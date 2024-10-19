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51-й штат США ловит тренд: эксперт о готовности Польши сбивать ракеты РФ
51-й штат США ловит тренд: эксперт о готовности Польши сбивать ракеты РФ - РИА Новости Крым, 19.10.2024
51-й штат США ловит тренд: эксперт о готовности Польши сбивать ракеты РФ
Заявление руководителя МИД Польши Радослава Сикорского о готовности сбивать российские ракеты над Украиной не имеет отношения к помощи Киеву. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 19.10.2024
2024-10-19T07:01
2024-10-19T07:01
2024-10-19T07:01
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Заявление Варшавы о готовности сбивать ракеты России над Украиной просто пиар – политолог Асафов
Заявление Варшавы о готовности сбивать ракеты России над Украиной просто пиар – политолог Асафов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Заявление руководителя МИД Польши Радослава Сикорского о готовности сбивать российские ракеты над Украиной не имеет отношения к помощи Киеву. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, член Общественной палаты РФ, первый зампред комиссии по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.Ранее руководитель МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что американская база противоракетной обороны, расположенная в польском Редзиково, предназначена не только для уничтожения иранских, но и российских ракет, которые якобы "летят в сторону Польши".По его мнению, Польша давно не ощущает себя членом Евросоюза и все, что она делает, нацелено на возможность услужить Америке.Чувствуя себя проамериканским форпостом в Европе, поляки стали уже "американцами впереди американцев", поддерживая все инициативы США сильнее, чем даже сами граждане Америки, заметил он.Отсюда покупка Patriot в колоссальный долг, стремление открыть базу в Польше, которую хотели назвать "Форт Трамп", и многие словесные интервенции для того, чтобы ярко продемонстрировать свою позицию", добавил политолог.Линию риторики, которую выдерживает сегодня Сикорский, можно назвать традиционной для Польши, которая просто не хочет упустить очередную возможность "поучаствовать в новом информационном тренде", считает Асафов."На фоне одного из условий "плана перемоги" Зеленского – получения Украиной ракет неядерного сдерживания, как это было названо, поляки пытаются этот кусочек одеяла традиционно перетянуть на себя. Вовсе не думая о помощи Зеленскому", – делает вывод Асафов.По его словам, заявление польского дипломата расходится с реальным отношением Польши к украинскому кризису.База противоракетной обороны в Редзиково находится в 165 км от границы России, в ее состав входит радар AN/SPY-1, пусковые установки Mk 41 VLS и антибаллистические ракеты SM-3 (Standard Missile-3).Ранее в МИД РФ, комментируя высказывание Сикорского о возможности уничтожать российские ракеты, заявили, что лидеры Польши, которая среди стран НАТО занимает наиболее радикальные позиции, "допускают безответственные заявления".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем ответит Польша на осквернение памятника жертвам Волыни – мнениеНеблагодарная и без памяти: с какой целью в Польше обвинили УкраинуРеферендум через 20 лет в Крыму: политолог предложил Польше подать пример
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новости, польша, украина, мнения, политика, александр асафов, в мире
51-й штат США ловит тренд: эксперт о готовности Польши сбивать ракеты РФ
Заявление Варшавы о готовности сбивать ракеты России над Украиной просто пиар – политолог
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым.
Заявление руководителя МИД Польши Радослава Сикорского о готовности сбивать российские ракеты над Украиной не имеет отношения к помощи Киеву. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил политолог, член Общественной палаты РФ, первый зампред комиссии по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.
Ранее руководитель МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что американская база противоракетной обороны, расположенная в польском Редзиково, предназначена не только для уничтожения иранских, но и российских ракет, которые якобы "летят в сторону Польши".
По его мнению, Польша давно не ощущает себя членом Евросоюза и все, что она делает, нацелено на возможность услужить Америке.
"Они себя чувствуют 51-м штатом США, который по какому-то недоразумению говорит не на английском, а на польском и находится достаточно далеко от берегов Америки", – сказал Асафов.
Чувствуя себя проамериканским форпостом в Европе, поляки стали уже "американцами впереди американцев", поддерживая все инициативы США сильнее, чем даже сами граждане Америки, заметил он.
Отсюда покупка Patriot в колоссальный долг, стремление открыть базу в Польше, которую хотели назвать "Форт Трамп", и многие словесные интервенции для того, чтобы ярко продемонстрировать свою позицию", добавил политолог.
Линию риторики, которую выдерживает сегодня Сикорский, можно назвать традиционной для Польши, которая просто не хочет упустить очередную возможность "поучаствовать в новом информационном тренде", считает Асафов.
"На фоне одного из условий "плана перемоги" Зеленского – получения Украиной ракет неядерного сдерживания, как это было названо, поляки пытаются этот кусочек одеяла традиционно перетянуть на себя. Вовсе не думая о помощи Зеленскому", – делает вывод Асафов.
По его словам, заявление польского дипломата расходится с реальным отношением Польши к украинскому кризису.
"Потому что все остальные высказывания, которые мы слышим от польского истеблишмента достаточно ярко антиукраинские. Это и про то, что никак не набирается украинский легион, и что надо бы беженцев украинских высылать, а то они слишком шикарно живут и мешают жить полякам, и масса других похожих высказываний", – заключил Асафов.
База противоракетной обороны в Редзиково находится в 165 км от границы России, в ее состав входит радар AN/SPY-1, пусковые установки Mk 41 VLS и антибаллистические ракеты SM-3 (Standard Missile-3).
Ранее в МИД РФ, комментируя высказывание Сикорского о возможности уничтожать российские ракеты, заявили
, что лидеры Польши, которая среди стран НАТО занимает наиболее радикальные позиции, "допускают безответственные заявления".
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