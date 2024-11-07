https://crimea.ria.ru/20241107/byl-stoykim-i-besstrashnym-v-krymu-prostilis-s-geroem-spetsoperatsii-1141684063.html

Был стойким и бесстрашным: в Крыму простились с героем спецоперации

Был стойким и бесстрашным: в Крыму простились с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 07.11.2024

Был стойким и бесстрашным: в Крыму простились с героем спецоперации

В Нижнегорском районе Крыма проводили в последний путь погибшего на Курском направлении героя спецоперации Виталия Лукашова. Об этом сообщил глава местной... РИА Новости Крым, 07.11.2024

2024-11-07T17:08

2024-11-07T17:08

2024-11-07T17:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе Крыма проводили в последний путь погибшего на Курском направлении героя спецоперации Виталия Лукашова. Об этом сообщил глава местной районной администрации Антон Кравец.Погибшему – Лукашову Виталию Ивановичу было 48 лет.Он был крымчанином, уроженцем поселка Нижнегорский. Как рассказали в администрации, в детстве вместе с семьей он переехал в село Пшеничное, окончил местную школу. Отслужив в армии, подался на заработки, чтобы прокормить семью. В последнее время работал в ООО "Южное крымское овцеводство".Погибший герой был добрым и отзывчивым человеком с активной гражданской позицией. Участвовал в спецоперации в составе штурмового подразделения 810-й отдельной гвардейской бригады морпехов ЧФ РФ. Боец действовал смело и решительно, в самых сложных ситуациях проявлял стойкость и бесстрашие, написал Кравец.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тяжело, но важно: как рассказать молодежи о войнеВ Крыму покажут исцеляющие пьесы для ветеранов СВОКопаем землянки и спасаем жизни – интервью с военным медиком

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, память, армия и флот, крым, новости крыма, новости сво