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Когда проблемы с волосами – это повод обратиться к врачу

Когда проблемы с волосами – это повод обратиться к врачу - РИА Новости Крым, 10.11.2024

Когда проблемы с волосами – это повод обратиться к врачу

Выпадение волос больше двух месяцев, а также ряд других симптомов, которые "сигналят" о заболеваниях не только кожи головы, являются поводом для обращения к... РИА Новости Крым, 10.11.2024

2024-11-10T21:16

2024-11-10T21:16

2024-11-10T21:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Выпадение волос больше двух месяцев, а также ряд других симптомов, которые "сигналят" о заболеваниях не только кожи головы, являются поводом для обращения к врачу. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала кандидат медицинских наук, дерматолог, трихолог, косметолог ГБУЗ РК "Клинический кожно-венерологический диспансер" Юлия Шеренговская.По словам Шеренговской, с медицинской точки зрения волосы – это показатель внутреннего состояния организма. Дискомфорт, связанный с волосами, может свидетельствовать не только об особенностях работы сальных желез, но и о проблемах с кожей головы, и о каких-то хронических заболеваниях, предупредила она.Так, например, к жирности или сухости кожи головы приводит, соответственно, жирная и сухая себорея. И в том, и в другом этом случае речь может идти о неправильной работе сальных желез. Это бывает связано как с генетикой, так и с сопутствующими болезнями."Это может быть и атопический дерматит – совсем другое заболевание, когда у нас по всему телу кожа сухая. Или аллергические дерматиты. Или причина – неправильный уход, тогда может быть также ломкость и спутанность волос. Или же это изменение гормонального фона, что чаще всего это наблюдается в период полового созревания, после беременности и в период менопаузы у женщин", – добавила она.Выпадение волос может иметь разные причины, это в том числе стресс, дефицит железа, эндокринологические и даже аутоиммунные заболевания, сказала врач.Таким образом лечение трихологических заболеваний – это всегда комплексный вопрос, подчеркнула Шеренговская, а значит, необходимо исследование на специальном аппарате и назначение дальнейшего лечения на основе лабораторных исследований."Есть перечень анализов, которые необходимо сдать, чтобы отследить работу щитовидной железы, железообмен, дефицит микроэлементов. Нужно четыре показателя: общий анализ крови, ферритин, железо и белок. Они дадут какое-то понимание о том, что происходит. По мере того, как получаем результаты, назначаем терапию. Если возникают вопросы по сопутствующим заболевания, ими занимаются наши коллеги, и потом мы назначаем наружное лечение", – пояснила врач.Если вовремя и правильно ухаживать за волосами, то можно профилактивать обострение заболеваний, и наоборот, если ухаживать за кожей, то получится предотвратить проблемы с волосами, объяснила эксперт.Поможет сохранять здоровый вид волос соблюдение режима дня и правильное питание, добавила она.Правильно подобранные шампуни не менее важная часть ухода. "И шампунь должен быть подобран не по типу волос, а по типу кожи головы. И как правило, пациент это делает ошибочно – нужна помощь специалиста", – сказала медик.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выпадают волосы: когда бить тревогуКак защитить кожу лица и тела в холода – советы экспертаКак правильно мыть голову – совет парикмахера

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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