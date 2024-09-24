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Крым заранее максимально защитили от ударов ВСУ – Константинов - РИА Новости Крым, 24.09.2024
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Крым заранее максимально защитили от ударов ВСУ – Константинов
Крым заранее максимально защитили от ударов ВСУ – Константинов - РИА Новости Крым, 24.09.2024
Крым заранее максимально защитили от ударов ВСУ – Константинов
В Крыму заблаговременно приняли меры для защиты полуострова от ударов ВСУ, в том числе благодаря строительству оборонительных линий. Об этом журналистам... РИА Новости Крым, 24.09.2024
2024-09-24T13:01
2024-09-24T13:03
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новости крыма
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. В Крыму заблаговременно приняли меры для защиты полуострова от ударов ВСУ, в том числе благодаря строительству оборонительных линий. Об этом журналистам рассказал председатель Госсовета республики Владимир Константинов.Высокий ("желтый") уровень террористической опасности введен в Крыму бессрочно с 3 февраля 2023 года. До этого он действовал определенный срок, после чего указом главы республики его постоянно продлевали.После начала СВО, в 2022 году, на полуострове начали возводить фортификационные укрепления. В июле 2024 года Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму создаются и дополнительные фортификационные укрепрайоны для усиления противодиверсионной защиты региона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму создают дополнительные фортификации - АксеновВ Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасностиЗачем в Крыму возводят фортификации – эксперт по безопасности
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крым, новости крыма, владимир константинов, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым
Крым заранее максимально защитили от ударов ВСУ – Константинов

Строительство линий обороны позволило защитить Крым от ударов ВСУ – Константинов

13:01 24.09.2024 (обновлено: 13:03 24.09.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФортификационные сооружения
Фортификационные сооружения - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. В Крыму заблаговременно приняли меры для защиты полуострова от ударов ВСУ, в том числе благодаря строительству оборонительных линий. Об этом журналистам рассказал председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

"Желтый уровень опасности предоставляет право главе республики на многие мероприятия, чем он, хочу подчеркнуть, успешно занимается. Обратите внимание на меры, связанные со спецсооружениями. Мы начали это делать в Крыму по его (Аксенова – ред.) инициативе и тогда многие говорили, мол, зачем, все хорошо же. Но мы это сделали, они (враги – ред.) это увидели со спутника, и планы по нанесению удара на Крым были скорректированы", - рассказал он.

Высокий ("желтый") уровень террористической опасности введен в Крыму бессрочно с 3 февраля 2023 года. До этого он действовал определенный срок, после чего указом главы республики его постоянно продлевали.
После начала СВО, в 2022 году, на полуострове начали возводить фортификационные укрепления. В июле 2024 года Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму создаются и дополнительные фортификационные укрепрайоны для усиления противодиверсионной защиты региона.
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