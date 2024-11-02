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Тяжело, но важно: как рассказать молодежи о войне - РИА Новости Крым, 02.11.2024
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Тяжело, но важно: как рассказать молодежи о войне
Тяжело, но важно: как рассказать молодежи о войне - РИА Новости Крым, 02.11.2024
Тяжело, но важно: как рассказать молодежи о войне
Безвозвратные военные потери советской страны в годы Великой Отечественной войны составили больше восьми миллионов 668 тысяч человек, из них больше шести... РИА Новости Крым, 02.11.2024
2024-11-02T08:56
2024-11-02T08:56
история
память
великая отечественная война
мнения
общество
крым
ссср
ольга васильева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Безвозвратные военные потери советской страны в годы Великой Отечественной войны составили больше восьми миллионов 668 тысяч человек, из них больше шести миллионов – это молодежь от 20 лет и моложе. Именно об этом нужно рассказывать современным школьникам и студентам, чтобы работа в области исторического просвещения была эффективной и историческая память, откликаясь в сердце, сохранилась. Такое мнение высказала президент Российской академии образования Ольга Васильева.Видеомост Москва – Симферополь – Херсонская область – Мелитополь – Брест на тему: "На пути к Победе. Форматы исторического просвещения, которые создают национальную идентичность" состоялся в пресс-центре РИА Новости Крым.По ее словам, современной молодежи нужно рассказывать о том, что в Великой Отечественной войне погибали их ровесники, те, кто точно так же хотел жить, любить, рожать и воспитывать детей.Нужно рассказывать также о потерях среди гражданского населения в результате карательных операций, в которых погибли почти 7 миллионов человек, проживавших на временно оккупированных захватчиками территориях, убеждена Васильева.Ранее в пресс-центре РИА Новости Крым представитель УФСБ России по Республике Крым и Севастополю Игорь Верешков заявил, что архивы органов безопасности времен Великой Отечественной войны никогда не будут рассекречены на 100%.Неизвестные факты и документы о деятельности подпольной группы "Сокол" были недавно опубликованы в книге "Исполнив роли главные свои…", которая была презентована в пресс-центре РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"А фашисты – это нация какая?": Крымский полуостров в первый день войныИсторик о партизанской войне в Крыму: "фашисты их в плен не брали""Картофельный городок": ужасы концлагеря в Симферополе - архивы ФСБ
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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история, память, великая отечественная война, мнения, общество, крым, ссср, ольга васильева
Тяжело, но важно: как рассказать молодежи о войне

Молодежи нужно рассказывать правду о Великой Отечественной войне – историк

08:56 02.11.2024
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПамятное мероприятие
Памятное мероприятие - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Безвозвратные военные потери советской страны в годы Великой Отечественной войны составили больше восьми миллионов 668 тысяч человек, из них больше шести миллионов – это молодежь от 20 лет и моложе. Именно об этом нужно рассказывать современным школьникам и студентам, чтобы работа в области исторического просвещения была эффективной и историческая память, откликаясь в сердце, сохранилась. Такое мнение высказала президент Российской академии образования Ольга Васильева.
Видеомост Москва – Симферополь – Херсонская область – Мелитополь – Брест на тему: "На пути к Победе. Форматы исторического просвещения, которые создают национальную идентичность" состоялся в пресс-центре РИА Новости Крым.

"8 миллионов 668 тысяч 004 человека – это безвозвратные военные потери СССР в Великой Отечественной войне. Из них 74% это молодежь 20 лет и моложе. Основной процент погибших – молодые люди, и именно благодаря их молодым жизням мы с вами здесь сидим, разговариваем об историческом просвещении", – сказала Васильева.

По ее словам, современной молодежи нужно рассказывать о том, что в Великой Отечественной войне погибали их ровесники, те, кто точно так же хотел жить, любить, рожать и воспитывать детей.

"Как работать с молодыми людьми в области исторического просвещения? Надо честно, на основании документов говорить о том, что это было рядом, что погибали те, кто моложе их. Тогда становится немножко не по себе, потому что благодаря им, этим шести миллионам человек, у нас есть будущее", – подчеркнула Васильева.

Нужно рассказывать также о потерях среди гражданского населения в результате карательных операций, в которых погибли почти 7 миллионов человек, проживавших на временно оккупированных захватчиками территориях, убеждена Васильева.
Ранее в пресс-центре РИА Новости Крым представитель УФСБ России по Республике Крым и Севастополю Игорь Верешков заявил, что архивы органов безопасности времен Великой Отечественной войны никогда не будут рассекречены на 100%.
Неизвестные факты и документы о деятельности подпольной группы "Сокол" были недавно опубликованы в книге "Исполнив роли главные свои…", которая была презентована в пресс-центре РИА Новости Крым.
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