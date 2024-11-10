https://crimea.ria.ru/20241110/70-dronov-za-tri-chasa---v-minoborony-rasskazali-o-massirovannoy-atake-vsu-1141741389.html

70 дронов за три часа - в Минобороны рассказали о массированной атаке ВСУ

70 дронов за три часа - в Минобороны рассказали о массированной атаке ВСУ - РИА Новости Крым, 10.11.2024

70 дронов за три часа - в Минобороны рассказали о массированной атаке ВСУ

Утром в воскресенье за период с 7.00 до 10.00 по московскому времени над областями Российской Федерации было сбито или перехвачено семьдесят беспилотных... РИА Новости Крым, 10.11.2024

2024-11-10T11:54

2024-11-10T11:54

2024-11-10T12:12

новости

беспилотник (бпла, дрон)

министерство обороны рф

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Утром в воскресенье за период с 7.00 до 10.00 по московскому времени над областями Российской Федерации было сбито или перехвачено семьдесят беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.Киев продолжает массированную атаку беспилотниками на территорию Москвы и Московской области. По данным мэра столицы Сергея Собянина, атакам подверглись городские округа Домодедово, Раменское, Коломна.В поселке Становое Московской области в результате воздушной атаки пострадала женщина, пожар охватил два жилых дома. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.На этот час известно о десяти сбитых БПЛА в Орловской области. Восемь из них были сбиты до 10.30 утра, позже губернатор Андрей Клычков сообщил о поражении еще двух БПЛА. Ранее в Минобороны сообщили, что над территорией Ростовской, Белгородской и Курской областей было сбито 23 украинских дрона.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон сбросил взрывчатку на людей во дворе дома в Белгородской областиНовая атака ВСУ: 50 украинских дронов сбиты за ночь над регионами РоссииВСУ атаковали четыре российские области с помощью беспилотников

https://crimea.ria.ru/20241109/rossiyskiy-boets-rukoy-sbil-dron-i-spas-zhizni-vosmerym-tovarischam-1141731762.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, происшествия, всу (вооруженные силы украины)