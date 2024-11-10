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Осень вступает в права: погода в Крыму на неделю
Осень вступает в права: погода в Крыму на неделю - РИА Новости Крым, 10.11.2024
Осень вступает в права: погода в Крыму на неделю
Погода в Крыму на неделе будет обуславливаться влиянием черноморской депрессии, ожидаются обильные осадки и облачность. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 10.11.2024
2024-11-10T20:11
2024-11-10T20:11
2024-11-10T20:11
центр погоды "фобос"
радио "спутник в крыму"
евгений тишковец
погода в крыму
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новости крыма
прогноз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Погода в Крыму на неделе будет обуславливаться влиянием черноморской депрессии, ожидаются обильные осадки и облачность. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму дал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По его словам, старт неделе даст область высокого атмосферного давления, осадки маловероятны. В понедельник воздух прогреется до +2…+7 градусов ночью, днем до +9…+14. Усилится северо-восточный ветер до 4-9, с порывами до 12 м/с.В среду характер погоды аналогичный, отметил специалист. Циклон продолжит поливать Крым обильными дождями, будет пасмурно. В ночные часы температура воздуха составит +3…+9, днем прогреется до +9…+14 градусов.В четверг осадки начнут постепенно ослабевать, прогнозирует Тишковец. Температура воздуха останется на уровне +4…+9 ночью, +8...+13 днем."В пятницу очередной виток циклонической погоды, облачно, осадки ливневого, достаточно обильного, характера", – предупредил специалист.По его словам, в ночные часы температура будет колебаться в среднем от +4 до +9 градусов, днем +8…+14 градусов.Резкое похолодание в Крыму в ноябре связано с приходом воздушных масс с севера, сообщил ранее научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в Крыму в ноябре температура воздуха ожидается около нормы, но на отрицательном фоне.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет ноябрь в КрымуКлимат Крыма лихорадит – экспертВ Европе может наступить ледниковый период – что грозит Крыму
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центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода в крыму, крымская погода, новости крыма, прогноз
Осень вступает в права: погода в Крыму на неделю
Циклон с дождями будет господствовать на грядущей неделе в Крыму – ФОБОС
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым.
Погода в Крыму на неделе будет обуславливаться влиянием черноморской депрессии, ожидаются обильные осадки и облачность. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму
дал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
По его словам, старт неделе даст область высокого атмосферного давления, осадки маловероятны. В понедельник воздух прогреется до +2…+7 градусов ночью, днем до +9…+14. Усилится северо-восточный ветер до 4-9, с порывами до 12 м/с.
"Начиная со вторника скажется влияние черноморской депрессии, облака вновь начнут закрывать небосвод Крыма. Если ночью без осадков, +1…+7, то в дневные часы не обойдется без скоротечных ливневых дождей, дневная температура не превысит +8…+13 градусов", – сказал Тишковец.
В среду характер погоды аналогичный, отметил специалист. Циклон продолжит поливать Крым обильными дождями, будет пасмурно. В ночные часы температура воздуха составит +3…+9, днем прогреется до +9…+14 градусов.
В четверг осадки начнут постепенно ослабевать, прогнозирует Тишковец. Температура воздуха останется на уровне +4…+9 ночью, +8...+13 днем.
"В пятницу очередной виток циклонической погоды, облачно, осадки ливневого, достаточно обильного, характера", – предупредил специалист.
По его словам, в ночные часы температура будет колебаться в среднем от +4 до +9 градусов, днем +8…+14 градусов.
"На следующей неделе уже будет типичная ноябрьская погода по меркам южных регионов. Осень будет наступать по всем фронтам", – подытожил Тишковец.
Резкое похолодание в Крыму
в ноябре связано с приходом воздушных масс с севера, сообщил ранее научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в Крыму в ноябре температура воздуха ожидается около нормы, но на отрицательном фоне.
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