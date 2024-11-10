https://crimea.ria.ru/20241110/moschnoe-zemletryasenie-proizoshlo-v-sibiri-1141745756.html

Мощное землетрясение произошло в Сибири

Мощное землетрясение произошло в Сибири - РИА Новости Крым, 10.11.2024

Мощное землетрясение произошло в Сибири

В восточной Сибири зафиксировано землетрясение, магнитуда которого в эпицентре составила 5 баллов. Об этом сообщает Байкальский филиал единой геофизической... РИА Новости Крым, 10.11.2024

2024-11-10T19:15

2024-11-10T19:15

2024-11-10T19:15

бурятия

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новости

природа

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стихия

землетрясение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. В восточной Сибири зафиксировано землетрясение, магнитуда которого в эпицентре составила 5 баллов. Об этом сообщает Байкальский филиал единой геофизической службы Сибирского отделения РАН.Землетрясение с эпицентром вблизи поселка Орлик Республики Бурятия произошло в 20:11 (15:11 по московскому времени). Максимальная интенсивность составила 5 баллов.Сейсмологи также зафиксировали подземные толчки в Иркутской области."Энергетический класс: 12.7. Интенсивность, баллы: Иркутск 3б", – говорится в сообщении.По данным ГУ МЧС по Иркутской области, разрушений и пострадавших нет.5 ноября землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Казахстане. Толчки были зафиксированы в 8:00 по московскому времени, их очаг залегал на 10-километровой глубине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ждать ли толчков в Крыму после землетрясения в Черном мореЗемлетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикой"Увидеть" землетрясение можно в радиотелескоп и по шуму пчел

бурятия

иркутская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бурятия, иркутская область, новости, природа, происшествия, стихия, землетрясение