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Туман и без осадков: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 11.11.2024
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Туман и без осадков: погода в Крыму в понедельник
Туман и без осадков: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 11.11.2024
Туман и без осадков: погода в Крыму в понедельник
В понедельник погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией антициклона. Без осадков. Ночью в отдельных районах туман. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 11.11.2024
2024-11-11T00:01
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погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией антициклона. Без осадков. Ночью в отдельных районах туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +11...+13 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днем +13…+15.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут от +4 до +10, днем от +11 до +15 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20241105/kakaya-budet-zima-2024-2025-v-krymu-1141625364.html
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4.7
96
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Туман и без осадков: погода в Крыму в понедельник

В Крыму в понедельник без осадков и туман

00:01 11.11.2024
 
© РИА Новости КрымТуман в лесу
Туман в лесу - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией антициклона. Без осадков. Ночью в отдельных районах туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на южном побережье до +10, днем +10…+15 градусов, в горах +4…+9", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +11...+13 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днем +13…+15.
В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут от +4 до +10, днем от +11 до +15 градусов.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Туман и без осадков: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 11 ноября
22:30Главное за день: 10 ноября
22:04Дети из Белгородской области стали победителями конкурса в "Артеке"
21:43В Керчи отключат газ – адреса и сроки
21:16Когда проблемы с волосами – это повод обратиться к врачу
20:54Соседи затопили или подожгли вашу квартиру: кто виноват и что делать
20:32Пожар вспыхнул в районе трассы Симферополь – Мирный
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