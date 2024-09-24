https://crimea.ria.ru/20240924/v-krymskom-parlamente-sozdali-dva-novykh-komiteta-1140577103.html

В крымском парламенте создали два новых комитета

В крымском парламенте создали два новых комитета - РИА Новости Крым, 24.09.2024

В крымском парламенте создали два новых комитета

В структуре крымского парламента нового созыва создали два новых комитета – по делам семьи и вопросам экологии. Кроме того, создали несколько новых рабочих... РИА Новости Крым, 24.09.2024

2024-09-24T15:24

2024-09-24T15:24

2024-09-24T15:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В структуре крымского парламента нового созыва создали два новых комитета – по делам семьи и вопросам экологии. Кроме того, создали несколько новых рабочих групп. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым, заявил председатель Госсовета Владимир Константинов.Новосозданный Комитет по экологии и природным ресурсам возглавила Светлана Шабельникова, Комитет по делам семьи и ветеранов – Сергей Богатыренко. В крымском парламенте всего 19 комитетов – это максимальное количество, предусмотренное Конституцией.Кроме того, в парламенте создана рабочая группа, которая будет заниматься разработкой нового гимна республики. Ею руководит вице-спикер крымского парламента Сергей Цеков."Мы сформируем еще одну рабочую группу, которая будет проводить работу по признанию незаконными документов 1954 года о передаче Крыма в состав Украины. Пока этот вопрос находится в политической плоскости, но мы дальше пойдем в Конституционный суд, и тогда нужна будет конкретная рабочая группа для того, чтобы дальше двигаться", – объяснил Константинов.Кроме того, в Госсовете планируется поднять на новый уровень волонтерскую работу. В новый состав парламента вошла депутат от "Молодой гвардии" Арина Моренец – волонтер, которая активно помогает семьям участников СВО.Задачей этих депутатов станет объединение и координации работы всех волонтеров Крыма.Первая сессия депутатов Государственного совета нового созыва состоялась 12 сентября. В ходе заседания парламентарии избрали председателем Госсовета Владимира Константинова, а также проголосовали за новый состав президиума, переизбрание главы Республики Крым Сергея Аксенова, председателя Совмина Юрия Гоцанюка, его заместителей и нескольких министров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сергея Карякина назначили сенатором от Крыма Константинов объяснил хорошую явку на выборах в КрымуВ Госсовет Крыма пройдут кандидаты от всех партий – Константинов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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