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Победа Трампа и клад в Херсонесе: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 10.11.2024
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Победа Трампа и клад в Херсонесе: топ новостей недели
Победа Трампа и клад в Херсонесе: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 10.11.2024
Победа Трампа и клад в Херсонесе: топ новостей недели
Победа кандидата от республиканцев Дональда Трампа на президентских выбора в США, реакция на это в мире и России, а также перспективы украинского вопроса... РИА Новости Крым, 10.11.2024
2024-11-10T19:42
2024-11-10T19:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Победа кандидата от республиканцев Дональда Трампа на президентских выбора в США, реакция на это в мире и России, а также перспективы украинского вопроса. Заявление президента России Владимира Путина о границах Украины. Ценовые прогнозы для Крыма к Новому году. Российский певец Данко в отряде добровольцев "Барс-Крым". Уникальный драгоценный клад в древнем Херсонесе. Погодные ожидания на грядущую зиму.Самые популярные темы и заявления недели, которые были интересны читателям – в подборке РИА Новости Крым.Выборы в США и реакция на победу Трампа5 ноября в США прошли очередные всеобщие выборы. Американцы избирали президента, треть сената и всю палату представителей Конгресса США, а также губернаторов 11 штатов и двух территорий. 47-м президентом США стал кандидат от республиканцев Дональд Трамп. Официальных итогов пока не было, процедура инаугурации должна состояться 20 января, но Трамп уже принял поздравления от действующего президента США Джо Байдена, вице-президента Камалы Харрис, руководителей разных стран. Президент России Владимир Путин тоже поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США и назвал его мужественным человеком, имея в виду поведение американского политика в момент покушения на него в июле этого года. Российский лидер заявил, что слова Трампа об урегулировании на Украине заслуживают внимания. В свою очередь Трамп выразил уверенность в том, что его контакты с президентом России состоятся.Трамп и УкраинаМИД России заявил, что Москва не питает иллюзий в отношении вновь избранного американского президента и продолжит жестко отстаивать российские национальные интересы. Вновь избранный президент США Дональд Трамп не хочет финансировать киевский режим, однако система заставит его это делать, считает заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев. Политологи разделяют это мнение. При этом доктор политических наук Максимилиан Шепелев считает, что Трамп после вступления в полномочия президента США, скорее всего, будет стремиться заменить ставшего нелегитимным Владимира Зеленского на законного главу украинского государства, у которого будет право заключать какие-либо договоренности по урегулированию конфликта.Заявление Путина о границах УкраиныГраница Украины должна проходить в соответствии с суверенными решениями людей, которые проживают на исторически российских территориях. Об заявил президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" в четверг. Он добавил, что в этом вопросе "все зависит от динамики происходящих событий".Цены в КрымуК Новому году в Крыму ожидается рост цен на непродовольственные товары, в частности, на одежду, бытовую технику и автомобили, рассказала на этой неделе доцент кафедры государственного муниципального управления института экономики и управления КФУ им. Вернадского Елена Вершицкая. По ее словам, это связано с инфляцией, которая сейчас по официальным оценкам составляет 8-9% годовых. Кроме того, могут подорожать товары, которые могут быть использованы в качестве подарка. При этом эксперт подчеркивает, что сейчас потребительский рынок Крыма насыщен товарами продовольственной и непродовольственной группы в полном объеме, и дефицита или же ажиотажного спроса ни по одной группе товаров не наблюдается.Данко в отрядах добровольцевРоссийский певец Александр Фадеев, известный под сценическим псевдонимом Данко, вступил в ряды добровольческого подразделения "Барс-Крым", сообщила 7 ноября глава администрации Ялты Янина Павленко. Как рассказал сам Данко, который вместе с семьей живет на крымском южнобережье, он вступил в ряды "Барс-Крым", руководствуясь своей совестью и чувством долга.Клад в ХерсонесеУникальный денежно-вещевой клад найден археологами Херсонесской пригородной экспедиции Института археологии Крыма РАН, которые работали на древней территории с февраля текущего года. Как рассказал начальник экспедиции Вячеслав Масякин, в составе клада – ожерелье из двух золотых медальонов с гранатовыми вставками, 66 золотых пронизей, бусины из прозрачного стекла с внутренней позолотой, серебряное кольцо, две серебряные серьги с полыми окончаниями в виде львиных голов и 11 серебряных монет. В Институте археологии Крыма РАН отмечают, что клад уникален, как для Херсонеса, так и для всего Северного Причерноморья.Прогнозы на зимуГрядущей зимой ожидается много экстремальных событий – как сильных потеплений, так и заметных понижений температуры, а в среднем температура в России, и в частности в Крыму, будет стремиться к многолетним значениям, рассказал на этой неделе научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он уточнил, что успешность прогноза составляет примерно 65-70% и 30 процентов остается на то, что будет другой сценарий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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https://crimea.ria.ru/20241109/vy-i-est-melodiya-nashey-strany-putin-pozdravil-pakhmutovu-s-yubileem-1141732450.html
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Победа Трампа и клад в Херсонесе: топ новостей недели

