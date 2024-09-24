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В крымском парламенте создали два новых комитета - РИА Новости Крым, 24.09.2024
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В крымском парламенте создали два новых комитета
В крымском парламенте создали два новых комитета - РИА Новости Крым, 24.09.2024
В крымском парламенте создали два новых комитета
В структуре крымского парламента нового созыва создали два новых комитета – по делам семьи и вопросам экологии. Кроме того, создали несколько новых рабочих... РИА Новости Крым, 24.09.2024
2024-09-24T15:24
2024-09-24T15:31
новости крыма
крым
владимир константинов
государственный совет рк (госсовет)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В структуре крымского парламента нового созыва создали два новых комитета – по делам семьи и вопросам экологии. Кроме того, создали несколько новых рабочих групп. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым, заявил председатель Госсовета Владимир Константинов.Новосозданный Комитет по экологии и природным ресурсам возглавила Светлана Шабельникова, Комитет по делам семьи и ветеранов – Сергей Богатыренко. В крымском парламенте всего 19 комитетов – это максимальное количество, предусмотренное Конституцией.Кроме того, в парламенте создана рабочая группа, которая будет заниматься разработкой нового гимна республики. Ею руководит вице-спикер крымского парламента Сергей Цеков."Мы сформируем еще одну рабочую группу, которая будет проводить работу по признанию незаконными документов 1954 года о передаче Крыма в состав Украины. Пока этот вопрос находится в политической плоскости, но мы дальше пойдем в Конституционный суд, и тогда нужна будет конкретная рабочая группа для того, чтобы дальше двигаться", – объяснил Константинов.Кроме того, в Госсовете планируется поднять на новый уровень волонтерскую работу. В новый состав парламента вошла депутат от "Молодой гвардии" Арина Моренец – волонтер, которая активно помогает семьям участников СВО.Задачей этих депутатов станет объединение и координации работы всех волонтеров Крыма.Первая сессия депутатов Государственного совета нового созыва состоялась 12 сентября. В ходе заседания парламентарии избрали председателем Госсовета Владимира Константинова, а также проголосовали за новый состав президиума, переизбрание главы Республики Крым Сергея Аксенова, председателя Совмина Юрия Гоцанюка, его заместителей и нескольких министров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сергея Карякина назначили сенатором от Крыма Константинов объяснил хорошую явку на выборах в КрымуВ Госсовет Крыма пройдут кандидаты от всех партий – Константинов
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новости крыма, крым, владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), общество
В крымском парламенте создали два новых комитета

В Государственном совете Крыма создали два новых комитета

15:24 24.09.2024 (обновлено: 15:31 24.09.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГоссовет Республики Крым
Госсовет Республики Крым - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В структуре крымского парламента нового созыва создали два новых комитета – по делам семьи и вопросам экологии. Кроме того, создали несколько новых рабочих групп. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым, заявил председатель Госсовета Владимир Константинов.

"Добавился комитет по делам семьи и по экологии. Вопросы семьи выделили, потому что сейчас Год семьи, и этой теме президент уделяет много внимания", – сказал Константинов.

Новосозданный Комитет по экологии и природным ресурсам возглавила Светлана Шабельникова, Комитет по делам семьи и ветеранов – Сергей Богатыренко. В крымском парламенте всего 19 комитетов – это максимальное количество, предусмотренное Конституцией.
Кроме того, в парламенте создана рабочая группа, которая будет заниматься разработкой нового гимна республики. Ею руководит вице-спикер крымского парламента Сергей Цеков.
"Мы сформируем еще одну рабочую группу, которая будет проводить работу по признанию незаконными документов 1954 года о передаче Крыма в состав Украины. Пока этот вопрос находится в политической плоскости, но мы дальше пойдем в Конституционный суд, и тогда нужна будет конкретная рабочая группа для того, чтобы дальше двигаться", – объяснил Константинов.
Кроме того, в Госсовете планируется поднять на новый уровень волонтерскую работу. В новый состав парламента вошла депутат от "Молодой гвардии" Арина Моренец – волонтер, которая активно помогает семьям участников СВО.

"Эта работа ориентирована на годы. Второй человек – Никита Сандалов, который находится в списках кандидатов, и есть большая вероятность захода уже по добавленным спискам в парламент. Мы его видим в качестве организатора работы волонтерского движения уже на самой передовой", – подчеркнул председатель Госсовета.

Задачей этих депутатов станет объединение и координации работы всех волонтеров Крыма.
Первая сессия депутатов Государственного совета нового созыва состоялась 12 сентября. В ходе заседания парламентарии избрали председателем Госсовета Владимира Константинова, а также проголосовали за новый состав президиума, переизбрание главы Республики Крым Сергея Аксенова, председателя Совмина Юрия Гоцанюка, его заместителей и нескольких министров.
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Новости КрымаКрымВладимир КонстантиновГосударственный совет РК (Госсовет)Общество
 
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