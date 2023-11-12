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Выпадают волосы: когда бить тревогу
Выпадают волосы: когда бить тревогу - РИА Новости Крым, 12.11.2023
Выпадают волосы: когда бить тревогу
Выпадение волос в межсезонье связано с сезонностью или наличием заболевания? На этот вопрос ответила в эфире радио "Спутник в Крыму" врач-трихолог Юлия... РИА Новости Крым, 12.11.2023
2023-11-12T07:42
2023-11-12T07:42
2023-11-12T07:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Выпадение волос в межсезонье связано с сезонностью или наличием заболевания? На этот вопрос ответила в эфире радио "Спутник в Крыму" врач-трихолог Юлия Галлямова.По словам Юлии Галлямовой, причины выпадения волос могут быть разные. Это и болезни, которые сопровождаются высокой температурой, и соматические, хронические заболевания, например, щитовидной железы, недавние роды.Есть и сезонное проявление. По словам специалиста, в конце лета и осенью волосы выпадают активнее, зимой же они растут интенсивнее.Бить тревогу и идти к трихологу стоит, когда проявляются корочки на голове, алопеции или сильный зуд.По словам эксперта, выпадение волос у мужчин проявляется ярче и раньше по возрасту, чем у женщин. Это связано с мужскими половыми гормонами – андрогенами, в которым чувствителен волосяной фолликул.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему волосы растут медленно – трихологПочему весной сильнее выпадают волосыУченые нашли новое средство от облысения
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совет эксперта, здоровье, красота и здоровье, выпадение волос, общество, мнения
Выпадают волосы: когда бить тревогу
Трихолог Галлямова дала советы, как сохранить волосы в осенний период
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым.
Выпадение волос в межсезонье связано с сезонностью или наличием заболевания? На этот вопрос ответила в эфире радио "Спутник в Крыму"
врач-трихолог Юлия Галлямова.
"Если можете определить причину, то бежать к трихологу не обязательно. Подождите месяц. Кажется, что срок большой, но для волос это не так. Если через месяц у вас не уменьшилось выпадение волос, тогда это повод обратиться к врачу-трихологу", - рекомендует специалист.
По словам Юлии Галлямовой, причины выпадения волос могут быть разные. Это и болезни, которые сопровождаются высокой температурой, и соматические, хронические заболевания, например, щитовидной железы, недавние роды.
Есть и сезонное проявление. По словам специалиста, в конце лета и осенью волосы выпадают активнее, зимой же они растут интенсивнее.
Бить тревогу и идти к трихологу стоит, когда проявляются корочки на голове, алопеции или сильный зуд.
"Количество волос у всех разное, а значит и количество выпавших волос будет у всех разное. Но в трихологии существует тест натяжения. Когда мы расческой, как грабелькой, проводим по волосам, прижимая их рукой, и смотрим, сколько волос осталось между пальцами. Три волоса и больше – это та грань, когда стоит обратиться к трихологу, если вы замечаете поредение волос", - рассказывает Юлия Галлямова.
По словам эксперта, выпадение волос у мужчин проявляется ярче и раньше по возрасту, чем у женщин. Это связано с мужскими половыми гормонами – андрогенами, в которым чувствителен волосяной фолликул.
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