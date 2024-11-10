https://crimea.ria.ru/20241110/opravdyvali-terakt-v-krokuse-sledstvie-proverit-opublikovannoe-video-1141745162.html

Оправдывали теракт в "Крокусе": следствие проверит опубликованное видео

Оправдывали теракт в "Крокусе": следствие проверит опубликованное видео - РИА Новости Крым, 10.11.2024

Оправдывали теракт в "Крокусе": следствие проверит опубликованное видео

Начата проверка по факту опубликованного в интернете видео, где две девушки, предварительно, допускают публичное оправдание терроризма, затрагивая тему... РИА Новости Крым, 10.11.2024

2024-11-10T16:16

2024-11-10T16:16

2024-11-10T16:16

"крокус сити холл"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Начата проверка по факту опубликованного в интернете видео, где две девушки, предварительно, допускают публичное оправдание терроризма, затрагивая тему мартовской трагедии в "Крокусе сити холле". Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка СК РФ.В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, заснятых на видеозаписи, уточнили в ведомстве.Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в городе Красногорск Московской области произошел 22 марта – в день концерта группы "Пикник". Злоумышленники открыли огонь из автоматов по зрителям. Затем подожгли зрительный зал.В результате теракта с учетом людей, умерших от ран в больницах, погибли 145 человек. В память о погибших на месте трагедии прошла акция "Летят журавли".25 марта Басманный суд Москвы арестовал обвиняемых в совершении теракта. Впоследствии были задержаны еще семь фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле" и внесены в список террористов.В конце апреля арестовали 12-го фигуранта дела, который, как следствие полагает, предоставлял денежные средства для подготовки теракта, в том числе обеспечивал банду средствами связи, оплачивал их.Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след. Он также отметил, что этот теракт свидетельствует об использовании украинскими неонацистами и их западными кураторами членов международного террористического подполья.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бортников назвал цель заказчиков теракта в "Крокусе"Бастрыкин предложил отменить мораторий на смертную казньВоенная разведка Украины однозначно причастна к теракту в "Крокусе" – ФСБ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"крокус сити холл", новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), антитеррор, интернет, общество, терроризм