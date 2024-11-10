https://crimea.ria.ru/20241110/udar-vsu-po-grazhdanskoy-infrastrukture-rossii-podrobnosti-ot-minoborony-1141746352.html
Масштабный удар ВСУ по гражданским объектам РФ: подробности от Минобороны
Масштабный удар ВСУ по гражданским объектам РФ: подробности от Минобороны - РИА Новости Крым, 10.11.2024
Масштабный удар ВСУ по гражданским объектам РФ: подробности от Минобороны
Пять человек пострадали при падении обломков украинских беспилотников в Раменском районе Московской области, загорелись четыре дома. Подробности массированного... РИА Новости Крым, 10.11.2024
2024-11-10T17:07
2024-11-10T17:07
2024-11-10T17:20
министерство обороны рф
новости
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россия
пво
вооруженные силы россии
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Пять человек пострадали при падении обломков украинских беспилотников в Раменском районе Московской области, загорелись четыре дома. Подробности массированного удара ВСУ по гражданской инфраструктуре России сообщили в Минобороны РФ.Система противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных Сил России сработала в штатном режиме. Все воздушные цели сбиты или подавлены средствами РЭБ, подчеркнули в оборонном ведомстве РФ.Главной целью киевского режима было нанесение ущерба гражданским объектам на Московском направлении. В ходе противовоздушного боя в период с 8:17 до 9:47 в Раменском районе Московской области было уничтожено и подавлено 34 беспилотных летательных аппарата. В результате падения обломков в трех населенных пунктах произошло возгорание четырех домов и ранены пять человек, рассказали в Минобороны РФ.Силы противовоздушной обороны и РЭБ Вооруженных Сил Российской Федерации круглосуточно отслеживают воздушную обстановку, подчеркнули в оборонном ведомстве России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, новости, московская область, россия, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон)
Масштабный удар ВСУ по гражданским объектам РФ: подробности от Минобороны
При массированном ударе ВСУ по гражданской инфраструктуре России пострадали пять человек
17:07 10.11.2024 (обновлено: 17:20 10.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Пять человек пострадали при падении обломков украинских беспилотников в Раменском районе Московской области, загорелись четыре дома. Подробности массированного удара ВСУ по гражданской инфраструктуре России сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня 10 ноября 2024 г. в ночное время и утренние часы вооруженными силами Украины был нанесен массированный удар по гражданской инфраструктуре на территории Российской Федерации. Всего применено 84 беспилотных летательных аппарата самолетного типа дальнего действия", – говорится в сообщении.
Система противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных Сил России сработала в штатном режиме. Все воздушные цели сбиты или подавлены средствами РЭБ, подчеркнули в оборонном ведомстве РФ.
Главной целью киевского режима было нанесение ущерба гражданским объектам на Московском направлении. В ходе противовоздушного боя в период с 8:17 до 9:47 в Раменском районе Московской области было уничтожено и подавлено 34 беспилотных летательных аппарата. В результате падения обломков в трех населенных пунктах произошло возгорание четырех домов и ранены пять человек, рассказали в Минобороны РФ.
Силы противовоздушной обороны и РЭБ Вооруженных Сил Российской Федерации круглосуточно отслеживают воздушную обстановку, подчеркнули в оборонном ведомстве России.
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