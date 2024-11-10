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Пожар вспыхнул в районе трассы Симферополь – Мирный - РИА Новости Крым, 10.11.2024
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Пожар вспыхнул в районе трассы Симферополь – Мирный
Пожар вспыхнул в районе трассы Симферополь – Мирный - РИА Новости Крым, 10.11.2024
Пожар вспыхнул в районе трассы Симферополь – Мирный
Огонь захватил 400 "квадратов" земли в районе трассы Симферополь – Мирный под Евпаторией. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК. РИА Новости Крым, 10.11.2024
2024-11-10T20:32
2024-11-10T20:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Огонь захватил 400 "квадратов" земли в районе трассы Симферополь – Мирный под Евпаторией. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК.На месте работают силы и средства МЧС России. Угрозы распространения нет. Пострадавших нет, уточнили спасатели.За минувшие сутки в Крыму произошло три пожара, один из которых – техногенного характера, сообщили ранее в ведомстве.Седьмого ноября на пожаре в столице Крыма погибли два человека. Предварительная причина пожара – курение в постели, рассказали в МЧС России. Возгорание на 30 квадратных метрах ликвидировали 22 спасателя и 4 единицы техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На пожаре в центре Симферополя спасены 7 взрослых и ребенокХолодильник едва не сжег квартиру в ЕвпаторииИз горящей многоэтажки в Симферополе эвакуировали 34 человека
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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Пожар вспыхнул в районе трассы Симферополь – Мирный

В Крыму в районе трассы Симферополь – Мирный вспыхнул пожар

20:32 10.11.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Огонь захватил 400 "квадратов" земли в районе трассы Симферополь – Мирный под Евпаторией. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК.
"В районе трассы Симферополь – Мирный, между селами Охотниково и Журавли горит сухая растительность на общей площади 400 квадратных метров", – сказано в сообщении.
На месте работают силы и средства МЧС России. Угрозы распространения нет. Пострадавших нет, уточнили спасатели.
За минувшие сутки в Крыму произошло три пожара, один из которых – техногенного характера, сообщили ранее в ведомстве.
Седьмого ноября на пожаре в столице Крыма погибли два человека. Предварительная причина пожара – курение в постели, рассказали в МЧС России. Возгорание на 30 квадратных метрах ликвидировали 22 спасателя и 4 единицы техники.
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