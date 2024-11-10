https://crimea.ria.ru/20241110/sosedi-zatopili-ili-podozhgli-vashu-kvartiru-kto-vinovat-i-chto-delat-1141709308.html

Соседи затопили или подожгли вашу квартиру: кто виноват и что делать

Соседи затопили или подожгли вашу квартиру: кто виноват и что делать - РИА Новости Крым, 10.11.2024

Соседи затопили или подожгли вашу квартиру: кто виноват и что делать

Ущерб, причиненный имуществу в многоквартирном доме, возможно возместить несколькими способами. Кто и какую несет за это ответственность и каков порядок... РИА Новости Крым, 10.11.2024

2024-11-10T20:54

2024-11-10T20:54

2024-11-10T20:54

радио "спутник в крыму"

страхование

совет эксперта

жилье

екатерина денисова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Ущерб, причиненный имуществу в многоквартирном доме, возможно возместить несколькими способами. Кто и какую несет за это ответственность и каков порядок действий пострадавшей стороны, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала адвокат адвокатской палаты Республики Крым Екатерина Денисова.Юрист обратила внимание, что в законе есть разделение на гражданскую, административную и уголовную ответственность. В случаях, когда есть погибшие, будет проводиться расследование на наличие признаков состава преступления либо правонарушения со стороны собственников квартиры, либо иных лиц, либо управляющей компании.Если же речь идет о возмещении материального ущерба, который был причинен соседям вследствие возгорания, копоти, тушения специальными агрессивными средствами, в том числе водой, то в данном случае дело носит заявительный характер.Ответственность собственника"У кого было застраховано имущество, могут претендовать на возмещение путем страховой выплаты. У кого же страховой полис на квартиру отсутствовал, тот может обратиться к собственнику квартиры за возмещением вреда", – объясняет эксперт.Юрист отмечает, что, по общим положениям гражданского законодательства, ответственность за то, что происходит в квартире, несет сам собственник. Он обязан обеспечивать в ней безопасность, в том числе при сдаче квартиры в аренду, уведомив жильцов о правилах поведения в помещении.Данная ситуация по взысканию ущерба в любом случае разбирается в судебном порядке. Суд будет выяснять степень вины собственника и, возможно, снизит размер ущерба, и привлечет также в качестве соответчика жильца съемной квартиры. Но в любом случае, по словам юриста, ответчиком будет выступать в первую очередь собственник.При гибели собственника квартиры, в которой произошел пожар или подтопление, повлекшие ущерб чужому имуществу, согласно судебной практике, компенсация может быть взыскана с наследников.Порядок действийЮрист рекомендует в день, когда произошел пожар или подтопление, составить акт, который подпишут свидетели (от двух человек) – это могут быть соседи."В акте необходимо описать событие, причину (пожар, наводнение) и обязательно перечнем описать все поврежденное имущество. Впоследствии, когда в суде назначат экспертизу, оценщик будет проводить оценку восстановительного ремонта и учитывать каждый предмет, который необходимо заменить по рыночным ценам", – советует адвокат.Если же пострадавшая сторона забудет что-то указать, то доказать, что что-то еще было повреждено именно в этот день, будет сложно. В идеале сделать фото и видеосъемку поврежденного имущества, зафиксировать источник пожара или наводнения.Другой вариант – вызвать самим оценщиков, которые составят грамотный перечень имущества и определят стоимость восстановительного ремонта.Судебное разбирательство по таким делам, по словам адвоката, обычно длится от двух до шести месяцев. И, если за это время был сделан ремонт в поврежденной квартире, то важно сохранить чеки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россиян обяжут страховать жилье от ЧС – когда примут законУспеть "до": что нужно знать о страховании жилья в КрымуЭксперты назвали самый популярный вид современной страховки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

страхование, совет эксперта, жилье, екатерина денисова