Главные события недели от РИА Новости Крым

19:42 10.11.2024
 
© AP Photo Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© AP Photo Alex Brandon
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Победа кандидата от республиканцев Дональда Трампа на президентских выбора в США, реакция на это в мире и России, а также перспективы украинского вопроса. Заявление президента России Владимира Путина о границах Украины. Ценовые прогнозы для Крыма к Новому году. Российский певец Данко в отряде добровольцев "Барс-Крым". Уникальный драгоценный клад в древнем Херсонесе. Погодные ожидания на грядущую зиму.
Самые популярные темы и заявления недели, которые были интересны читателям – в подборке РИА Новости Крым.

Выборы в США и реакция на победу Трампа

5 ноября в США прошли очередные всеобщие выборы. Американцы избирали президента, треть сената и всю палату представителей Конгресса США, а также губернаторов 11 штатов и двух территорий. 47-м президентом США стал кандидат от республиканцев Дональд Трамп.
Официальных итогов пока не было, процедура инаугурации должна состояться 20 января, но Трамп уже принял поздравления от действующего президента США Джо Байдена, вице-президента Камалы Харрис, руководителей разных стран.
Президент России Владимир Путин тоже поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США и назвал его мужественным человеком, имея в виду поведение американского политика в момент покушения на него в июле этого года. Российский лидер заявил, что слова Трампа об урегулировании на Украине заслуживают внимания. В свою очередь Трамп выразил уверенность в том, что его контакты с президентом России состоятся.
Президент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
8 ноября, 00:23
Россия после Путина: что будет со страной – ответ президента

Трамп и Украина

МИД России заявил, что Москва не питает иллюзий в отношении вновь избранного американского президента и продолжит жестко отстаивать российские национальные интересы. Вновь избранный президент США Дональд Трамп не хочет финансировать киевский режим, однако система заставит его это делать, считает заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев. Политологи разделяют это мнение.
При этом доктор политических наук Максимилиан Шепелев считает, что Трамп после вступления в полномочия президента США, скорее всего, будет стремиться заменить ставшего нелегитимным Владимира Зеленского на законного главу украинского государства, у которого будет право заключать какие-либо договоренности по урегулированию конфликта.
Флаг Украины
16:02
После победы Трампа Украина обречена, а у НАТО мрачное будущее – прогноз

Заявление Путина о границах Украины

Граница Украины должна проходить в соответствии с суверенными решениями людей, которые проживают на исторически российских территориях. Об заявил президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" в четверг. Он добавил, что в этом вопросе "все зависит от динамики происходящих событий".
Гора Аю-Даг - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
Вчера, 19:58
Крым для Украины потерян: громкое заявление администрации Трампа

