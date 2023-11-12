https://crimea.ria.ru/20231112/vypadayut-volosy-kogda-bit-trevogu-1132634183.html

Выпадают волосы: когда бить тревогу

Выпадают волосы: когда бить тревогу - РИА Новости Крым, 12.11.2023

Выпадают волосы: когда бить тревогу

Выпадение волос в межсезонье связано с сезонностью или наличием заболевания? На этот вопрос ответила в эфире радио "Спутник в Крыму" врач-трихолог Юлия... РИА Новости Крым, 12.11.2023

2023-11-12T07:42

2023-11-12T07:42

2023-11-12T07:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Выпадение волос в межсезонье связано с сезонностью или наличием заболевания? На этот вопрос ответила в эфире радио "Спутник в Крыму" врач-трихолог Юлия Галлямова.По словам Юлии Галлямовой, причины выпадения волос могут быть разные. Это и болезни, которые сопровождаются высокой температурой, и соматические, хронические заболевания, например, щитовидной железы, недавние роды.Есть и сезонное проявление. По словам специалиста, в конце лета и осенью волосы выпадают активнее, зимой же они растут интенсивнее.Бить тревогу и идти к трихологу стоит, когда проявляются корочки на голове, алопеции или сильный зуд.По словам эксперта, выпадение волос у мужчин проявляется ярче и раньше по возрасту, чем у женщин. Это связано с мужскими половыми гормонами – андрогенами, в которым чувствителен волосяной фолликул.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему волосы растут медленно – трихологПочему весной сильнее выпадают волосыУченые нашли новое средство от облысения

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, здоровье, красота и здоровье, выпадение волос, общество, мнения