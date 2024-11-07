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Был стойким и бесстрашным: в Крыму простились с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 07.11.2024
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Был стойким и бесстрашным: в Крыму простились с героем спецоперации
Был стойким и бесстрашным: в Крыму простились с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 07.11.2024
Был стойким и бесстрашным: в Крыму простились с героем спецоперации
В Нижнегорском районе Крыма проводили в последний путь погибшего на Курском направлении героя спецоперации Виталия Лукашова. Об этом сообщил глава местной... РИА Новости Крым, 07.11.2024
2024-11-07T17:08
2024-11-07T17:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе Крыма проводили в последний путь погибшего на Курском направлении героя спецоперации Виталия Лукашова. Об этом сообщил глава местной районной администрации Антон Кравец.Погибшему – Лукашову Виталию Ивановичу было 48 лет.Он был крымчанином, уроженцем поселка Нижнегорский. Как рассказали в администрации, в детстве вместе с семьей он переехал в село Пшеничное, окончил местную школу. Отслужив в армии, подался на заработки, чтобы прокормить семью. В последнее время работал в ООО "Южное крымское овцеводство".Погибший герой был добрым и отзывчивым человеком с активной гражданской позицией. Участвовал в спецоперации в составе штурмового подразделения 810-й отдельной гвардейской бригады морпехов ЧФ РФ. Боец действовал смело и решительно, в самых сложных ситуациях проявлял стойкость и бесстрашие, написал Кравец.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тяжело, но важно: как рассказать молодежи о войнеВ Крыму покажут исцеляющие пьесы для ветеранов СВОКопаем землянки и спасаем жизни – интервью с военным медиком
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РИА Новости Крым
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96
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7 495 645-6601
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утраты, память, армия и флот, крым, новости крыма, новости сво
Был стойким и бесстрашным: в Крыму простились с героем спецоперации

В Нижнегорском районе Крыма простились с погибшим героем СВО Виталием Лукашовым

17:08 07.11.2024
 
© ТГ-канал Антон КравецВиталий Лукашов
Виталий Лукашов
© ТГ-канал Антон Кравец
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе Крыма проводили в последний путь погибшего на Курском направлении героя спецоперации Виталия Лукашова. Об этом сообщил глава местной районной администрации Антон Кравец.

"Погиб при выполнении боевой задачи на Курском направлении. Светлая память о Герое, доблестном воине и самоотверженном защитнике Отечества навсегда останется в наших сердцах. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами", - написал он в своем Telegram-канале.

Погибшему – Лукашову Виталию Ивановичу было 48 лет.
Он был крымчанином, уроженцем поселка Нижнегорский. Как рассказали в администрации, в детстве вместе с семьей он переехал в село Пшеничное, окончил местную школу. Отслужив в армии, подался на заработки, чтобы прокормить семью. В последнее время работал в ООО "Южное крымское овцеводство".
Погибший герой был добрым и отзывчивым человеком с активной гражданской позицией. Участвовал в спецоперации в составе штурмового подразделения 810-й отдельной гвардейской бригады морпехов ЧФ РФ. Боец действовал смело и решительно, в самых сложных ситуациях проявлял стойкость и бесстрашие, написал Кравец.
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