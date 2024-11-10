https://crimea.ria.ru/20241110/podrostok-ranen-pri-padenii-dronov-v-bryanskoy-oblasti-1141747831.html

Подросток ранен при падении дронов в Брянской области

Подросток ранен при падении дронов в Брянской области - РИА Новости Крым, 10.11.2024

Подросток ранен при падении дронов в Брянской области

Подросток получил осколочное ранение при падении беспилотников в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 10.11.2024

2024-11-10T18:16

2024-11-10T18:16

2024-11-10T18:16

брянская область

александр богомаз

новости

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Подросток получил осколочное ранение при падении беспилотников в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.В результате подавления средствами РЭБ два беспилотника упали в Почепском районе области.В настоящее время состояние пострадавшего удовлетворительное, уточнил глава региона.При массированном ударе ВСУ по гражданской инфраструктуре России в воскресенье пострадали пять человек, загорелись четыре дома. Подробности массированного удара ВСУ по гражданской инфраструктуре России сообщили в Минобороны РФ.Одна женщина госпитализирована в состоянии средней степени тяжести, еще четыре человека получили помощь медиков на месте, сообщает глава администрации округа Эдуард Малышев.Киев предпринял массированную атаку беспилотниками на территорию Москвы и Московской области. По данным мэра столицы Сергея Собянина, атакам подвреглись городские округа Домодедово, Раменское, Коломна.В Орловской области губернатор Андрей Клычков заявил о десяти сбитых БПЛА. В Минобороны сообщили, что всего с 7:00 до 10:00 над территорией Российской Федерации были сбиты 70 беспилотных летательных аппаратов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

брянская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, александр богомаз, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)