https://crimea.ria.ru/20241110/udar-vsu-po-grazhdanskoy-infrastrukture-rossii-podrobnosti-ot-minoborony-1141746352.html

Масштабный удар ВСУ по гражданским объектам РФ: подробности от Минобороны

Масштабный удар ВСУ по гражданским объектам РФ: подробности от Минобороны - РИА Новости Крым, 10.11.2024

Масштабный удар ВСУ по гражданским объектам РФ: подробности от Минобороны

Пять человек пострадали при падении обломков украинских беспилотников в Раменском районе Московской области, загорелись четыре дома. Подробности массированного... РИА Новости Крым, 10.11.2024

2024-11-10T17:07

2024-11-10T17:07

2024-11-10T17:20

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беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Пять человек пострадали при падении обломков украинских беспилотников в Раменском районе Московской области, загорелись четыре дома. Подробности массированного удара ВСУ по гражданской инфраструктуре России сообщили в Минобороны РФ.Система противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных Сил России сработала в штатном режиме. Все воздушные цели сбиты или подавлены средствами РЭБ, подчеркнули в оборонном ведомстве РФ.Главной целью киевского режима было нанесение ущерба гражданским объектам на Московском направлении. В ходе противовоздушного боя в период с 8:17 до 9:47 в Раменском районе Московской области было уничтожено и подавлено 34 беспилотных летательных аппарата. В результате падения обломков в трех населенных пунктах произошло возгорание четырех домов и ранены пять человек, рассказали в Минобороны РФ.Силы противовоздушной обороны и РЭБ Вооруженных Сил Российской Федерации круглосуточно отслеживают воздушную обстановку, подчеркнули в оборонном ведомстве России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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московская область

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости, московская область, россия, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон)