https://crimea.ria.ru/20241204/na-khersonschine-zloumyshlennik-pytalsya-sbyt-kontrafaktnyy-tabak-na-24-mln-1142367366.html

На Херсонщине злоумышленник пытался сбыть контрафактный табак на 24 млн

На Херсонщине злоумышленник пытался сбыть контрафактный табак на 24 млн - РИА Новости Крым, 04.12.2024

На Херсонщине злоумышленник пытался сбыть контрафактный табак на 24 млн

В Херсонской области мужчина пытался сбыть контрафактный немаркированный табак на 24 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе РИА Новости Крым, 04.12.2024

2024-12-04T14:05

2024-12-04T14:05

2024-12-04T14:06

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

новости

херсонская область

табак

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В Херсонской области мужчина пытался сбыть контрафактный немаркированный табак на 24 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.Установлено, что фигурант под видом индивидуального предпринимателя сбывал крупные партии контрафактных табачных изделий.В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 171.1 УК РФ за производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт товаров и продукции без маркировки. Санкция статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы."В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств противоправной деятельности фигуранта, а также выявление его преступных связей", – добавили в ведомстве.Ранее в Армянске правоохранители изъяли у нелегального торговца табачную продукцию без маркировок на сумму в 2,5 миллиона рублей. За незаконную деятельность мужчина заплатил штраф в размере 400 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани пресекли ввоз табака из Индии: что нашли в продукцииВ РФ хотят ввести уголовную ответственность за продажу сигарет детямВ Крыму изъяли более 11 тысяч пачек контрафактных сигарет

херсонская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, херсонская область, табак, происшествия