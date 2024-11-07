https://crimea.ria.ru/20241107/tramp-budet-pytatsya-zamenit-zelenskogo--politolog-1141678631.html

Трамп будет пытаться заменить Зеленского – политолог

Трамп будет пытаться заменить Зеленского – политолог - РИА Новости Крым, 07.11.2024

Трамп будет пытаться заменить Зеленского – политолог

Дональд Трамп после вступления в полномочия президента США, скорее всего, будет стремиться заменить ставшего нелегитимным Владимира Зеленского на законного... РИА Новости Крым, 07.11.2024

2024-11-07T13:30

2024-11-07T13:30

2024-11-07T15:02

дональд трамп

владимир зеленский

сша

украина

политика

мнения

максимилиан шепелев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Дональд Трамп после вступления в полномочия президента США, скорее всего, будет стремиться заменить ставшего нелегитимным Владимира Зеленского на законного главу украинского государства, у которого будет право заключать какие-либо договоренности по урегулированию конфликта. Такое мнение высказал профессор кафедры политических наук и международных отношений Крымского федерального университета, доктор политических наук Максимилиан Шепелев в пресс-центре РИА Новости Крым.Блогер и волонтер Александр Талипов полагает, что западные покровители киевского режима рассматривают вариант проведения президентских выборов на Украине, поскольку им важно осуществить перезагрузку власти. По мнению Талипова, на роль преемника Зеленского рассматриваются несколько кандидатур, включая экс-президента Украины Петра Порошенко, бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, руководителя главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова* и другие, однако устраивающей как США, и так и Европу кандидатуры на данный момент нет."Сложилась патовая ситуация: и Зеленский никого не устраивает, и непонятно, на кого его менять", - считает блогер.5 ноября в США прошли очередные всеобщие выборы. Американцы избирали президента, треть сената и всю палату представителей Конгресса США, а также губернаторов 11 штатов и двух территорий. На пост главы государства баллотировались экс-президент Дональд Трамп и действующий вице-президент Камала Харрис.Трамп набрал 295 голосов выборщиков при необходимых 270. Сам он уже объявил себя 47-м президентом США. Процедура инаугурации нового президента должна состояться 20 января.7 ноября Зеленский сообщил, что провел с Трампом телефонный разговор и поздравил его с "исторической убедительной победой" на выборах. При этом кандидат от Республиканской партии ранее неоднократно критиковал Зеленского в ходе своей избирательной кампании. В частности, Трамп на одном из митингов назвал лидера киевского режима "лучшим торгашом в истории", так как после каждого визита в США уезжает из страны с миллиардами долларов. Также он в ходе кампании заявлял, что может вообще прекратить оказание военной помощи Украине в случае своей победы на выборах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как отреагировали в мире на победу ТрампаТрамп выступил перед сторонниками во Флориде: главные заявленияПриблизит ли победа Трампа достижение мира на Украине – мнение

сша

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, владимир зеленский, сша, украина, политика, мнения, максимилиан шепелев