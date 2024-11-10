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Украинские дроны атаковали Орловскую область – идет отражение удара - РИА Новости Крым, 10.11.2024
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Украинские дроны атаковали Орловскую область – идет отражение удара
Украинские дроны атаковали Орловскую область – идет отражение удара - РИА Новости Крым, 10.11.2024
Украинские дроны атаковали Орловскую область – идет отражение удара
За утро на территории Орловской области средства противовоздушной обороны сбили восемь беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона РИА Новости Крым, 10.11.2024
2024-11-10T10:50
2024-11-10T10:50
орловская область
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
новости
андрей клычков
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. За утро на территории Орловской области средства противовоздушной обороны сбили восемь беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Клычков.По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет, оперативные службы проводят проверки на местах происшествий.Ранее в Минобороны сообщили, что над территорией Ростовской, Белгородской и Курской областей было сбито 23 украинских БПЛА. Отражена атака дронов на Москву и Московскую область – мэр столицы Сергей Сорбянин сообщил о поражении к 10 часам утра 32 беспилотных летательных аппаратов.После массированной атаки БПЛА в поселке Становое Московской области пострадала женщина и загорелись два дома, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон сбросил взрывчатку на людей во дворе дома в Белгородской областиРоссийский боец рукой сбил дрон и спас жизни восьмерым товарищамНовая атака ВСУ: 50 украинских дронов сбиты за ночь над регионами России
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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орловская область, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, новости, андрей клычков, происшествия
Украинские дроны атаковали Орловскую область – идет отражение удара

В Орловской области средства ПВО уничтожили восемь беспилотников

10:50 10.11.2024
 
© РИА Новости КрымБПЛА
БПЛА - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. За утро на территории Орловской области средства противовоздушной обороны сбили восемь беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
"Сегодня утром на территории Орловской области отражена очередная атака противника - средствами противовоздушной обороны сбито 8 вражеских БПЛА", - написал он.
По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет, оперативные службы проводят проверки на местах происшествий.
Ранее в Минобороны сообщили, что над территорией Ростовской, Белгородской и Курской областей было сбито 23 украинских БПЛА. Отражена атака дронов на Москву и Московскую область – мэр столицы Сергей Сорбянин сообщил о поражении к 10 часам утра 32 беспилотных летательных аппаратов.
После массированной атаки БПЛА в поселке Становое Московской области пострадала женщина и загорелись два дома, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
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Орловская областьБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУНовостиАндрей КлычковПроисшествия
 
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