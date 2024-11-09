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Новая атака ВСУ: 50 украинских дронов сбиты за ночь над регионами России

Новая атака ВСУ: 50 украинских дронов сбиты за ночь над регионами России - РИА Новости Крым, 09.11.2024

Новая атака ВСУ: 50 украинских дронов сбиты за ночь над регионами России

Российские средства ПВО за ночь уничтожили 50 украинских беспилотников над 7 регионами России, сообщает в субботу Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.11.2024

2024-11-09T09:07

2024-11-09T09:07

2024-11-09T09:20

пво

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всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за ночь уничтожили 50 украинских беспилотников над 7 регионами России, сообщает в субботу Минобороны РФ.По данным Минобороны, 28 беспилотников самолетного типа сбиты над Брянской областью, 12 - над Курской, четыре - над Новгородской, по три - над Смоленской и Тульской областями и по одному - над Орловской и Тверской.Накануне ночью российские военные уничтожила и перехватила 17 украинских БПЛА над Воронежской Саратовской Белгородской и Брянской областями.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области дрон ударил по сельхозтехнике – погиб механизаторВ Горловке из-за атак ВСУ погибли три человека и ранены двоеСтрахование имущества от падения БПЛА - в чем особенность

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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