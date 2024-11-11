https://crimea.ria.ru/20241111/tuman-i-bez-osadkov-pogoda-v-krymu-v-ponedelnik-1141749216.html

Туман и без осадков: погода в Крыму в понедельник

Туман и без осадков: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 11.11.2024

Туман и без осадков: погода в Крыму в понедельник

В понедельник погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией антициклона. Без осадков. Ночью в отдельных районах туман. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 11.11.2024

2024-11-11T00:01

2024-11-11T00:01

2024-11-11T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией антициклона. Без осадков. Ночью в отдельных районах туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +11...+13 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днем +13…+15.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут от +4 до +10, днем от +11 до +15 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241105/kakaya-budet-zima-2024-2025-v-krymu-1141625364.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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