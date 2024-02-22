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Чем обернется попытка забрать у России Крым и новые регионы – Медведев - РИА Новости Крым, 22.02.2024
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Чем обернется попытка забрать у России Крым и новые регионы – Медведев
Чем обернется попытка забрать у России Крым и новые регионы – Медведев - РИА Новости Крым, 22.02.2024
Чем обернется попытка забрать у России Крым и новые регионы – Медведев
Попытка забрать у России Крым, республики Донбасса, Херсонскую и Запорожскую области закончится полноценной третьей мировой войной. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 22.02.2024
2024-02-22T11:23
2024-02-22T11:23
дмитрий медведев
крым
россия
новые регионы россии
референдум
мнения
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Попытка забрать у России Крым, республики Донбасса, Херсонскую и Запорожскую области закончится полноценной третьей мировой войной. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, комментируя заявления западных политиков о "недопустимости победы России" в СВО.По его мнению, подобные безответственные заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца, главы евродипломатии Жозеппа Борреля и прочих "рассчитаны только на публику"."Они сами в это (поражение России – ред.) не верят, но вынуждены, как мантру, это повторять. Просто для того, чтобы оправдать гигантские траты на соответствующие военные бюджеты. Так что пока все развивается именно по этому сценарию. Более точных прогнозов я пока делать не буду", – добавил зампред Совбеза РФ.Крым вошел в состав Российской Федерации в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе проголосовали за то, чтобы Крымский полуостров стал российским регионом. Киев по-прежнему считает Крым украинской временно оккупированной территорией, многие западные страны поддерживают Киев в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября 2022 года. В ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.Читайте также на РИА Новости Крым:Польский генерал: Украина не вернет Крым и рискует потерять новые землиРоссия не могла оставить Крым в беде – ЛавровКогда Запад признает Крым и новые регионы российскими – мнение
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дмитрий медведев, крым, россия, новые регионы россии, референдум, мнения, политика
Чем обернется попытка забрать у России Крым и новые регионы – Медведев

Попытка забрать у России Крым и новые регионы обернется мировой войной – Медведев

11:23 22.02.2024
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Попытка забрать у России Крым, республики Донбасса, Херсонскую и Запорожскую области закончится полноценной третьей мировой войной. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, комментируя заявления западных политиков о "недопустимости победы России" в СВО.
"Это что значит "не допустить победы"? На тех условиях, на которых говорит Киев? То есть забрать у России наши территории, которые включены в конституцию Российской Федерации в результате референдума и присоединенные наши новые земли, наши вернувшиеся в Россию субъекты Федерации? Понятно, это мировая катастрофа, это настоящая, полноценная третья мировая война", – цитирует Медведева РИА Новости.
По его мнению, подобные безответственные заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца, главы евродипломатии Жозеппа Борреля и прочих "рассчитаны только на публику".
"Они сами в это (поражение России – ред.) не верят, но вынуждены, как мантру, это повторять. Просто для того, чтобы оправдать гигантские траты на соответствующие военные бюджеты. Так что пока все развивается именно по этому сценарию. Более точных прогнозов я пока делать не буду", – добавил зампред Совбеза РФ.
Крым вошел в состав Российской Федерации в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе проголосовали за то, чтобы Крымский полуостров стал российским регионом. Киев по-прежнему считает Крым украинской временно оккупированной территорией, многие западные страны поддерживают Киев в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября 2022 года. В ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области 93,11%. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.
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