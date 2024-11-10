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Санатории Крыма лучшие в Южном федеральном округе – эксперт
Санатории Крыма лучшие в Южном федеральном округе – эксперт - РИА Новости Крым, 10.11.2024
Санатории Крыма лучшие в Южном федеральном округе – эксперт
Санаторно-курортная отрасль Крыма опережает другие регионы Южного федерального округа по востребованности. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал... РИА Новости Крым, 10.11.2024
2024-11-10T08:19
2024-11-10T08:19
2024-11-10T08:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Санаторно-курортная отрасль Крыма опережает другие регионы Южного федерального округа по востребованности. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал руководитель Крымского филиала Национальной курортной ассоциации, директор Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями Сергей Стрельбицкий.По его словам, в Крыму сейчас насчитывается 1108 средств размещения, из них 91 объект – это санатории, 65 из них работают круглогодично."За время, которое мы находимся в России, коренным образом изменилось оборудование в санаторно-курортной отрасли, оно стало очень современным и эффективным", - отметил эксперт.Он также обратил внимание, что Крым обладает уникальными оздоровительными богатствами природы, которых нет больше нигде – воздух, ландшафт, уникальные минеральные воды и грязи. Поэтому очень важно, чтобы главной составляющей всего санаторно-курортного комплекса было использование природных и лечебных факторов, считает он. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мамы и дети: что делать с ребенком в санаториях Крыма в межсезоньеГорода и поселки ЮБК стали курортами федерального значения Город-курорт Саки может стать центром реабилитации участников СВО в Крыму
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крым, санатории крыма, оздоровление в крыму, оздоровление детей в крыму, общество, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм
Санатории Крыма лучшие в Южном федеральном округе – эксперт
Крым вышел в лидеры по санаторно-курортному лечению в Южном федеральном округе - эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым.
Санаторно-курортная отрасль Крыма опережает другие регионы Южного федерального округа по востребованности. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал руководитель Крымского филиала Национальной курортной ассоциации, директор Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями Сергей Стрельбицкий.
"Крым занимает лидирующее положение среди регионов Южного федерального округа – 38 процентов, наши соседи – Краснодарский край – 25 процентов. Но у нас есть, над чем работать", - отмечает Стрельбицкий.
По его словам, в Крыму сейчас насчитывается 1108 средств размещения, из них 91 объект – это санатории, 65 из них работают круглогодично.
"За время, которое мы находимся в России, коренным образом изменилось оборудование в санаторно-курортной отрасли, оно стало очень современным и эффективным", - отметил эксперт.
Он также обратил внимание, что Крым обладает уникальными оздоровительными богатствами природы, которых нет больше нигде – воздух, ландшафт, уникальные минеральные воды и грязи. Поэтому очень важно, чтобы главной составляющей всего санаторно-курортного комплекса было использование природных и лечебных факторов, считает он.
"В Крым приезжает много людей с детьми-инвалидами, которые остаются здесь жить. Они считают, что климат, природа, медицинская база и наша санаторно-курортная часть помогает проводить работу с их детьми. Крым эффективно лечит, и это надо развивать, продвигать", - подытожил в эфире руководитель Крымского филиала Национальной курортной ассоциации.
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