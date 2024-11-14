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Выплаты по инвалидности бойцам СВО - в Кремле разъяснили положения указа
Выплаты по инвалидности бойцам СВО - в Кремле разъяснили положения указа - РИА Новости Крым, 14.11.2024
Выплаты по инвалидности бойцам СВО - в Кремле разъяснили положения указа
Решение повысить единовременную выплату участникам СВО, получившим инвалидность, распространяется на всех военнослужащих, которые получили инвалидность в ходе... РИА Новости Крым, 14.11.2024
2024-11-14T14:48
2024-11-14T14:48
2024-11-14T14:48
дмитрий песков
владимир путин (политик)
помощь бойцам сво
выплаты и компенсации
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Решение повысить единовременную выплату участникам СВО, получившим инвалидность, распространяется на всех военнослужащих, которые получили инвалидность в ходе спецоперации, начиная с февраля 2022 года. Положения подписанного президентом указа пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Подобное решение, уверен президент Владимир Путин, является абсолютно правильным и справедливым, добавил представитель Кремля.Песков также рассказал, что Путин, прежде чем подписать указ, поговорил с руководителями всех заинтересованных ведомств и подробно обсудил с ними вопросы реализации этих решений. "Как известно, президент постоянно получает доклады о том, как меры поддержки в отношении военнослужащих, которые получили увечья в ходе СВО, реализуются и на федеральном, и на региональном уровне", - отметил Песков.Бойцам СВО, получившим в бою увечья, которые повлекли инвалидность, указом президента увеличили единовременную выплату до 4 млн рублей. Указ вступил в силу 14 ноября.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе в два раза увеличили выплаты контрактникам в зоне СВОВоенные смогут получить компенсацию за использование личного автомобиляВ Крыму участники СВО могут получить льготы без удостоверения ветерана
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дмитрий песков, владимир путин (политик), помощь бойцам сво, выплаты и компенсации, новости
Выплаты по инвалидности бойцам СВО - в Кремле разъяснили положения указа
В Кремле разъяснили положения указа о выплатах по инвалидности бойцам СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым.
Решение повысить единовременную выплату участникам СВО, получившим инвалидность, распространяется на всех военнослужащих, которые получили инвалидность в ходе спецоперации, начиная с февраля 2022 года. Положения подписанного президентом указа
пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Такой порядок устанавливается для этих лиц начиная с 24 февраля 2022 года, то есть принятое решение имеет обратную силу и распространяется на всех военнослужащих, которые получили инвалидность в ходе СВО начиная с февраля 2022 года", - сказал Песков.
Подобное решение, уверен президент Владимир Путин, является абсолютно правильным и справедливым, добавил представитель Кремля.
Песков также рассказал, что Путин, прежде чем подписать указ, поговорил с руководителями всех заинтересованных ведомств и подробно обсудил с ними вопросы реализации этих решений.
"Как известно, президент постоянно получает доклады о том, как меры поддержки в отношении военнослужащих, которые получили увечья в ходе СВО, реализуются и на федеральном, и на региональном уровне", - отметил Песков.
Бойцам СВО, получившим в бою увечья, которые повлекли инвалидность, указом президента увеличили единовременную выплату до 4 млн рублей. Указ вступил в силу 14 ноября.
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