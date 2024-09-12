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Житель Севастополя получил срок за публичные призывы уничтожать русских

Житель Севастополя получил срок за публичные призывы уничтожать русских - РИА Новости Крым, 12.09.2024

Житель Севастополя получил срок за публичные призывы уничтожать русских

54-летний житель Севастополя признан виновным и приговорен к заключению за публичные призывы к экстремизму в интернете, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости Крым, 12.09.2024

2024-09-12T16:01

2024-09-12T16:01

2024-09-12T16:07

севастополь

уфсб россии по республике крым и городу севастополю

экстремизм

правосудие

суд

приговор

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. 54-летний житель Севастополя признан виновным и приговорен к заключению за публичные призывы к экстремизму в интернете, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.Отмечается, что мужчина в одном из мессенджеров размещал материалы с призывом к насилию над группой лиц по национальному признаку.По данным прокуратуры Севастополя, суд приговорил виновника к одному году одному месяцу лишения свободы в колонии общего режима режима с запретом осуществлять деятельность, связанную с администрированием сайтов электронных и телекоммуникационных сетей, в том числе интернет, на два с половиной года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанину грозит пять лет колонии за призывы к убийству русскихПризывал к насилию против русских: севастопольца приговорили к 2,5 годамКак в России противодействуют экстремизму

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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