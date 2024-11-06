Рейтинг@Mail.ru
Путин дал старт спуску на воду атомного ледокола "Чукотка" - РИА Новости Крым, 06.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241106/putin-dal-start-spusku-na-vodu-atomnogo-ledokola-chukotka-1141652286.html
Путин дал старт спуску на воду атомного ледокола "Чукотка"
Путин дал старт спуску на воду атомного ледокола "Чукотка" - РИА Новости Крым, 06.11.2024
Путин дал старт спуску на воду атомного ледокола "Чукотка"
Универсальный атомный ледокол "Чукотка", построенный на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге, спущен на воду. В церемонии принял участие президент России... РИА Новости Крым, 06.11.2024
2024-11-06T14:53
2024-11-06T14:55
владимир путин (политик)
новости
росатом
россия
наука и технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/06/1141652652_0:0:2856:1608_1920x0_80_0_0_ae8c4c4268e96779be2225e48246c178.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Универсальный атомный ледокол "Чукотка", построенный на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге, спущен на воду. В церемонии принял участие президент России Владимир Путин, который по видеосвязи отдал команду на спуск.Ледокол строится на Балтийском заводе по заказу госкорпорации "Росатом". Он стал пятым по счету атомоходом проекта 22220. Эти атомные ледоколы являются самыми большими и мощными в мире, их задача – обеспечение круглогодичной навигации в Арктике.Он подчеркнул, что от укрепления ледокольного флота страны прямо зависит реализация планов по обустройству арктических территорий, наращиванию грузопотока на трассах Северного морского пути.Путин добавил, что ледокол "Чукотка" стал уже четвертым серийным ледоколом проекта. Кроме того, строятся еще два корабля такого же класса – "Якутия" и "Ленинград". В следующем году должен быть заложен ледокол "Сталинград" этой же серии. Кроме того, на дальневосточной верфи "Звезда" строится самый мощный атомный ледокол нового поколения "Лидер", уточнил президент.В целом предстоит заметно нарастить безопасность и надежность судоходства по Северному морскому пути.И подчеркнул, что речь, в том числе, о расширении и увеличении мощностей ближних и дальних железнодорожных подходов к Мурманскому транспортному узлу, а также о строительстве Северного широтного хода с перспективными выходами к портам Ямала, Таймыра и севера Красноярского края.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/06/1141652652_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_92599d20a1ea8433ff68c351654dcf7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), новости, росатом, россия, наука и технологии
Путин дал старт спуску на воду атомного ледокола "Чукотка"

Путин дал команду на спуск на воду универсального атомного ледокола "Чукотка"

14:53 06.11.2024 (обновлено: 14:55 06.11.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСпуск на воду атомного ледокола "Чукотка" в Санкт-Петербурге
Спуск на воду атомного ледокола Чукотка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Универсальный атомный ледокол "Чукотка", построенный на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге, спущен на воду. В церемонии принял участие президент России Владимир Путин, который по видеосвязи отдал команду на спуск.
Ледокол строится на Балтийском заводе по заказу госкорпорации "Росатом". Он стал пятым по счету атомоходом проекта 22220. Эти атомные ледоколы являются самыми большими и мощными в мире, их задача – обеспечение круглогодичной навигации в Арктике.
"На воду спущен новый атомный ледокол "Чукотка". Поздравляю всех с этим важным этапом в истории нашего современного ледокольного флота. Конечно, благодарю специалистов, которые участвуют в этой работе, за ответственность и высокий профессионализм", – сказал российский лидер.
Он подчеркнул, что от укрепления ледокольного флота страны прямо зависит реализация планов по обустройству арктических территорий, наращиванию грузопотока на трассах Северного морского пути.
Путин добавил, что ледокол "Чукотка" стал уже четвертым серийным ледоколом проекта. Кроме того, строятся еще два корабля такого же класса – "Якутия" и "Ленинград". В следующем году должен быть заложен ледокол "Сталинград" этой же серии. Кроме того, на дальневосточной верфи "Звезда" строится самый мощный атомный ледокол нового поколения "Лидер", уточнил президент.
В целом предстоит заметно нарастить безопасность и надежность судоходства по Северному морскому пути.
"Для этого продолжим улучшать качество спутниковой навигации, связи, мониторинга ледовой обстановки, будем модернизировать инфраструктуру арктических портов, прокладывать к ним необходимые железнодорожные магистрали", – отметил глава государства.
И подчеркнул, что речь, в том числе, о расширении и увеличении мощностей ближних и дальних железнодорожных подходов к Мурманскому транспортному узлу, а также о строительстве Северного широтного хода с перспективными выходами к портам Ямала, Таймыра и севера Красноярского края.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Владимир Путин (политик)НовостиРосатомРоссияНаука и технологии
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:07Больше 4 тысяч жителей Феодосии остались без света
15:58Севастопольские пиротехники вернулись домой после разминирования Донбасса
15:46Москва не питает иллюзий: заявление МИД России по выборам в США
15:33В Херсонской области под огнем ВСУ погиб мирный житель и ранены трое
15:22Трамп может пойти на обострение по Украине после инаугурации – мнение
15:11В Москве стартовал Ялтинский международный форум
14:53Путин дал старт спуску на воду атомного ледокола "Чукотка"
14:41В Курской области за сутки уничтожены еще 250 украинских боевиков
14:27Два рецидивиста ограбили таксиста и сожгли его машину в лесу под Ялтой
14:14Инфляция в России - прогноз на конец года
13:47Частично обесточен Бахчисарай и два поселка в Красногвардейском районе
13:28Когда отремонтируют мост через Северо-Крымский канал
13:12Как в Кремле оценили заявления Трампа о мире на Украине
12:55ВС РФ нанесли удары по аэродромам и объектам энергетики Украины
12:49Новости СВО: киевский режим теряет тысячи боевиков в провальных атаках
12:34В Крыму построят спортивные объекты за средства от национализации
12:17Российские войска освободили еще два населенных пункта в Донбассе
12:13Как отреагировали в мире на победу Трампа
11:55Приблизит ли победа Трампа достижение мира на Украине – мнение
11:4816-летняя девушка ранена в Дагестане после падения дрона ВСУ
Лента новостейМолния