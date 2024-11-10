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В Санкт-Петербурге арестовали ректора вуза по делу о незаконной миграции - РИА Новости Крым, 10.11.2024
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В Санкт-Петербурге арестовали ректора вуза по делу о незаконной миграции
В Санкт-Петербурге арестовали ректора вуза по делу о незаконной миграции - РИА Новости Крым, 10.11.2024
В Санкт-Петербурге арестовали ректора вуза по делу о незаконной миграции
Ректор Санкт-Петербургского реставрационно-строительного института Александр Борзов арестован по делу об организации незаконной миграции. Об этом пишет РИА... РИА Новости Крым, 10.11.2024
2024-11-10T16:28
2024-11-10T16:28
санкт-петербург
арест
суд
новости
происшествия
мигранты
нелегальные мигранты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Ректор Санкт-Петербургского реставрационно-строительного института Александр Борзов арестован по делу об организации незаконной миграции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.В пресс-службе уточнили, что ректору вменяют статью УК РФ об организации незаконной миграции в составе группы.По информации РИА Новости, Борзов и еще несколько лиц обеспечивали фиктивное приглашение иностранцев на учебу в институт, а также готовили документы на его продление. На самом же деле обучение этих иностранцев в университете не осуществлялось. Приглашения оформлялись гражданам Египта, Сирии, и Туркмении, а также арабских стран.В пятницу стало известно, что преступная группа организовала канал незаконной миграции в Севастополе. Участники преступной группы фиктивно поставили на учет около сотни иностранцев. Таким образом злоумышленники фиктивно оформили более сотни граждан государств Средней Азии. Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки при оперативном сопровождении ФСБ. Сейчас расследование завершено. Дело направлено в суд.Накануне президент России Владимир Путин подписал ряд законов, ужесточающих наказание для мигрантов и организаторов незаконной миграции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин высказался о мигрантах в РоссииЖитель Феодосии получил срок за организацию незаконной миграцииИз России выдворили и депортировали 20 тысяч мигрантов – Колокольцев
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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санкт-петербург, арест, суд, новости, происшествия, мигранты, нелегальные мигранты
В Санкт-Петербурге арестовали ректора вуза по делу о незаконной миграции

За организацию незаконной миграции в составе группы арестован ректор петербургского вуза

16:28 10.11.2024
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Ректор Санкт-Петербургского реставрационно-строительного института Александр Борзов арестован по делу об организации незаконной миграции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

"Борзову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком по 5 января 2025 года", – сообщили в объединенной пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что ректору вменяют статью УК РФ об организации незаконной миграции в составе группы.
По информации РИА Новости, Борзов и еще несколько лиц обеспечивали фиктивное приглашение иностранцев на учебу в институт, а также готовили документы на его продление. На самом же деле обучение этих иностранцев в университете не осуществлялось. Приглашения оформлялись гражданам Египта, Сирии, и Туркмении, а также арабских стран.
В пятницу стало известно, что преступная группа организовала канал незаконной миграции в Севастополе. Участники преступной группы фиктивно поставили на учет около сотни иностранцев. Таким образом злоумышленники фиктивно оформили более сотни граждан государств Средней Азии. Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки при оперативном сопровождении ФСБ. Сейчас расследование завершено. Дело направлено в суд.
Накануне президент России Владимир Путин подписал ряд законов, ужесточающих наказание для мигрантов и организаторов незаконной миграции.
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