https://crimea.ria.ru/20240925/lyubimaya-zhena-vashingtona-kto-zablokiruet-ukraine-vstuplenie-v-nato-i-es-1140587938.html

"Любимая жена Вашингтона": кто заблокирует Украине вступление в НАТО и ЕС

"Любимая жена Вашингтона": кто заблокирует Украине вступление в НАТО и ЕС - РИА Новости Крым, 25.09.2024

"Любимая жена Вашингтона": кто заблокирует Украине вступление в НАТО и ЕС

Что бы не заявляли соперничающие внутри Польши политики, Варшава не даст Украине вступить ни в НАТО, ни в Европейский союз. Такое мнение в эфире радио "Спутник... РИА Новости Крым, 25.09.2024

2024-09-25T10:14

2024-09-25T10:14

2024-09-25T10:14

нато

радио "спутник в крыму"

юрий светов

новости

мнения

политика

украина

европейский союз (ес)

сша

польша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111497/34/1114973465_123:285:843:690_1920x0_80_0_0_77e8c667981a2cae9ae2f0506f0088bb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Что бы не заявляли соперничающие внутри Польши политики, Варшава не даст Украине вступить ни в НАТО, ни в Европейский союз. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог и журналист Юрий Светов.Президент Польши Анджей Дуда ранее заявил, что у Украины есть "проблемы с памятью", и они касаются не только Волынской резни, но также сотрудничества украинских властей с фашистской Германией во главе с Адольфом Гитлером, службы украинцев в рядах подразделений СС и соучастия в Холокосте в годы Второй мировой. При этом президент Польши отметил, что исторические проблемы не должны мешать вступлению Украины в ЕС и НАТО. На фоне всего остального эти слова Дуды, по мнению Светова, имеют малое значение. На это нужно смотреть в контексте внутриполитической борьбы в Польше. "Дуда – президент, который уходит. И он относится к партии, которая ярый противник той, что сформировала нынешнее правительство. Они с Дональдом Туском (премьер Польши - ред.) лично даже враждуют. Поэтому он говорит слова, обращенные к правительству Польши, из внутриполитических соображений: чтобы помочь следующие президентские выборы выиграть представителям их партии", – считает Светов.Но между Польшей и Украиной есть объективные противоречия, от которых никуда не деться, потому что это история, и она будет влиять на настоящее и будущее, добавил политолог.Апогей Волынской резни: кровавое воскресенье 11 июля 1943 года >>"Есть Волынская резня, и польское правительство требует от Украины согласия на эксгумацию жертв. Есть другие убийства, и эти проблемы никуда не ушли", – отметил Светов.В этой связи эксперт уверен, что Украина не сможет вступить в НАТО и ЕС именно благодаря стараниям Польши, которая использует все имеющиеся козыри, чтобы себя защитить.Кроме того, никуда не делась мечта о великой Польше – "от моря до моря", от Балтийского до Черного, которая была между Первой и Второй мировой войнами, отметил эксперт."И они это хотят сделать, если будет капитулировать Украина", – заключил эксперт.В августе текущего года польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что Украине для вступления в Евросоюз придется оправдать ожидания Польши в отношении Волынской резни в 1942–1943 годах. Украина не будет членом Евросоюза без согласия Польши, заявил Туск. Вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш также заявил, что Варшава не поддержит вступление Украины в ЕС без эксгумации жертв Волынской резни.Ранее вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Залесский, комментируя претензии Варшавы к Киеву в части Волынской резни, высказал мнение, что Польша в конечном итоге найдет удобный момент, чтобы заставить Украину признать вину и использовать это в качестве повода для воплощения своих территориальных амбиций. По мнению члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолога Богдана Безпалько, пока Запад использует украинский национализм против России, никакие требования Польши к Киеву о признании вины Украины в Волынской резне не будут выполнены. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кровная проблема: конфликт между Украиной и Польшей будет нарастать Таран США: эксперт назвал роль и цели Польши в конфликте с РФ на Украине

https://crimea.ria.ru/20240919/v-polshe-predlozhili-peredat-krym-pod-mandat-oon-1140460054.html

украина

сша

польша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, юрий светов, новости, мнения, политика, украина, европейский союз (ес), сша, польша, в мире, анджей дуда