсонской области мужчина пытался сбыть контрафактный немаркированный табак на 24 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.
Установлено, что фигурант под видом индивидуального предпринимателя сбывал крупные партии контрафактных табачных изделий.
"В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия в складском помещении, принадлежащем подозреваемому, обнаружено и изъято более 189 000 пачек табачной продукции, немаркированных акцизными марками, общей стоимостью свыше 24 миллиона рублей", – говорится в сообщении.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 171.1 УК РФ за производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт товаров и продукции без маркировки. Санкция статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.
"В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств противоправной деятельности фигуранта, а также выявление его преступных связей", – добавили в ведомстве.
Ранее в Армянске правоохранители изъяли у нелегального торговца табачную продукцию без маркировок
на сумму в 2,5 миллиона рублей. За незаконную деятельность мужчина заплатил штраф в размере 400 тысяч рублей.
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