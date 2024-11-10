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Мощное землетрясение произошло в Сибири - РИА Новости Крым, 10.11.2024
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Мощное землетрясение произошло в Сибири
Мощное землетрясение произошло в Сибири - РИА Новости Крым, 10.11.2024
Мощное землетрясение произошло в Сибири
В восточной Сибири зафиксировано землетрясение, магнитуда которого в эпицентре составила 5 баллов. Об этом сообщает Байкальский филиал единой геофизической... РИА Новости Крым, 10.11.2024
2024-11-10T19:15
2024-11-10T19:15
бурятия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. В восточной Сибири зафиксировано землетрясение, магнитуда которого в эпицентре составила 5 баллов. Об этом сообщает Байкальский филиал единой геофизической службы Сибирского отделения РАН.Землетрясение с эпицентром вблизи поселка Орлик Республики Бурятия произошло в 20:11 (15:11 по московскому времени). Максимальная интенсивность составила 5 баллов.Сейсмологи также зафиксировали подземные толчки в Иркутской области."Энергетический класс: 12.7. Интенсивность, баллы: Иркутск 3б", – говорится в сообщении.По данным ГУ МЧС по Иркутской области, разрушений и пострадавших нет.5 ноября землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Казахстане. Толчки были зафиксированы в 8:00 по московскому времени, их очаг залегал на 10-километровой глубине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ждать ли толчков в Крыму после землетрясения в Черном мореЗемлетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикой"Увидеть" землетрясение можно в радиотелескоп и по шуму пчел
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РИА Новости Крым
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бурятия, иркутская область, новости, природа, происшествия, стихия, землетрясение
Мощное землетрясение произошло в Сибири

Мощное землетрясение в восточной Сибири зафиксировали сейсмологи

19:15 10.11.2024
 
© © Flickr/ Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© © Flickr/ Matt Katzenberger
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. В восточной Сибири зафиксировано землетрясение, магнитуда которого в эпицентре составила 5 баллов. Об этом сообщает Байкальский филиал единой геофизической службы Сибирского отделения РАН.
Землетрясение с эпицентром вблизи поселка Орлик Республики Бурятия произошло в 20:11 (15:11 по московскому времени). Максимальная интенсивность составила 5 баллов.

"По предварительной информации, ощущались толчки на территории Окинского района", – сказано в сообщении Telegram-канала МЧС России в Республике Бурятия.

Сейсмологи также зафиксировали подземные толчки в Иркутской области.
"Энергетический класс: 12.7. Интенсивность, баллы: Иркутск 3б", – говорится в сообщении.
По данным ГУ МЧС по Иркутской области, разрушений и пострадавших нет.
5 ноября землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Казахстане. Толчки были зафиксированы в 8:00 по московскому времени, их очаг залегал на 10-километровой глубине.
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БурятияИркутская областьНовостиПриродаПроисшествияСтихияЗемлетрясение
 
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