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Москва не питает иллюзий: заявление МИД России по выборам в США

Москва не питает иллюзий: заявление МИД России по выборам в США - РИА Новости Крым, 06.11.2024

Москва не питает иллюзий: заявление МИД России по выборам в США

Москва не питает иллюзий в отношении вновь избранного американского президента и продолжит жестко отстаивать российские национальные интересы. Об этом сказано в РИА Новости Крым, 06.11.2024

2024-11-06T15:46

2024-11-06T15:46

2024-11-06T15:46

марина захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

новости

выборы президента сша

россия

сша

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Москва не питает иллюзий в отношении вновь избранного американского президента и продолжит жестко отстаивать российские национальные интересы. Об этом сказано в официальном заявлении МИД России в связи с выборами в США.В МИД России также убеждены, что победу Трампа обусловила его ставка на вопросы экономики и нелегальной миграции в противовес глобалистскому курсу Белого дома. При этом в российском внешнеполитическом ведомстве отмечают глубокий гражданский раскол в США и ожидают его усиления с приходом кандидата от республиканской партии.Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп по результатам выборов набрал 277 голосов выборщиков из необходимых для победы 270, сообщил в среду телеканал Fox News. Вновь избранный президент США Дональд Трамп не хочет финансировать киевский режим, однако система заставит его это делать, заявлял ранее в среду заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев. Он также подчеркивал, что цели СВО будут достигнуты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Приблизит ли победа Трампа достижение мира на Украине – мнениеКак отреагировали в мире на победу ТрампаРеспубликанцы получат большинство в сенате Конгресса США

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марина захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, выборы президента сша, россия, сша, политика