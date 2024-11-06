https://crimea.ria.ru/20241106/putin-dal-start-spusku-na-vodu-atomnogo-ledokola-chukotka-1141652286.html

Путин дал старт спуску на воду атомного ледокола "Чукотка"

Путин дал старт спуску на воду атомного ледокола "Чукотка" - РИА Новости Крым, 06.11.2024

Путин дал старт спуску на воду атомного ледокола "Чукотка"

Универсальный атомный ледокол "Чукотка", построенный на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге, спущен на воду. В церемонии принял участие президент России... РИА Новости Крым, 06.11.2024

2024-11-06T14:53

2024-11-06T14:53

2024-11-06T14:55

владимир путин (политик)

новости

росатом

россия

наука и технологии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Универсальный атомный ледокол "Чукотка", построенный на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге, спущен на воду. В церемонии принял участие президент России Владимир Путин, который по видеосвязи отдал команду на спуск.Ледокол строится на Балтийском заводе по заказу госкорпорации "Росатом". Он стал пятым по счету атомоходом проекта 22220. Эти атомные ледоколы являются самыми большими и мощными в мире, их задача – обеспечение круглогодичной навигации в Арктике.Он подчеркнул, что от укрепления ледокольного флота страны прямо зависит реализация планов по обустройству арктических территорий, наращиванию грузопотока на трассах Северного морского пути.Путин добавил, что ледокол "Чукотка" стал уже четвертым серийным ледоколом проекта. Кроме того, строятся еще два корабля такого же класса – "Якутия" и "Ленинград". В следующем году должен быть заложен ледокол "Сталинград" этой же серии. Кроме того, на дальневосточной верфи "Звезда" строится самый мощный атомный ледокол нового поколения "Лидер", уточнил президент.В целом предстоит заметно нарастить безопасность и надежность судоходства по Северному морскому пути.И подчеркнул, что речь, в том числе, о расширении и увеличении мощностей ближних и дальних железнодорожных подходов к Мурманскому транспортному узлу, а также о строительстве Северного широтного хода с перспективными выходами к портам Ямала, Таймыра и севера Красноярского края.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, росатом, россия, наука и технологии