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Чем обернется попытка забрать у России Крым и новые регионы – Медведев

Чем обернется попытка забрать у России Крым и новые регионы – Медведев - РИА Новости Крым, 22.02.2024

Чем обернется попытка забрать у России Крым и новые регионы – Медведев

Попытка забрать у России Крым, республики Донбасса, Херсонскую и Запорожскую области закончится полноценной третьей мировой войной. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 22.02.2024

2024-02-22T11:23

2024-02-22T11:23

2024-02-22T11:23

дмитрий медведев

крым

россия

новые регионы россии

референдум

мнения

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Попытка забрать у России Крым, республики Донбасса, Херсонскую и Запорожскую области закончится полноценной третьей мировой войной. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, комментируя заявления западных политиков о "недопустимости победы России" в СВО.По его мнению, подобные безответственные заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца, главы евродипломатии Жозеппа Борреля и прочих "рассчитаны только на публику"."Они сами в это (поражение России – ред.) не верят, но вынуждены, как мантру, это повторять. Просто для того, чтобы оправдать гигантские траты на соответствующие военные бюджеты. Так что пока все развивается именно по этому сценарию. Более точных прогнозов я пока делать не буду", – добавил зампред Совбеза РФ.Крым вошел в состав Российской Федерации в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе проголосовали за то, чтобы Крымский полуостров стал российским регионом. Киев по-прежнему считает Крым украинской временно оккупированной территорией, многие западные страны поддерживают Киев в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября 2022 года. В ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.Читайте также на РИА Новости Крым:Польский генерал: Украина не вернет Крым и рискует потерять новые землиРоссия не могла оставить Крым в беде – ЛавровКогда Запад признает Крым и новые регионы российскими – мнение

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россия

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, крым, россия, новые регионы россии, референдум, мнения, политика