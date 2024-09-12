https://crimea.ria.ru/20240912/zhitel-sevastopolya-poluchil-srok-za-publichnye-prizyvy-unichtozhat-russkikh-1140307446.html
Житель Севастополя получил срок за публичные призывы уничтожать русских
Житель Севастополя получил срок за публичные призывы уничтожать русских - РИА Новости Крым, 12.09.2024
Житель Севастополя получил срок за публичные призывы уничтожать русских
54-летний житель Севастополя признан виновным и приговорен к заключению за публичные призывы к экстремизму в интернете, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости Крым, 12.09.2024
2024-09-12T16:01
2024-09-12T16:01
2024-09-12T16:07
севастополь
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
экстремизм
правосудие
суд
приговор
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902916_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f14018ad13ee0ccac29e47d02b891cc1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. 54-летний житель Севастополя признан виновным и приговорен к заключению за публичные призывы к экстремизму в интернете, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.Отмечается, что мужчина в одном из мессенджеров размещал материалы с призывом к насилию над группой лиц по национальному признаку.По данным прокуратуры Севастополя, суд приговорил виновника к одному году одному месяцу лишения свободы в колонии общего режима режима с запретом осуществлять деятельность, связанную с администрированием сайтов электронных и телекоммуникационных сетей, в том числе интернет, на два с половиной года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанину грозит пять лет колонии за призывы к убийству русскихПризывал к насилию против русских: севастопольца приговорили к 2,5 годамКак в России противодействуют экстремизму
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902916_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_db5644a97f551ca327ea7e3e5e242301.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, экстремизм, правосудие, суд, приговор, новости крыма
Житель Севастополя получил срок за публичные призывы уничтожать русских
Житель Севастополя приговорен к году заключения за призывы к экстремизму в соцсетях
16:01 12.09.2024 (обновлено: 16:07 12.09.2024)