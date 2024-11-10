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70 дронов за три часа - в Минобороны рассказали о массированной атаке ВСУ - РИА Новости Крым, 10.11.2024
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70 дронов за три часа - в Минобороны рассказали о массированной атаке ВСУ
70 дронов за три часа - в Минобороны рассказали о массированной атаке ВСУ - РИА Новости Крым, 10.11.2024
70 дронов за три часа - в Минобороны рассказали о массированной атаке ВСУ
Утром в воскресенье за период с 7.00 до 10.00 по московскому времени над областями Российской Федерации было сбито или перехвачено семьдесят беспилотных... РИА Новости Крым, 10.11.2024
2024-11-10T11:54
2024-11-10T12:12
новости
беспилотник (бпла, дрон)
министерство обороны рф
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Утром в воскресенье за период с 7.00 до 10.00 по московскому времени над областями Российской Федерации было сбито или перехвачено семьдесят беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.Киев продолжает массированную атаку беспилотниками на территорию Москвы и Московской области. По данным мэра столицы Сергея Собянина, атакам подверглись городские округа Домодедово, Раменское, Коломна.В поселке Становое Московской области в результате воздушной атаки пострадала женщина, пожар охватил два жилых дома. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.На этот час известно о десяти сбитых БПЛА в Орловской области. Восемь из них были сбиты до 10.30 утра, позже губернатор Андрей Клычков сообщил о поражении еще двух БПЛА. Ранее в Минобороны сообщили, что над территорией Ростовской, Белгородской и Курской областей было сбито 23 украинских дрона.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон сбросил взрывчатку на людей во дворе дома в Белгородской областиНовая атака ВСУ: 50 украинских дронов сбиты за ночь над регионами РоссииВСУ атаковали четыре российские области с помощью беспилотников
https://crimea.ria.ru/20241109/rossiyskiy-boets-rukoy-sbil-dron-i-spas-zhizni-vosmerym-tovarischam-1141731762.html
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новости, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
70 дронов за три часа - в Минобороны рассказали о массированной атаке ВСУ

70 дронов за три часа - в Минобороны рассказали о массированной атаке ВСУ

11:54 10.11.2024 (обновлено: 12:12 10.11.2024)
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВойска ПВО
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Утром в воскресенье за период с 7.00 до 10.00 по московскому времени над областями Российской Федерации было сбито или перехвачено семьдесят беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 70 украинских беспилотных летательных аппаратов: 34 – над территорией Московской области, 14 – над территорией Брянской, по семь – над территориями Орловской и Калужской, шесть – над территорией Курской и два над территорией Тульской областей", - говорится в сообщении.

Киев продолжает массированную атаку беспилотниками на территорию Москвы и Московской области. По данным мэра столицы Сергея Собянина, атакам подверглись городские округа Домодедово, Раменское, Коломна.
В поселке Становое Московской области в результате воздушной атаки пострадала женщина, пожар охватил два жилых дома. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
На этот час известно о десяти сбитых БПЛА в Орловской области. Восемь из них были сбиты до 10.30 утра, позже губернатор Андрей Клычков сообщил о поражении еще двух БПЛА. Ранее в Минобороны сообщили, что над территорией Ростовской, Белгородской и Курской областей было сбито 23 украинских дрона.
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