Подросток ранен при падении дронов в Брянской области
При падении дронов в Брянской области ранен подросток
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Подросток получил осколочное ранение при падении беспилотников в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
В результате подавления средствами РЭБ два беспилотника упали в Почепском районе области.
"Подросток получил осколочное ранение стопы. После оказания ему неотложной помощи он отправлен в детскую областную больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь", – написал Богомаз в своем Telegram-канале.
В настоящее время состояние пострадавшего удовлетворительное, уточнил глава региона.
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