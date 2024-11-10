https://crimea.ria.ru/20241110/sanatorii-kryma-luchshie-v-yuzhnom-federalnom-okruge--ekspert-1141628098.html

Санатории Крыма лучшие в Южном федеральном округе – эксперт

Санатории Крыма лучшие в Южном федеральном округе – эксперт - РИА Новости Крым, 10.11.2024

Санатории Крыма лучшие в Южном федеральном округе – эксперт

Санаторно-курортная отрасль Крыма опережает другие регионы Южного федерального округа по востребованности. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал... РИА Новости Крым, 10.11.2024

2024-11-10T08:19

2024-11-10T08:19

2024-11-10T08:19

радио "спутник в крыму"

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оздоровление в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Санаторно-курортная отрасль Крыма опережает другие регионы Южного федерального округа по востребованности. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал руководитель Крымского филиала Национальной курортной ассоциации, директор Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями Сергей Стрельбицкий.По его словам, в Крыму сейчас насчитывается 1108 средств размещения, из них 91 объект – это санатории, 65 из них работают круглогодично."За время, которое мы находимся в России, коренным образом изменилось оборудование в санаторно-курортной отрасли, оно стало очень современным и эффективным", - отметил эксперт.Он также обратил внимание, что Крым обладает уникальными оздоровительными богатствами природы, которых нет больше нигде – воздух, ландшафт, уникальные минеральные воды и грязи. Поэтому очень важно, чтобы главной составляющей всего санаторно-курортного комплекса было использование природных и лечебных факторов, считает он. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мамы и дети: что делать с ребенком в санаториях Крыма в межсезоньеГорода и поселки ЮБК стали курортами федерального значения Город-курорт Саки может стать центром реабилитации участников СВО в Крыму

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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