Цены в Крыму

К Новому году в Крыму ожидается рост цен на непродовольственные товары, в частности, на одежду, бытовую технику и автомобили, рассказала на этой неделе доцент кафедры государственного муниципального управления института экономики и управления КФУ им. Вернадского Елена Вершицкая. По ее словам, это связано с инфляцией, которая сейчас по официальным оценкам составляет 8-9% годовых. Кроме того, могут подорожать товары, которые могут быть использованы в качестве подарка. При этом эксперт подчеркивает, что сейчас потребительский рынок Крыма насыщен товарами продовольственной и непродовольственной группы в полном объеме, и дефицита или же ажиотажного спроса ни по одной группе товаров не наблюдается.
Для сдерживания цен на продукты Крым должен развивать собственное сельхозпроизводство – экономист Вершицкий - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
Вчера, 17:59Эксклюзивы РИА Новости Крым
В Крыму растут цены на продукты – почему и как это изменить

Данко в отрядах добровольцев

Российский певец Александр Фадеев, известный под сценическим псевдонимом Данко, вступил в ряды добровольческого подразделения "Барс-Крым", сообщила 7 ноября глава администрации Ялты Янина Павленко. Как рассказал сам Данко, который вместе с семьей живет на крымском южнобережье, он вступил в ряды "Барс-Крым", руководствуясь своей совестью и чувством долга.
Работа ПВО Тор М2У в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
13:07
Массированный удар дронов ВСУ по Москве и областям России: что известно

Клад в Херсонесе

Уникальный денежно-вещевой клад найден археологами Херсонесской пригородной экспедиции Института археологии Крыма РАН, которые работали на древней территории с февраля текущего года. Как рассказал начальник экспедиции Вячеслав Масякин, в составе клада – ожерелье из двух золотых медальонов с гранатовыми вставками, 66 золотых пронизей, бусины из прозрачного стекла с внутренней позолотой, серебряное кольцо, две серебряные серьги с полыми окончаниями в виде львиных голов и 11 серебряных монет. В Институте археологии Крыма РАН отмечают, что клад уникален, как для Херсонеса, так и для всего Северного Причерноморья.
Композитор, народная артистка СССР Александра Пахмутова - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
Вчера, 18:13
"Вы и есть мелодия нашей страны": Путин поздравил Пахмутову с юбилеем

Прогнозы на зиму

Грядущей зимой ожидается много экстремальных событий – как сильных потеплений, так и заметных понижений температуры, а в среднем температура в России, и в частности в Крыму, будет стремиться к многолетним значениям, рассказал на этой неделе научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он уточнил, что успешность прогноза составляет примерно 65-70% и 30 процентов остается на то, что будет другой сценарий.
На набережной в Евпатории - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
5 ноября, 15:27Эксклюзивы РИА Новости Крым
Вильфанд объяснил резкое похолодание в Крыму
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20:32Пожар вспыхнул в районе трассы Симферополь – Мирный
20:11Осень вступает в права: погода в Крыму на неделю
19:42Победа Трампа и клад в Херсонесе: топ новостей недели
19:25"Таврия" взяла золотые медали в Премьер-лиге Крымского футбольного союза
19:15Мощное землетрясение произошло в Сибири
18:52Водитель и маленький ребенок погибли в горящей машине в массовом ДТП
18:16Подросток ранен при падении дронов в Брянской области
18:03Из Киевской области в Подмосковье: на Украине сбой в работе GPS
17:34Стало известно о состоянии пострадавших от атаки дронов ВСУ в Подмосковье
17:07Масштабный удар ВСУ по гражданским объектам РФ: подробности от Минобороны
16:28В Санкт-Петербурге арестовали ректора вуза по делу о незаконной миграции
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16:02После победы Трампа Украина обречена, а у НАТО мрачное будущее – прогноз
15:31В Госдуме ответили советнику Трампа на слова о возвращении Крыма
14:53Покоритель гигантов: Виктор Тихонов и его бизоны приехали в Крым
14:02В Курской области отражено 11 контратак ВСУ – наступление продолжается
13:41Новости СВО: уничтожено шесть полевых складов и до 1800 боевиков
13:35О расследовании смерти двухлетнего ребенка в Твери доложат главе СК
13:07Массированный удар дронов ВСУ по Москве и областям России: что известно
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