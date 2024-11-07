https://crimea.ria.ru/20241107/v-sevastopole-budut-sudit-ekstremista-1141673197.html

В Севастополе будут судить экстремиста

В Севастополе будут судить экстремиста - РИА Новости Крым, 07.11.2024

В Севастополе будут судить экстремиста

Житель Севастополя опубликовал в интернете экстремистские материалы и ответит за это в суде, сообщает в четверг пресс-служба Следственного комитета по Крыму и... РИА Новости Крым, 07.11.2024

2024-11-07T12:07

2024-11-07T12:07

2024-11-07T12:08

севастополь

экстремизм

прокуратура города севастополя

следком крыма и севастополя

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Житель Севастополя опубликовал в интернете экстремистские материалы и ответит за это в суде, сообщает в четверг пресс-служба Следственного комитета по Крыму и Севастополю.Семью месяцами ранее он уже был привлечен к административной ответственности за аналогичные деяния, уточняют правоохранители. К этому времени расследование завершено.Как уточняет пресс-служба прокуратуры Севастополя, сейчас мужчине предъявлено обвинение, надзорным ведомством уголовное дело направлено в суд с утвержденным обвинительным заключением.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму школьница оскорбляла военных - к ответу привлекут матьПарикмахера из Севастополя задержали за оскорбление военных РоссииЖитель Севастополя получил срок за публичные призывы уничтожать русских

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, экстремизм, прокуратура города севастополя, следком крыма и севастополя, новости