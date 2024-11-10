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Атака продолжается: еще два беспилотника сбиты над Орловской областью

Атака продолжается: еще два беспилотника сбиты над Орловской областью - РИА Новости Крым, 10.11.2024

Атака продолжается: еще два беспилотника сбиты над Орловской областью

Еще два беспилотника сбиты над Орловской областью, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Андрей Клычков. РИА Новости Крым, 10.11.2024

2024-11-10T11:11

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2024-11-10T11:29

орловская область

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Еще два беспилотника сбиты над Орловской областью, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Андрей Клычков.Ранее Клычков сообщал о восьми сбитых БПЛА над Орловской областью.Ранее в Минобороны сообщили, что над территорией Ростовской, Белгородской и Курской областей было сбито 23 украинских БПЛА. Отражена атака дронов на Москву и Московскую область – мэр столицы Сергей Сорбянин сообщил о поражении к 10 часам утра 32 беспилотных летательных аппаратов.После массированной атаки БПЛА в поселке Становое Московской области пострадала женщина и загорелись два дома, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон сбросил взрывчатку на людей во дворе дома в Белгородской областиРоссийский боец рукой сбил дрон и спас жизни восьмерым товарищамНовая атака ВСУ: 50 украинских дронов сбиты за ночь над регионами России

орловская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

орловская область, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости