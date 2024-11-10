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Подросток ранен при падении дронов в Брянской области - РИА Новости Крым, 10.11.2024
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Подросток ранен при падении дронов в Брянской области
Подросток ранен при падении дронов в Брянской области - РИА Новости Крым, 10.11.2024
Подросток ранен при падении дронов в Брянской области
Подросток получил осколочное ранение при падении беспилотников в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 10.11.2024
2024-11-10T18:16
2024-11-10T18:16
брянская область
александр богомаз
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Подросток получил осколочное ранение при падении беспилотников в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.В результате подавления средствами РЭБ два беспилотника упали в Почепском районе области.В настоящее время состояние пострадавшего удовлетворительное, уточнил глава региона.При массированном ударе ВСУ по гражданской инфраструктуре России в воскресенье пострадали пять человек, загорелись четыре дома. Подробности массированного удара ВСУ по гражданской инфраструктуре России сообщили в Минобороны РФ.Одна женщина госпитализирована в состоянии средней степени тяжести, еще четыре человека получили помощь медиков на месте, сообщает глава администрации округа Эдуард Малышев.Киев предпринял массированную атаку беспилотниками на территорию Москвы и Московской области. По данным мэра столицы Сергея Собянина, атакам подвреглись городские округа Домодедово, Раменское, Коломна.В Орловской области губернатор Андрей Клычков заявил о десяти сбитых БПЛА. В Минобороны сообщили, что всего с 7:00 до 10:00 над территорией Российской Федерации были сбиты 70 беспилотных летательных аппаратов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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брянская область, александр богомаз, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)
Подросток ранен при падении дронов в Брянской области

При падении дронов в Брянской области ранен подросток

18:16 10.11.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкОбломки БПЛА
Обломки БПЛА - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Подросток получил осколочное ранение при падении беспилотников в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
В результате подавления средствами РЭБ два беспилотника упали в Почепском районе области.
"Подросток получил осколочное ранение стопы. После оказания ему неотложной помощи он отправлен в детскую областную больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь", – написал Богомаз в своем Telegram-канале.
В настоящее время состояние пострадавшего удовлетворительное, уточнил глава региона.
При массированном ударе ВСУ по гражданской инфраструктуре России в воскресенье пострадали пять человек, загорелись четыре дома. Подробности массированного удара ВСУ по гражданской инфраструктуре России сообщили в Минобороны РФ.
Одна женщина госпитализирована в состоянии средней степени тяжести, еще четыре человека получили помощь медиков на месте, сообщает глава администрации округа Эдуард Малышев.
Киев предпринял массированную атаку беспилотниками на территорию Москвы и Московской области. По данным мэра столицы Сергея Собянина, атакам подвреглись городские округа Домодедово, Раменское, Коломна.
В Орловской области губернатор Андрей Клычков заявил о десяти сбитых БПЛА. В Минобороны сообщили, что всего с 7:00 до 10:00 над территорией Российской Федерации были сбиты 70 беспилотных летательных аппаратов.
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Брянская областьАлександр БогомазНовостиПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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