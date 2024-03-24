https://crimea.ria.ru/20240324/aktsiya-letyat-zhuravli-v-pamyat-o-pogibshikh-v-krokus-siti-kholl--video-1136000265.html
Акция "Летят журавли" в память о погибших в "Крокус Сити Холле" – видео
Акция "Летят журавли" в память о погибших в "Крокус Сити Холле" – видео - РИА Новости Крым, 24.03.2024
Акция "Летят журавли" в память о погибших в "Крокус Сити Холле" – видео
В день общенационального траура на месте трагедии в здании концертного зала "Крокус Сити Холл" появилась проекция "Летят журавли". Она дала старт акции памяти... РИА Новости Крым, 24.03.2024
2024-03-24T22:03
2024-03-24T22:03
2024-03-24T23:44
"крокус сити холл"
теракт
траур
память
михаил развожаев
севастополь
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. В день общенационального траура на месте трагедии в здании концертного зала "Крокус Сити Холл" появилась проекция "Летят журавли". Она дала старт акции памяти жертв страшного теракта.Свое название акция получила в честь песни народного артиста СССР Муслима Магомаева "Журавли", имя которого носил концертный зал.К акции уже присоединились десятки тысяч россиян, которые установили силуэты журавлей на аватарки в своих соцсетях. Тысячи людей пришли почтить память погибших в результате страшного теракта к стихийному мемориалу возле концертного зала. Минута молчания. И клин белых журавлей устремился в небо.Цветы в память о погибших возложили музыканты группы "Пикник". Концерт коллектива должен был состояться в пятницу.Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) возложил к мемориалу букет красных гвоздик."Мы скорбим о погибших и молимся о здравии выживших, – написал SHAMAN в своем Telegram-канале. – Случившееся невозможно понять, принять, осознать. Так больно, что нет сил даже кричать. Больно всем нам. Больно всей стране".И добавил, что накануне написал песню "Реквием", чтобы почтить память жертв бесчеловечного террористического акта.Журавли в память о погибших появились на экране здания медиагруппы "Россия сегодня" в Москве.Крым присоединился к акции "Летят журавли". Полуостров, как и вся страна, сегодня скорбит по жертвам трагедии. Белые журавли появились на телебашне в Симферополе.В Севастополе изображения журавлей вывели на экраны в центре города. Белые птицы появились в эфире телеканалов и в социальных сетях в знак скорби по погибшим, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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"крокус сити холл", теракт, траур, память, михаил развожаев, севастополь, крым
Акция "Летят журавли" в память о погибших в "Крокус Сити Холле" – видео
Акция "Летят журавли" в память о погибших проходит возле "Крокус Сити Холле"
22:03 24.03.2024 (обновлено: 23:44 24.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. В день общенационального траура на месте трагедии в здании концертного зала "Крокус Сити Холл" появилась проекция "Летят журавли". Она дала старт акции памяти жертв страшного теракта.
Свое название акция получила в честь песни народного артиста СССР Муслима Магомаева "Журавли", имя которого носил концертный зал.
"Сегодня помочь обрести бессмертие всем погибшим в "Крокус Сити Холле" может каждый, – сообщили организаторы проекта. – Для этого стоит сложить бумажного журавлика, нарисовать птицу или создать свой, собственный, вариант и поделиться им в социальных сетях".
К акции уже присоединились десятки тысяч россиян, которые установили силуэты журавлей на аватарки в своих соцсетях. Тысячи людей пришли почтить память погибших в результате страшного теракта к стихийному мемориалу возле концертного зала. Минута молчания. И клин белых журавлей устремился в небо.
Цветы в память о погибших возложили музыканты группы "Пикник". Концерт коллектива должен был состояться в пятницу.
"Это злодейство бессмысленное, немыслимая жестокость, <...> это даже не зверство, потому что звери этого не делают. Все наши зрители – это наша семья, наши близкие люди", – сказал журналистам лидер группы Эдмунд Шклярский.
Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) возложил к мемориалу букет красных гвоздик.
"Мы скорбим о погибших и молимся о здравии выживших, – написал SHAMAN в своем Telegram-канале. – Случившееся невозможно понять, принять, осознать. Так больно, что нет сил даже кричать. Больно всем нам. Больно всей стране".
И добавил, что накануне написал песню "Реквием", чтобы почтить память жертв бесчеловечного террористического акта.
Журавли в память о погибших появились на экране здания медиагруппы "Россия сегодня" в Москве.
Крым присоединился к акции "Летят журавли". Полуостров, как и вся страна, сегодня скорбит по жертвам трагедии. Белые журавли появились на телебашне в Симферополе.
В Севастополе изображения журавлей вывели на экраны в центре города. Белые птицы появились в эфире телеканалов и в социальных сетях в знак скорби по погибшим, сообщил губернатор Михаил Развожаев.