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Бортников назвал цель заказчиков теракта в "Крокусе" - РИА Новости Крым, 24.05.2024
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Бортников назвал цель заказчиков теракта в "Крокусе"
Бортников назвал цель заказчиков теракта в "Крокусе" - РИА Новости Крым, 24.05.2024
Бортников назвал цель заказчиков теракта в "Крокусе"
Одной из целей заказчиков теракта в "Крокусе" является нанесение ущерба отношениям стран Содружества Независимых Государств с использованием религиозного и... РИА Новости Крым, 24.05.2024
2024-05-24T08:26
2024-05-24T08:41
александр бортников
"крокус сити холл"
терроризм
украина
россия
коллективный запад
новости
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Одной из целей заказчиков теракта в "Крокусе" является нанесение ущерба отношениям стран Содружества Независимых Государств с использованием религиозного и национального факторов. Об этом на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ заявил директор ФСБ России Александр Бортников."Уверены, что одной из целей заказчиков данного теракта является нанесение ущерба отношениям стран СНГ с использованием религиозного и национального факторов, – цитирует Бортникова РИА Новости. – Наши геополитические оппоненты рассчитывают разрушить уникальный межэтнический и межконфессиональный баланс, сложившийся за длительный период сосуществования наших народов".В настоящее время уже задержаны более 20 человек, причастных к теракту, включая непосредственных исполнителей и пособников. Установлено, что подготовку, финансирование, нападение и отход террористов координировали через интернет члены "Вилаят Хорасана" (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации ИГ*), продолжил он.Он также указал, что Киев, не имея реальных возможностей добиться своих целей на поле боя, перешел к тотальному террору. В том числе ведутся систематические обстрелы мирного населения и гражданской инфраструктуры российских регионов. Проводятся диверсионные вылазки в наше приграничье.Трагедия в концертном зале "Крокус Сити Холл" в городе Красногорске под Москвой произошла 22 марта. Злоумышленники открыли огонь из автоматов по зрителям, которые собрались на концерт рок-группы "Пикник", после чего подожгли зрительный зал. В результате теракта с учетом людей, умерших от ран в больницах, погибли 145 человек.25 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в непосредственном исполнении теракта: Далерджона Мирзоева**, Саидакрама Рачабализоду**, Шамсидина Фаридуни** и Мухаммадсобира Файзова**.Впоследствии правоохранители задержали еще семерых фигурантов дела о теракте. В их числе трое пособников, которые переводили деньги на покупку оружия и транспорта террористам, а также занимались вербовкой пособников и финансированием исполнителей. 11 фигурантов дела взяты под стражу по решению суда. Еще один, двенадцатый подозреваемый в причастности к организации теракта бы арестован 27 апреля.*Запрещенная в РФ террористическая организация**Внесены в реестр террористов и экстремистовЧитайте также на РИА Новости Крым:Теракт в "Крокус Сити Холл" - международная реакция и заявление КиеваУчастники теракта в "Крокусе" не уйдут от возмездия - ПутинПодтверждена связь террористов из "Крокуса" с украинскими националистами
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александр бортников, "крокус сити холл", терроризм, украина, россия, коллективный запад, новости, мнения, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), снг
Бортников назвал цель заказчиков теракта в "Крокусе"

Заказчики теракта в "Крокусе" хотели нанести ущерб отношениям стран СНГ - Бортников

08:26 24.05.2024 (обновлено: 08:41 24.05.2024)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкОбстановка у "Крокус Сити Холл"
Обстановка у Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Одной из целей заказчиков теракта в "Крокусе" является нанесение ущерба отношениям стран Содружества Независимых Государств с использованием религиозного и национального факторов. Об этом на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ заявил директор ФСБ России Александр Бортников.
"Уверены, что одной из целей заказчиков данного теракта является нанесение ущерба отношениям стран СНГ с использованием религиозного и национального факторов, – цитирует Бортникова РИА Новости. – Наши геополитические оппоненты рассчитывают разрушить уникальный межэтнический и межконфессиональный баланс, сложившийся за длительный период сосуществования наших народов".
В настоящее время уже задержаны более 20 человек, причастных к теракту, включая непосредственных исполнителей и пособников. Установлено, что подготовку, финансирование, нападение и отход террористов координировали через интернет члены "Вилаят Хорасана" (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации ИГ*), продолжил он.
"Следствие по "Крокусу" продолжается, но уже можно уверенно сказать, что военная разведка Украины имеет непосредственное отношение к теракту", – подчеркнул Бортников.
Он также указал, что Киев, не имея реальных возможностей добиться своих целей на поле боя, перешел к тотальному террору. В том числе ведутся систематические обстрелы мирного населения и гражданской инфраструктуры российских регионов. Проводятся диверсионные вылазки в наше приграничье.
Трагедия в концертном зале "Крокус Сити Холл" в городе Красногорске под Москвой произошла 22 марта. Злоумышленники открыли огонь из автоматов по зрителям, которые собрались на концерт рок-группы "Пикник", после чего подожгли зрительный зал. В результате теракта с учетом людей, умерших от ран в больницах, погибли 145 человек.
25 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в непосредственном исполнении теракта: Далерджона Мирзоева**, Саидакрама Рачабализоду**, Шамсидина Фаридуни** и Мухаммадсобира Файзова**.
Впоследствии правоохранители задержали еще семерых фигурантов дела о теракте. В их числе трое пособников, которые переводили деньги на покупку оружия и транспорта террористам, а также занимались вербовкой пособников и финансированием исполнителей. 11 фигурантов дела взяты под стражу по решению суда. Еще один, двенадцатый подозреваемый в причастности к организации теракта бы арестован 27 апреля.
*Запрещенная в РФ террористическая организация
**Внесены в реестр террористов и экстремистов
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Александр Бортников"Крокус Сити Холл"ТерроризмУкраинаРоссияКоллективный ЗападНовостиМненияФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)СНГ
 
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