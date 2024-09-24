https://crimea.ria.ru/20240924/krym-zaranee-maksimalno-zaschitili-ot-udarov-vsu--konstantinov-1140573439.html

Крым заранее максимально защитили от ударов ВСУ – Константинов

Крым заранее максимально защитили от ударов ВСУ – Константинов - РИА Новости Крым, 24.09.2024

Крым заранее максимально защитили от ударов ВСУ – Константинов

В Крыму заблаговременно приняли меры для защиты полуострова от ударов ВСУ, в том числе благодаря строительству оборонительных линий. Об этом журналистам... РИА Новости Крым, 24.09.2024

2024-09-24T13:01

2024-09-24T13:01

2024-09-24T13:03

крым

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безопасность республики крым и севастополя

атаки всу на крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. В Крыму заблаговременно приняли меры для защиты полуострова от ударов ВСУ, в том числе благодаря строительству оборонительных линий. Об этом журналистам рассказал председатель Госсовета республики Владимир Константинов.Высокий ("желтый") уровень террористической опасности введен в Крыму бессрочно с 3 февраля 2023 года. До этого он действовал определенный срок, после чего указом главы республики его постоянно продлевали.После начала СВО, в 2022 году, на полуострове начали возводить фортификационные укрепления. В июле 2024 года Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму создаются и дополнительные фортификационные укрепрайоны для усиления противодиверсионной защиты региона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму создают дополнительные фортификации - АксеновВ Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасностиЗачем в Крыму возводят фортификации – эксперт по безопасности

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, владимир константинов, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым