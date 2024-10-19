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51-й штат США ловит тренд: эксперт о готовности Польши сбивать ракеты РФ

51-й штат США ловит тренд: эксперт о готовности Польши сбивать ракеты РФ - РИА Новости Крым, 19.10.2024

51-й штат США ловит тренд: эксперт о готовности Польши сбивать ракеты РФ

Заявление руководителя МИД Польши Радослава Сикорского о готовности сбивать российские ракеты над Украиной не имеет отношения к помощи Киеву. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 19.10.2024

2024-10-19T07:01

2024-10-19T07:01

2024-10-19T07:01

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Заявление Варшавы о готовности сбивать ракеты России над Украиной просто пиар – политолог Асафов Заявление Варшавы о готовности сбивать ракеты России над Украиной просто пиар – политолог Асафов audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Заявление руководителя МИД Польши Радослава Сикорского о готовности сбивать российские ракеты над Украиной не имеет отношения к помощи Киеву. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, член Общественной палаты РФ, первый зампред комиссии по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.Ранее руководитель МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что американская база противоракетной обороны, расположенная в польском Редзиково, предназначена не только для уничтожения иранских, но и российских ракет, которые якобы "летят в сторону Польши".По его мнению, Польша давно не ощущает себя членом Евросоюза и все, что она делает, нацелено на возможность услужить Америке.Чувствуя себя проамериканским форпостом в Европе, поляки стали уже "американцами впереди американцев", поддерживая все инициативы США сильнее, чем даже сами граждане Америки, заметил он.Отсюда покупка Patriot в колоссальный долг, стремление открыть базу в Польше, которую хотели назвать "Форт Трамп", и многие словесные интервенции для того, чтобы ярко продемонстрировать свою позицию", добавил политолог.Линию риторики, которую выдерживает сегодня Сикорский, можно назвать традиционной для Польши, которая просто не хочет упустить очередную возможность "поучаствовать в новом информационном тренде", считает Асафов."На фоне одного из условий "плана перемоги" Зеленского – получения Украиной ракет неядерного сдерживания, как это было названо, поляки пытаются этот кусочек одеяла традиционно перетянуть на себя. Вовсе не думая о помощи Зеленскому", – делает вывод Асафов.По его словам, заявление польского дипломата расходится с реальным отношением Польши к украинскому кризису.База противоракетной обороны в Редзиково находится в 165 км от границы России, в ее состав входит радар AN/SPY-1, пусковые установки Mk 41 VLS и антибаллистические ракеты SM-3 (Standard Missile-3).Ранее в МИД РФ, комментируя высказывание Сикорского о возможности уничтожать российские ракеты, заявили, что лидеры Польши, которая среди стран НАТО занимает наиболее радикальные позиции, "допускают безответственные заявления".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем ответит Польша на осквернение памятника жертвам Волыни – мнениеНеблагодарная и без памяти: с какой целью в Польше обвинили УкраинуРеферендум через 20 лет в Крыму: политолог предложил Польше подать пример

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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