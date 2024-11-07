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В Севастополе будут судить экстремиста - РИА Новости Крым, 07.11.2024
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В Севастополе будут судить экстремиста
В Севастополе будут судить экстремиста - РИА Новости Крым, 07.11.2024
В Севастополе будут судить экстремиста
Житель Севастополя опубликовал в интернете экстремистские материалы и ответит за это в суде, сообщает в четверг пресс-служба Следственного комитета по Крыму и... РИА Новости Крым, 07.11.2024
2024-11-07T12:07
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севастополь
экстремизм
прокуратура города севастополя
следком крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Житель Севастополя опубликовал в интернете экстремистские материалы и ответит за это в суде, сообщает в четверг пресс-служба Следственного комитета по Крыму и Севастополю.Семью месяцами ранее он уже был привлечен к административной ответственности за аналогичные деяния, уточняют правоохранители. К этому времени расследование завершено.Как уточняет пресс-служба прокуратуры Севастополя, сейчас мужчине предъявлено обвинение, надзорным ведомством уголовное дело направлено в суд с утвержденным обвинительным заключением.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму школьница оскорбляла военных - к ответу привлекут матьПарикмахера из Севастополя задержали за оскорбление военных РоссииЖитель Севастополя получил срок за публичные призывы уничтожать русских
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РИА Новости Крым
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севастополь, экстремизм, прокуратура города севастополя, следком крыма и севастополя, новости
В Севастополе будут судить экстремиста

Жителя Севастополя будут судить по обвинению в экстремизме

12:07 07.11.2024 (обновлено: 12:08 07.11.2024)
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Житель Севастополя опубликовал в интернете экстремистские материалы и ответит за это в суде, сообщает в четверг пресс-служба Следственного комитета по Крыму и Севастополю.

"31-летний житель Балаклавского района разместил на странице одной из популярных социальных сетей доступные для просмотра неограниченному кругу лиц сведения, содержащие признаки унижения человеческого достоинства по этнотерриториальному признаку", – сказано в сообщении.

Семью месяцами ранее он уже был привлечен к административной ответственности за аналогичные деяния, уточняют правоохранители. К этому времени расследование завершено.
Как уточняет пресс-служба прокуратуры Севастополя, сейчас мужчине предъявлено обвинение, надзорным ведомством уголовное дело направлено в суд с утвержденным обвинительным заключением.
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СевастопольЭкстремизмПрокуратура города СевастополяСледком Крыма и СевастополяНовости
 
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