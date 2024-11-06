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Больше 4 тысяч жителей Феодосии и пригорода остались без света

Больше 4 тысяч жителей Феодосии и пригорода остались без света - РИА Новости Крым, 06.11.2024

Больше 4 тысяч жителей Феодосии и пригорода остались без света

Больше четырех тысяч жителей Феодосии и пригородных сел в среду остались без электроснабжения из-за технологического нарушения на сетях "Крымэнерго". Об этом... РИА Новости Крым, 06.11.2024

2024-11-06T16:07

2024-11-06T16:07

2024-11-06T16:14

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Больше четырех тысяч жителей Феодосии и пригородных сел в среду остались без электроснабжения из-за технологического нарушения на сетях "Крымэнерго". Об этом сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.По его данным, без света жители самой Феодосии, а также сел Степное и Береговое.Аварийные бригады уже приступили к ремонтным работам.По данным "Крымэнерго", восстановить подачу электроснабжения жителям планируют в течение трех часов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанцийЧто в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергииЧастые аварии на электросетях Крыма: что происходит и как решают проблему

крым

феодосия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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