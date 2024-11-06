Москва не питает иллюзий: заявление МИД России по выборам в США
Официальное заявление в связи с выборами в США опубликовал МИД России
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Москва не питает иллюзий в отношении вновь избранного американского президента и продолжит жестко отстаивать российские национальные интересы. Об этом сказано в официальном заявлении МИД России в связи с выборами в США.
"Правящая в США политическая элита, независимо от партийной принадлежности, придерживается антироссийских установок и линии на "сдерживание Москвы"… Россия будет работать с новой администрацией, когда она "пропишется" в Белом доме, жестко отстаивая российские национальные интересы и ориентируясь на достижение всех поставленных целей специальной военной операции", – сказано в заявлении.
В МИД России также убеждены, что победу Трампа обусловила его ставка на вопросы экономики и нелегальной миграции в противовес глобалистскому курсу Белого дома. При этом в российском внешнеполитическом ведомстве отмечают глубокий гражданский раскол в США и ожидают его усиления с приходом кандидата от республиканской партии.
"Победа на президентских выборах в США Дональда Трампа, который возвращается в Белый дом после четырехлетнего перерыва, безусловно, отражает недовольство американцев как итогами правления администрации Джо Байдена, так и предвыборной программой демократической партии", – сказано в заявлении.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп по результатам выборов набрал 277 голосов выборщиков из необходимых для победы 270, сообщил в среду телеканал Fox News. Вновь избранный президент США Дональд Трамп не хочет финансировать киевский режим, однако система заставит его это делать, заявлял ранее в среду заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев. Он также подчеркивал, что цели СВО будут достигнуты.
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