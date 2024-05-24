https://crimea.ria.ru/20240524/bortnikov-nazval-tsel-zakazchikov-terakta-v-krokuse--1137539133.html

Бортников назвал цель заказчиков теракта в "Крокусе"

Бортников назвал цель заказчиков теракта в "Крокусе" - РИА Новости Крым, 24.05.2024

Бортников назвал цель заказчиков теракта в "Крокусе"

Одной из целей заказчиков теракта в "Крокусе" является нанесение ущерба отношениям стран Содружества Независимых Государств с использованием религиозного и... РИА Новости Крым, 24.05.2024

2024-05-24T08:26

2024-05-24T08:26

2024-05-24T08:41

александр бортников

"крокус сити холл"

терроризм

украина

россия

коллективный запад

новости

мнения

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

снг

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Одной из целей заказчиков теракта в "Крокусе" является нанесение ущерба отношениям стран Содружества Независимых Государств с использованием религиозного и национального факторов. Об этом на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ заявил директор ФСБ России Александр Бортников."Уверены, что одной из целей заказчиков данного теракта является нанесение ущерба отношениям стран СНГ с использованием религиозного и национального факторов, – цитирует Бортникова РИА Новости. – Наши геополитические оппоненты рассчитывают разрушить уникальный межэтнический и межконфессиональный баланс, сложившийся за длительный период сосуществования наших народов".В настоящее время уже задержаны более 20 человек, причастных к теракту, включая непосредственных исполнителей и пособников. Установлено, что подготовку, финансирование, нападение и отход террористов координировали через интернет члены "Вилаят Хорасана" (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации ИГ*), продолжил он.Он также указал, что Киев, не имея реальных возможностей добиться своих целей на поле боя, перешел к тотальному террору. В том числе ведутся систематические обстрелы мирного населения и гражданской инфраструктуры российских регионов. Проводятся диверсионные вылазки в наше приграничье.Трагедия в концертном зале "Крокус Сити Холл" в городе Красногорске под Москвой произошла 22 марта. Злоумышленники открыли огонь из автоматов по зрителям, которые собрались на концерт рок-группы "Пикник", после чего подожгли зрительный зал. В результате теракта с учетом людей, умерших от ран в больницах, погибли 145 человек.25 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в непосредственном исполнении теракта: Далерджона Мирзоева**, Саидакрама Рачабализоду**, Шамсидина Фаридуни** и Мухаммадсобира Файзова**.Впоследствии правоохранители задержали еще семерых фигурантов дела о теракте. В их числе трое пособников, которые переводили деньги на покупку оружия и транспорта террористам, а также занимались вербовкой пособников и финансированием исполнителей. 11 фигурантов дела взяты под стражу по решению суда. Еще один, двенадцатый подозреваемый в причастности к организации теракта бы арестован 27 апреля.*Запрещенная в РФ террористическая организация**Внесены в реестр террористов и экстремистовЧитайте также на РИА Новости Крым:Теракт в "Крокус Сити Холл" - международная реакция и заявление КиеваУчастники теракта в "Крокусе" не уйдут от возмездия - ПутинПодтверждена связь террористов из "Крокуса" с украинскими националистами

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бортников, "крокус сити холл", терроризм, украина, россия, коллективный запад, новости, мнения, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), снг