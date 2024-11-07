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Будет ли Польша сбивать ракеты в небе над Украиной - РИА Новости Крым, 07.11.2024
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Будет ли Польша сбивать ракеты в небе над Украиной
Будет ли Польша сбивать ракеты в небе над Украиной - РИА Новости Крым, 07.11.2024
Будет ли Польша сбивать ракеты в небе над Украиной
Военные польской армии не будут сбивать ракеты над Украиной. Об этом заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции РИА Новости Крым, 07.11.2024
2024-11-07T11:27
2024-11-07T11:45
польша
новости
в мире
политика
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Военные польской армии не будут сбивать ракеты над Украиной. Об этом заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RadioZet, пишет РИА Новости.Ранее американская газета Hill сообщила, что члены палаты представителей США направили письмо президенту Джо Байдену с просьбой разрешить Польше расширить свою ПВО на небо Украины, чтобы сбивать российские ракеты над ее территорией.В эфире министру был задан вопрос: "Должна ли Польша сбивать ракеты над Украиной? Да или нет?""Нет", – ответил Косиняк-Камыш.Заявление Польши о возможном перехвате российских ракет в польском Редзикове является безответственным, сказал замглавы МИД РФ Александр Грушко в ответ на заявление руководителя польского МИДа Радослава Сикорского о том, что американская база ПРО, которая находится в Редзиково, предназначена для уничтожения не только иранских, но и российских ракет, которые якобы "летят в сторону Польши".Член Общественной палаты РФ, первый зампред комиссии по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что заявление Радослава Сикорского о готовности сбивать российские ракеты над Украиной не имеет отношения к помощи Киеву. По его мнению, Польша давно не ощущает себя членом Евросоюза и все, что она делает, нацелено на возможность услужить Америке.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Неблагодарная и без памяти: с какой целью в Польше обвинили Украину"Любимая жена Вашингтона": кто заблокирует Украине вступление в НАТО и ЕСРеферендум через 20 лет в Крыму: политолог предложил Польше подать пример
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польша, новости, в мире, политика, украина
Будет ли Польша сбивать ракеты в небе над Украиной

Сбивать ракеты над Украиной Польша не будет – министр нацобороны

11:27 07.11.2024 (обновлено: 11:45 07.11.2024)
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкБатарея американских ракет ПВО "Пэтриот"
Батарея американских ракет ПВО Пэтриот - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Военные польской армии не будут сбивать ракеты над Украиной. Об этом заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RadioZet, пишет РИА Новости.
Ранее американская газета Hill сообщила, что члены палаты представителей США направили письмо президенту Джо Байдену с просьбой разрешить Польше расширить свою ПВО на небо Украины, чтобы сбивать российские ракеты над ее территорией.
В эфире министру был задан вопрос: "Должна ли Польша сбивать ракеты над Украиной? Да или нет?"
"Нет", – ответил Косиняк-Камыш.
Заявление Польши о возможном перехвате российских ракет в польском Редзикове является безответственным, сказал замглавы МИД РФ Александр Грушко в ответ на заявление руководителя польского МИДа Радослава Сикорского о том, что американская база ПРО, которая находится в Редзиково, предназначена для уничтожения не только иранских, но и российских ракет, которые якобы "летят в сторону Польши".
Член Общественной палаты РФ, первый зампред комиссии по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что заявление Радослава Сикорского о готовности сбивать российские ракеты над Украиной не имеет отношения к помощи Киеву. По его мнению, Польша давно не ощущает себя членом Евросоюза и все, что она делает, нацелено на возможность услужить Америке.
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