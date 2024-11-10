https://crimea.ria.ru/20241110/pobeda-trampa-i-klad-v-khersonese-top-novostey-nedeli-1141715188.html

Победа Трампа и клад в Херсонесе: топ новостей недели

Победа Трампа и клад в Херсонесе: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 10.11.2024

Победа Трампа и клад в Херсонесе: топ новостей недели

Победа кандидата от республиканцев Дональда Трампа на президентских выбора в США, реакция на это в мире и России, а также перспективы украинского вопроса... РИА Новости Крым, 10.11.2024

2024-11-10T19:42

2024-11-10T19:42

2024-11-10T19:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Победа кандидата от республиканцев Дональда Трампа на президентских выбора в США, реакция на это в мире и России, а также перспективы украинского вопроса. Заявление президента России Владимира Путина о границах Украины. Ценовые прогнозы для Крыма к Новому году. Российский певец Данко в отряде добровольцев "Барс-Крым". Уникальный драгоценный клад в древнем Херсонесе. Погодные ожидания на грядущую зиму.Самые популярные темы и заявления недели, которые были интересны читателям – в подборке РИА Новости Крым.Выборы в США и реакция на победу Трампа5 ноября в США прошли очередные всеобщие выборы. Американцы избирали президента, треть сената и всю палату представителей Конгресса США, а также губернаторов 11 штатов и двух территорий. 47-м президентом США стал кандидат от республиканцев Дональд Трамп. Официальных итогов пока не было, процедура инаугурации должна состояться 20 января, но Трамп уже принял поздравления от действующего президента США Джо Байдена, вице-президента Камалы Харрис, руководителей разных стран. Президент России Владимир Путин тоже поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США и назвал его мужественным человеком, имея в виду поведение американского политика в момент покушения на него в июле этого года. Российский лидер заявил, что слова Трампа об урегулировании на Украине заслуживают внимания. В свою очередь Трамп выразил уверенность в том, что его контакты с президентом России состоятся.Трамп и УкраинаМИД России заявил, что Москва не питает иллюзий в отношении вновь избранного американского президента и продолжит жестко отстаивать российские национальные интересы. Вновь избранный президент США Дональд Трамп не хочет финансировать киевский режим, однако система заставит его это делать, считает заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев. Политологи разделяют это мнение. При этом доктор политических наук Максимилиан Шепелев считает, что Трамп после вступления в полномочия президента США, скорее всего, будет стремиться заменить ставшего нелегитимным Владимира Зеленского на законного главу украинского государства, у которого будет право заключать какие-либо договоренности по урегулированию конфликта.Заявление Путина о границах УкраиныГраница Украины должна проходить в соответствии с суверенными решениями людей, которые проживают на исторически российских территориях. Об заявил президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" в четверг. Он добавил, что в этом вопросе "все зависит от динамики происходящих событий".Цены в КрымуК Новому году в Крыму ожидается рост цен на непродовольственные товары, в частности, на одежду, бытовую технику и автомобили, рассказала на этой неделе доцент кафедры государственного муниципального управления института экономики и управления КФУ им. Вернадского Елена Вершицкая. По ее словам, это связано с инфляцией, которая сейчас по официальным оценкам составляет 8-9% годовых. Кроме того, могут подорожать товары, которые могут быть использованы в качестве подарка. При этом эксперт подчеркивает, что сейчас потребительский рынок Крыма насыщен товарами продовольственной и непродовольственной группы в полном объеме, и дефицита или же ажиотажного спроса ни по одной группе товаров не наблюдается.Данко в отрядах добровольцевРоссийский певец Александр Фадеев, известный под сценическим псевдонимом Данко, вступил в ряды добровольческого подразделения "Барс-Крым", сообщила 7 ноября глава администрации Ялты Янина Павленко. Как рассказал сам Данко, который вместе с семьей живет на крымском южнобережье, он вступил в ряды "Барс-Крым", руководствуясь своей совестью и чувством долга.Клад в ХерсонесеУникальный денежно-вещевой клад найден археологами Херсонесской пригородной экспедиции Института археологии Крыма РАН, которые работали на древней территории с февраля текущего года. Как рассказал начальник экспедиции Вячеслав Масякин, в составе клада – ожерелье из двух золотых медальонов с гранатовыми вставками, 66 золотых пронизей, бусины из прозрачного стекла с внутренней позолотой, серебряное кольцо, две серебряные серьги с полыми окончаниями в виде львиных голов и 11 серебряных монет. В Институте археологии Крыма РАН отмечают, что клад уникален, как для Херсонеса, так и для всего Северного Причерноморья.Прогнозы на зимуГрядущей зимой ожидается много экстремальных событий – как сильных потеплений, так и заметных понижений температуры, а в среднем температура в России, и в частности в Крыму, будет стремиться к многолетним значениям, рассказал на этой неделе научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он уточнил, что успешность прогноза составляет примерно 65-70% и 30 процентов остается на то, что будет другой сценарий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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