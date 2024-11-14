https://crimea.ria.ru/20241114/vyplaty-po-invalidnosti-boytsam-svo---v-kremle-razyasnili-polozheniya-ukaza--1141853866.html

Выплаты по инвалидности бойцам СВО - в Кремле разъяснили положения указа

Выплаты по инвалидности бойцам СВО - в Кремле разъяснили положения указа - РИА Новости Крым, 14.11.2024

Выплаты по инвалидности бойцам СВО - в Кремле разъяснили положения указа

Решение повысить единовременную выплату участникам СВО, получившим инвалидность, распространяется на всех военнослужащих, которые получили инвалидность в ходе... РИА Новости Крым, 14.11.2024

2024-11-14T14:48

2024-11-14T14:48

2024-11-14T14:48

дмитрий песков

владимир путин (политик)

помощь бойцам сво

выплаты и компенсации

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Решение повысить единовременную выплату участникам СВО, получившим инвалидность, распространяется на всех военнослужащих, которые получили инвалидность в ходе спецоперации, начиная с февраля 2022 года. Положения подписанного президентом указа пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Подобное решение, уверен президент Владимир Путин, является абсолютно правильным и справедливым, добавил представитель Кремля.Песков также рассказал, что Путин, прежде чем подписать указ, поговорил с руководителями всех заинтересованных ведомств и подробно обсудил с ними вопросы реализации этих решений. "Как известно, президент постоянно получает доклады о том, как меры поддержки в отношении военнослужащих, которые получили увечья в ходе СВО, реализуются и на федеральном, и на региональном уровне", - отметил Песков.Бойцам СВО, получившим в бою увечья, которые повлекли инвалидность, указом президента увеличили единовременную выплату до 4 млн рублей. Указ вступил в силу 14 ноября.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе в два раза увеличили выплаты контрактникам в зоне СВОВоенные смогут получить компенсацию за использование личного автомобиляВ Крыму участники СВО могут получить льготы без удостоверения ветерана

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, владимир путин (политик), помощь бойцам сво, выплаты и компенсации, новости