Оправдывали теракт в "Крокусе": следствие проверит опубликованное видео
СК проверит видео о "Крокусе" на предмет оправдания терроризма
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Начата проверка по факту опубликованного в интернете видео, где две девушки, предварительно, допускают публичное оправдание терроризма, затрагивая тему мартовской трагедии в "Крокусе сити холле". Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка СК РФ.
"Следователем следственного отдела по г. Красногорску ГСУ СК России по Московской области организована процессуальная проверка по факту размещения в одной из социальных сетей видеозаписи, содержащей оправдание террористического акта, произошедшего в "Крокус-Сити", – сказано в сообщении.
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, заснятых на видеозаписи, уточнили в ведомстве.
Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в городе Красногорск Московской области произошел 22 марта – в день концерта группы "Пикник". Злоумышленники открыли огонь из автоматов по зрителям. Затем подожгли зрительный зал.
В результате теракта с учетом людей, умерших от ран в больницах, погибли 145 человек. В память о погибших на месте трагедии прошла акция "Летят журавли".
25 марта Басманный суд Москвы арестовал обвиняемых в совершении теракта. Впоследствии были задержаны еще семь фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле" и внесены в список террористов.
В конце апреля арестовали 12-го фигуранта дела, который, как следствие полагает, предоставлял денежные средства для подготовки теракта, в том числе обеспечивал банду средствами связи, оплачивал их.
Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след. Он также отметил, что этот теракт свидетельствует об использовании украинскими неонацистами и их западными кураторами членов международного террористического подполья.
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