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Новая атака ВСУ: 50 украинских дронов сбиты за ночь над регионами России
Новая атака ВСУ: 50 украинских дронов сбиты за ночь над регионами России - РИА Новости Крым, 09.11.2024
Новая атака ВСУ: 50 украинских дронов сбиты за ночь над регионами России
Российские средства ПВО за ночь уничтожили 50 украинских беспилотников над 7 регионами России, сообщает в субботу Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.11.2024
2024-11-09T09:07
2024-11-09T09:07
2024-11-09T09:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за ночь уничтожили 50 украинских беспилотников над 7 регионами России, сообщает в субботу Минобороны РФ.По данным Минобороны, 28 беспилотников самолетного типа сбиты над Брянской областью, 12 - над Курской, четыре - над Новгородской, по три - над Смоленской и Тульской областями и по одному - над Орловской и Тверской.Накануне ночью российские военные уничтожила и перехватила 17 украинских БПЛА над Воронежской Саратовской Белгородской и Брянской областями.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области дрон ударил по сельхозтехнике – погиб механизаторВ Горловке из-за атак ВСУ погибли три человека и ранены двоеСтрахование имущества от падения БПЛА - в чем особенность
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пво, обстрелы всу, новости сво, всу (вооруженные силы украины), новости
Новая атака ВСУ: 50 украинских дронов сбиты за ночь над регионами России
Минобороны: ПВО за ночь уничтожила 50 украинских беспилотников над регионами России
09:07 09.11.2024 (обновлено: 09:20 09.11.2024)