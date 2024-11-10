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Водитель и маленький ребенок погибли в горящей машине в массовом ДТП - РИА Новости Крым, 10.11.2024
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Водитель и маленький ребенок погибли в горящей машине в массовом ДТП
Водитель и маленький ребенок погибли в горящей машине в массовом ДТП - РИА Новости Крым, 10.11.2024
Водитель и маленький ребенок погибли в горящей машине в массовом ДТП
Водитель и маленькая девочка погибли в массовой аварии в Ростовской области, сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции региона. РИА Новости Крым, 10.11.2024
2024-11-10T18:52
2024-11-10T18:52
ростовская область
госавтоинспекция ростовской области
происшествия
дтп
новости
транспорт
дети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Водитель и маленькая девочка погибли в массовой аварии в Ростовской области, сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции региона.По данным правоохранителей, в 12:10 на третьем километре дороги Константиновск – Тацинская Семикаракорского района неустановленный водитель автомобиля Renault Logan выехала на полосу встречного движения. Она столкнулась с автобусом Higer под управлением водителя 1959 года рождения, который двигался по маршруту Константиновск – Ростов-на-Дону.В результате Renault Logan загорелся, после чего с автобусом столкнулся автомобиль Ford Focus, двигающийся в попутном направлении.В результате ДТП водитель Renault Logan и несовершеннолетний пассажир (по неуточненным данным, девочка 7 лет) погибли. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.Прокуратура Ростовской области начала проверку в связи с этим происшествием, по результатам которой и при наличии оснований будут приняты меры реагирования, сообщили в пресс-службе ведомства.Ранее в Нижнегорском районе Крыма водитель автомобиля Skoda Octavia столкнулся с двумя едущими впереди питбайками и квадроциклом, которыми управляли несовершеннолетние 2006, 2007 и 2008 годов рождения. В результате двое водителей питбайков и пассажир квадроцикла погибли, еще один подросток-водитель квадроцикла скончался позже в медицинском учреждении. Возбуждено и расследуется уголовное дело.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе в двух ДТП на одном перекрестке пострадали детиВосемь человек погибли в ДТП в КрымуВ Крыму ВАЗ снес опору освещения и перевернулся
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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ростовская область, госавтоинспекция ростовской области, происшествия, дтп, новости, транспорт, дети
Водитель и маленький ребенок погибли в горящей машине в массовом ДТП

В горящей машине в массовом ДТП в Ростовской области погибли водитель и маленький ребенок

18:52 10.11.2024
 
© Telegram Госавтоинспекция Ростовской областиВ горящей машине в массовом ДТП в Ростовской области погибли водитель и маленькая девочка
В горящей машине в массовом ДТП в Ростовской области погибли водитель и маленькая девочка
© Telegram Госавтоинспекция Ростовской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Водитель и маленькая девочка погибли в массовой аварии в Ростовской области, сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
По данным правоохранителей, в 12:10 на третьем километре дороги Константиновск – Тацинская Семикаракорского района неустановленный водитель автомобиля Renault Logan выехала на полосу встречного движения. Она столкнулась с автобусом Higer под управлением водителя 1959 года рождения, который двигался по маршруту Константиновск – Ростов-на-Дону.
В результате Renault Logan загорелся, после чего с автобусом столкнулся автомобиль Ford Focus, двигающийся в попутном направлении.
В результате ДТП водитель Renault Logan и несовершеннолетний пассажир (по неуточненным данным, девочка 7 лет) погибли. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Прокуратура Ростовской области начала проверку в связи с этим происшествием, по результатам которой и при наличии оснований будут приняты меры реагирования, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее в Нижнегорском районе Крыма водитель автомобиля Skoda Octavia столкнулся с двумя едущими впереди питбайками и квадроциклом, которыми управляли несовершеннолетние 2006, 2007 и 2008 годов рождения. В результате двое водителей питбайков и пассажир квадроцикла погибли, еще один подросток-водитель квадроцикла скончался позже в медицинском учреждении. Возбуждено и расследуется уголовное дело.
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