https://crimea.ria.ru/20241110/ataka-prodolzhaetsya-esche-dva-bespilotnika-sbity-nad-orlovskoy-oblastyu-1141740633.html
Атака продолжается: еще два беспилотника сбиты над Орловской областью
Атака продолжается: еще два беспилотника сбиты над Орловской областью - РИА Новости Крым, 10.11.2024
Атака продолжается: еще два беспилотника сбиты над Орловской областью
Еще два беспилотника сбиты над Орловской областью, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Андрей Клычков. РИА Новости Крым, 10.11.2024
2024-11-10T11:11
2024-11-10T11:11
2024-11-10T11:29
орловская область
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Еще два беспилотника сбиты над Орловской областью, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Андрей Клычков.Ранее Клычков сообщал о восьми сбитых БПЛА над Орловской областью.Ранее в Минобороны сообщили, что над территорией Ростовской, Белгородской и Курской областей было сбито 23 украинских БПЛА. Отражена атака дронов на Москву и Московскую область – мэр столицы Сергей Сорбянин сообщил о поражении к 10 часам утра 32 беспилотных летательных аппаратов.После массированной атаки БПЛА в поселке Становое Московской области пострадала женщина и загорелись два дома, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон сбросил взрывчатку на людей во дворе дома в Белгородской областиРоссийский боец рукой сбил дрон и спас жизни восьмерым товарищамНовая атака ВСУ: 50 украинских дронов сбиты за ночь над регионами России
орловская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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орловская область, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости
Атака продолжается: еще два беспилотника сбиты над Орловской областью
Еще два беспилотника сбиты над Орловской областью
11:11 10.11.2024 (обновлено: 11:29 10.11.2024)