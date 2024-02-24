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Небензя назвал шансы Украины сохраниться как государство - РИА Новости Крым, 24.02.2024
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Небензя назвал шансы Украины сохраниться как государство
Небензя назвал шансы Украины сохраниться как государство - РИА Новости Крым, 24.02.2024
Небензя назвал шансы Украины сохраниться как государство
Украина пока еще имеет шанс сохраниться как государство "в каком-то виде", если оно не будет представлять угрозы для России, то есть будет нейтральным, без... РИА Новости Крым, 24.02.2024
2024-02-24T11:58
2024-02-24T11:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Украина пока еще имеет шанс сохраниться как государство "в каком-то виде", если оно не будет представлять угрозы для России, то есть будет нейтральным, без русофобии и нацизма. Об этом на заседании СБ ООН заявили постпред России при организации Василий Небензя.Он подчеркнул, что именно на достижение этих целей и направлена СВО. И в этой связи у Запада, который оказывает Киеву поддержку, сегодня есть выбор: придется ли Москве воевать ради этого до конца, как она "умеет делать", или же в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе все-таки возобладает здравый смысл, и они попытаются спасти хотя бы что-то от Украины, добавил дипломат.Небензя подчеркнул, что если переговоров, основанных на реальной оценке ситуации на земле не будет, то "цели СВО все равно будут достигнуты".Ранее о том, что Украина еще имеет шансы сохраниться как государство, заявляли президент России Владимир Путин и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.О необходимости для РФ создавать вокруг своих границ буферную зону, чтобы не позволить НАТО расширяться на восток, говорил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. Мнение о том, что Украина могла бы продолжить существование как государство в случае превращения в демилитаризованную зону с контролем обстановки на своей территории миротворческого контингента, в том числе из состава ВС РФ, не раз озвучивали политологи.Читайте также на РИА Новости Крым:"Мы так не договаривались": Путин о зазываниях Украины в НАТОЧем обернется попытка забрать у России Крым и новые регионы – Медведев"В России вас заждались": Медведев призвал Одессу вернуться домой
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василий небензя, оон, генассамблея оон и "крымский вопрос", украина, россия, новости сво, коллективный запад, безопасность, новости
Небензя назвал шансы Украины сохраниться как государство

В ООН назвали условия сохранения Украины как государства

11:58 24.02.2024
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаг России и трезубец герба Украины. Архивное фото
Флаг России и трезубец герба Украины. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Украина пока еще имеет шанс сохраниться как государство "в каком-то виде", если оно не будет представлять угрозы для России, то есть будет нейтральным, без русофобии и нацизма. Об этом на заседании СБ ООН заявили постпред России при организации Василий Небензя.
"Сохранить Украину в каком-то виде пока еще возможно, но это должна быть мирная, нейтральная Украина, в которой нет дискриминации и русофобии и в которой не героизируются нацистские преступники, и от которой не исходит угроза России", — сказал Небензя.
Он подчеркнул, что именно на достижение этих целей и направлена СВО. И в этой связи у Запада, который оказывает Киеву поддержку, сегодня есть выбор: придется ли Москве воевать ради этого до конца, как она "умеет делать", или же в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе все-таки возобладает здравый смысл, и они попытаются спасти хотя бы что-то от Украины, добавил дипломат.
Небензя подчеркнул, что если переговоров, основанных на реальной оценке ситуации на земле не будет, то "цели СВО все равно будут достигнуты".
Ранее о том, что Украина еще имеет шансы сохраниться как государство, заявляли президент России Владимир Путин и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
О необходимости для РФ создавать вокруг своих границ буферную зону, чтобы не позволить НАТО расширяться на восток, говорил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
Мнение о том, что Украина могла бы продолжить существование как государство в случае превращения в демилитаризованную зону с контролем обстановки на своей территории миротворческого контингента, в том числе из состава ВС РФ, не раз озвучивали политологи.
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