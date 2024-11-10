https://crimea.ria.ru/20241110/ukrainskie-drony-atakovali-orlovskuyu-oblast--idet-otrazhenie-udara-1141740101.html

Украинские дроны атаковали Орловскую область – идет отражение удара

Украинские дроны атаковали Орловскую область – идет отражение удара - РИА Новости Крым, 10.11.2024

Украинские дроны атаковали Орловскую область – идет отражение удара

За утро на территории Орловской области средства противовоздушной обороны сбили восемь беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона РИА Новости Крым, 10.11.2024

2024-11-10T10:50

2024-11-10T10:50

2024-11-10T10:50

орловская область

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

новости

андрей клычков

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/07/1131239309_0:92:1280:812_1920x0_80_0_0_42c1d54c0d16568df0bc1ede72b4aca3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. За утро на территории Орловской области средства противовоздушной обороны сбили восемь беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Клычков.По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет, оперативные службы проводят проверки на местах происшествий.Ранее в Минобороны сообщили, что над территорией Ростовской, Белгородской и Курской областей было сбито 23 украинских БПЛА. Отражена атака дронов на Москву и Московскую область – мэр столицы Сергей Сорбянин сообщил о поражении к 10 часам утра 32 беспилотных летательных аппаратов.После массированной атаки БПЛА в поселке Становое Московской области пострадала женщина и загорелись два дома, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон сбросил взрывчатку на людей во дворе дома в Белгородской областиРоссийский боец рукой сбил дрон и спас жизни восьмерым товарищамНовая атака ВСУ: 50 украинских дронов сбиты за ночь над регионами России

орловская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

орловская область, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, новости, андрей клычков, происшествия