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Россия должна создать буферную зону у своих границ – депутат Госдумы - РИА Новости Крым, 08.03.2023
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Россия должна создать буферную зону у своих границ – депутат Госдумы
Россия должна создать буферную зону у своих границ – депутат Госдумы - РИА Новости Крым, 08.03.2023
Россия должна создать буферную зону у своих границ – депутат Госдумы
России необходимо создавать у своих западных границ защитный контур, чтобы не позволить НАТО расширяться на восток. Такое мнение высказал депутат Госдумы от... РИА Новости Крым, 08.03.2023
2023-03-08T18:51
2023-03-08T18:52
михаил шеремет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. России необходимо создавать у своих западных границ защитный контур, чтобы не позволить НАТО расширяться на восток. Такое мнение высказал депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.Шеремет полагает, что создание на западных рубежах РФ "буферной зоны из нейтральных государств" остановит расширение Североатлантического альянса, который стремится "сжать Россию в тиски с целью ее последующего удушения".Ранее руководство России неоднократно подчеркивало, что расширение блока НАТО на восток, в том числе за счет Украины является одним из ключевых вопросов обеспечения безопасности РФ на среднесрочную и стратегическую перспективу.Президент Владимир Путин обращал внимание, что руководство Североатлантического альянса перманентно нарушало свое обещание не расширяться на восток. В конце 2021 года Москва официально направила США и НАТО предложения по гарантиям безопасности, в которых в том числе содержался пункт о недопустимости расширения военной инфраструктуры альянса в восточном направлении. Однако Вашингтон и Брюссель ответили на российские инициативы отказом.Читайте также на РИА Новости Крым:НАТО готовит второй эшелон против России на случай разгрома ВСУ – экспертОрбан предложил создать НАТО без СШАВ НАТО назвали победу России на Украине самым большим риском для альянса
https://crimea.ria.ru/20230129/nato-gotova-k-pryamoy-konfrontatsii-s-rossiey---bauer-1126648443.html
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михаил шеремет, государственная дума рф, мнения, политика, нато, россия, безопасность, новости
Россия должна создать буферную зону у своих границ – депутат Госдумы

Депутат Думы Шеремет: создание защитного контура у границ РФ не позволит НАТО расширяться

18:51 08.03.2023 (обновлено: 18:52 08.03.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПункт пропуска "Армянск"
Пункт пропуска Армянск - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. России необходимо создавать у своих западных границ защитный контур, чтобы не позволить НАТО расширяться на восток. Такое мнение высказал депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
"России необходимо создавать вокруг себя защитный контур, который бы предусматривал, что все страны, с которыми мы граничим, не должны входить в военных блок НАТО", – приводит слова парламентария РИА Новости.
Шеремет полагает, что создание на западных рубежах РФ "буферной зоны из нейтральных государств" остановит расширение Североатлантического альянса, который стремится "сжать Россию в тиски с целью ее последующего удушения".
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе. - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
29 января, 11:05
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Ранее руководство России неоднократно подчеркивало, что расширение блока НАТО на восток, в том числе за счет Украины является одним из ключевых вопросов обеспечения безопасности РФ на среднесрочную и стратегическую перспективу.
Президент Владимир Путин обращал внимание, что руководство Североатлантического альянса перманентно нарушало свое обещание не расширяться на восток. В конце 2021 года Москва официально направила США и НАТО предложения по гарантиям безопасности, в которых в том числе содержался пункт о недопустимости расширения военной инфраструктуры альянса в восточном направлении. Однако Вашингтон и Брюссель ответили на российские инициативы отказом.
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Михаил ШереметГосударственная Дума РФМненияПолитикаНАТОРоссияБезопасностьНовости
 
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