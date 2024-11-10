Рейтинг@Mail.ru
Когда проблемы с волосами – это повод обратиться к врачу - РИА Новости Крым, 10.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20241110/kogda-problemy-s-volosami--eto-povod-obratitsya-k-vrachu-1141245958.html
Когда проблемы с волосами – это повод обратиться к врачу
Когда проблемы с волосами – это повод обратиться к врачу - РИА Новости Крым, 10.11.2024
Когда проблемы с волосами – это повод обратиться к врачу
Выпадение волос больше двух месяцев, а также ряд других симптомов, которые "сигналят" о заболеваниях не только кожи головы, являются поводом для обращения к... РИА Новости Крым, 10.11.2024
2024-11-10T21:16
2024-11-10T21:16
совет эксперта
радио "спутник в крыму"
мнения
красота и здоровье
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/12/1122075194_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_5d70070082d85bec74ac42ee9c67e516.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Выпадение волос больше двух месяцев, а также ряд других симптомов, которые "сигналят" о заболеваниях не только кожи головы, являются поводом для обращения к врачу. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала кандидат медицинских наук, дерматолог, трихолог, косметолог ГБУЗ РК "Клинический кожно-венерологический диспансер" Юлия Шеренговская.По словам Шеренговской, с медицинской точки зрения волосы – это показатель внутреннего состояния организма. Дискомфорт, связанный с волосами, может свидетельствовать не только об особенностях работы сальных желез, но и о проблемах с кожей головы, и о каких-то хронических заболеваниях, предупредила она.Так, например, к жирности или сухости кожи головы приводит, соответственно, жирная и сухая себорея. И в том, и в другом этом случае речь может идти о неправильной работе сальных желез. Это бывает связано как с генетикой, так и с сопутствующими болезнями."Это может быть и атопический дерматит – совсем другое заболевание, когда у нас по всему телу кожа сухая. Или аллергические дерматиты. Или причина – неправильный уход, тогда может быть также ломкость и спутанность волос. Или же это изменение гормонального фона, что чаще всего это наблюдается в период полового созревания, после беременности и в период менопаузы у женщин", – добавила она.Выпадение волос может иметь разные причины, это в том числе стресс, дефицит железа, эндокринологические и даже аутоиммунные заболевания, сказала врач.Таким образом лечение трихологических заболеваний – это всегда комплексный вопрос, подчеркнула Шеренговская, а значит, необходимо исследование на специальном аппарате и назначение дальнейшего лечения на основе лабораторных исследований."Есть перечень анализов, которые необходимо сдать, чтобы отследить работу щитовидной железы, железообмен, дефицит микроэлементов. Нужно четыре показателя: общий анализ крови, ферритин, железо и белок. Они дадут какое-то понимание о том, что происходит. По мере того, как получаем результаты, назначаем терапию. Если возникают вопросы по сопутствующим заболевания, ими занимаются наши коллеги, и потом мы назначаем наружное лечение", – пояснила врач.Если вовремя и правильно ухаживать за волосами, то можно профилактивать обострение заболеваний, и наоборот, если ухаживать за кожей, то получится предотвратить проблемы с волосами, объяснила эксперт.Поможет сохранять здоровый вид волос соблюдение режима дня и правильное питание, добавила она.Правильно подобранные шампуни не менее важная часть ухода. "И шампунь должен быть подобран не по типу волос, а по типу кожи головы. И как правило, пациент это делает ошибочно – нужна помощь специалиста", – сказала медик.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выпадают волосы: когда бить тревогуКак защитить кожу лица и тела в холода – советы экспертаКак правильно мыть голову – совет парикмахера
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/12/1122075194_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_0f73d908fb16379b325ab849174df7ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
совет эксперта, мнения, красота и здоровье, здоровье
Когда проблемы с волосами – это повод обратиться к врачу

