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Житель Севастополя получил срок за публичные призывы уничтожать русских - РИА Новости Крым, 12.09.2024
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Житель Севастополя получил срок за публичные призывы уничтожать русских
Житель Севастополя получил срок за публичные призывы уничтожать русских - РИА Новости Крым, 12.09.2024
Житель Севастополя получил срок за публичные призывы уничтожать русских
54-летний житель Севастополя признан виновным и приговорен к заключению за публичные призывы к экстремизму в интернете, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости Крым, 12.09.2024
2024-09-12T16:01
2024-09-12T16:07
севастополь
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
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правосудие
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приговор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. 54-летний житель Севастополя признан виновным и приговорен к заключению за публичные призывы к экстремизму в интернете, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.Отмечается, что мужчина в одном из мессенджеров размещал материалы с призывом к насилию над группой лиц по национальному признаку.По данным прокуратуры Севастополя, суд приговорил виновника к одному году одному месяцу лишения свободы в колонии общего режима режима с запретом осуществлять деятельность, связанную с администрированием сайтов электронных и телекоммуникационных сетей, в том числе интернет, на два с половиной года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанину грозит пять лет колонии за призывы к убийству русскихПризывал к насилию против русских: севастопольца приговорили к 2,5 годамКак в России противодействуют экстремизму
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севастополь, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, экстремизм, правосудие, суд, приговор, новости крыма
Житель Севастополя получил срок за публичные призывы уничтожать русских

Житель Севастополя приговорен к году заключения за призывы к экстремизму в соцсетях

16:01 12.09.2024 (обновлено: 16:07 12.09.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. 54-летний житель Севастополя признан виновным и приговорен к заключению за публичные призывы к экстремизму в интернете, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.
Отмечается, что мужчина в одном из мессенджеров размещал материалы с призывом к насилию над группой лиц по национальному признаку.
"Согласно заключению специалиста, выявленные текстовые сообщения с позиции лингвистической квалификации содержат призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности - русских", - уточнили силовики.
По данным прокуратуры Севастополя, суд приговорил виновника к одному году одному месяцу лишения свободы в колонии общего режима режима с запретом осуществлять деятельность, связанную с администрированием сайтов электронных и телекоммуникационных сетей, в том числе интернет, на два с половиной года.
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