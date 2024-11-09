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Новая атака ВСУ: 50 украинских дронов сбиты за ночь над регионами России - РИА Новости Крым, 09.11.2024
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Новая атака ВСУ: 50 украинских дронов сбиты за ночь над регионами России
Новая атака ВСУ: 50 украинских дронов сбиты за ночь над регионами России - РИА Новости Крым, 09.11.2024
Новая атака ВСУ: 50 украинских дронов сбиты за ночь над регионами России
Российские средства ПВО за ночь уничтожили 50 украинских беспилотников над 7 регионами России, сообщает в субботу Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.11.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за ночь уничтожили 50 украинских беспилотников над 7 регионами России, сообщает в субботу Минобороны РФ.По данным Минобороны, 28 беспилотников самолетного типа сбиты над Брянской областью, 12 - над Курской, четыре - над Новгородской, по три - над Смоленской и Тульской областями и по одному - над Орловской и Тверской.Накануне ночью российские военные уничтожила и перехватила 17 украинских БПЛА над Воронежской Саратовской Белгородской и Брянской областями.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области дрон ударил по сельхозтехнике – погиб механизаторВ Горловке из-за атак ВСУ погибли три человека и ранены двоеСтрахование имущества от падения БПЛА - в чем особенность
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пво, обстрелы всу, новости сво, всу (вооруженные силы украины), новости
Новая атака ВСУ: 50 украинских дронов сбиты за ночь над регионами России

Минобороны: ПВО за ночь уничтожила 50 украинских беспилотников над регионами России

09:07 09.11.2024 (обновлено: 09:20 09.11.2024)
 
© РИА НовостиБоеголовки. Архивное фото
Боеголовки. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за ночь уничтожили 50 украинских беспилотников над 7 регионами России, сообщает в субботу Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - сказано в сообщении российского оборонного ведомства.
По данным Минобороны, 28 беспилотников самолетного типа сбиты над Брянской областью, 12 - над Курской, четыре - над Новгородской, по три - над Смоленской и Тульской областями и по одному - над Орловской и Тверской.
Накануне ночью российские военные уничтожила и перехватила 17 украинских БПЛА над Воронежской Саратовской Белгородской и Брянской областями.
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