Выпадение волос больше двух месяцев является поводом обратиться к специалисту

21:16 10.11.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВолосы в снегу
Волосы в снегу - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Выпадение волос больше двух месяцев, а также ряд других симптомов, которые "сигналят" о заболеваниях не только кожи головы, являются поводом для обращения к врачу. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала кандидат медицинских наук, дерматолог, трихолог, косметолог ГБУЗ РК "Клинический кожно-венерологический диспансер" Юлия Шеренговская.
По словам Шеренговской, с медицинской точки зрения волосы – это показатель внутреннего состояния организма. Дискомфорт, связанный с волосами, может свидетельствовать не только об особенностях работы сальных желез, но и о проблемах с кожей головы, и о каких-то хронических заболеваниях, предупредила она.
"Может быть дискомфорт, который проявляется в виде зуда, болезненности и чувствительности кожи головы или связанный с жирностью волос. Это проблема и, по факту, уже диагноз", – отметила Шеренговская.
Так, например, к жирности или сухости кожи головы приводит, соответственно, жирная и сухая себорея. И в том, и в другом этом случае речь может идти о неправильной работе сальных желез. Это бывает связано как с генетикой, так и с сопутствующими болезнями.
"Это может быть и атопический дерматит – совсем другое заболевание, когда у нас по всему телу кожа сухая. Или аллергические дерматиты. Или причина – неправильный уход, тогда может быть также ломкость и спутанность волос. Или же это изменение гормонального фона, что чаще всего это наблюдается в период полового созревания, после беременности и в период менопаузы у женщин", – добавила она.
Выпадение волос может иметь разные причины, это в том числе стресс, дефицит железа, эндокринологические и даже аутоиммунные заболевания, сказала врач.
"Если больше чем обычно выпадает – тревожный звоночек, если это длится больше месяца – это красный флажок, если больше двух месяцев – повод обратиться к врачу. Физиологически выпадение волос за два месяца должно остановиться само", – подчеркнула она.
Таким образом лечение трихологических заболеваний – это всегда комплексный вопрос, подчеркнула Шеренговская, а значит, необходимо исследование на специальном аппарате и назначение дальнейшего лечения на основе лабораторных исследований.
"Есть перечень анализов, которые необходимо сдать, чтобы отследить работу щитовидной железы, железообмен, дефицит микроэлементов. Нужно четыре показателя: общий анализ крови, ферритин, железо и белок. Они дадут какое-то понимание о том, что происходит. По мере того, как получаем результаты, назначаем терапию. Если возникают вопросы по сопутствующим заболевания, ими занимаются наши коллеги, и потом мы назначаем наружное лечение", – пояснила врач.
Если вовремя и правильно ухаживать за волосами, то можно профилактивать обострение заболеваний, и наоборот, если ухаживать за кожей, то получится предотвратить проблемы с волосами, объяснила эксперт.
Поможет сохранять здоровый вид волос соблюдение режима дня и правильное питание, добавила она.
"Волосы состоят из белка, и если его нет в питании, о здоровых волосах не может идти речь. Поэтому в рационе должно быть мясо и рыба как минимум. Полезны такие продукты, как говядина, печень, зелень, яблоки", – сказала Шеренговская.
Правильно подобранные шампуни не менее важная часть ухода. "И шампунь должен быть подобран не по типу волос, а по типу кожи головы. И как правило, пациент это делает ошибочно – нужна помощь специалиста", – сказала медик.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Выпадают волосы: когда бить тревогу
Как защитить кожу лица и тела в холода – советы эксперта
Как правильно мыть голову – совет парикмахера
 
Радио "Спутник в Крыму"Совет экспертаМненияКрасота и здоровьеЗдоровье
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:30Главное за день: 10 ноября
22:04Дети из Белгородской области стали победителями конкурса в "Артеке"
21:43В Керчи отключат газ – адреса и сроки
21:16Когда проблемы с волосами – это повод обратиться к врачу
20:54Соседи затопили или подожгли вашу квартиру: кто виноват и что делать
20:32Пожар вспыхнул в районе трассы Симферополь – Мирный
20:11Осень вступает в права: погода в Крыму на неделю
19:42Победа Трампа и клад в Херсонесе: топ новостей недели
19:25"Таврия" взяла золотые медали в Премьер-лиге Крымского футбольного союза
19:15Мощное землетрясение произошло в Сибири
18:52Водитель и маленький ребенок погибли в горящей машине в массовом ДТП
18:16Подросток ранен при падении дронов в Брянской области
18:03Из Киевской области в Подмосковье: на Украине сбой в работе GPS
17:34Стало известно о состоянии пострадавших от атаки дронов ВСУ в Подмосковье
17:07Масштабный удар ВСУ по гражданским объектам РФ: подробности от Минобороны
16:28В Санкт-Петербурге арестовали ректора вуза по делу о незаконной миграции
16:16Оправдывали теракт в "Крокусе": следствие проверит опубликованное видео
16:02После победы Трампа Украина обречена, а у НАТО мрачное будущее – прогноз
15:31В Госдуме ответили советнику Трампа на слова о возвращении Крыма
14:53Покоритель гигантов: Виктор Тихонов и его бизоны приехали в Крым
Лента новостейМолния