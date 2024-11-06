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Больше 4 тысяч жителей Феодосии и пригорода остались без света
Больше 4 тысяч жителей Феодосии и пригорода остались без света - РИА Новости Крым, 06.11.2024
Больше 4 тысяч жителей Феодосии и пригорода остались без света
Больше четырех тысяч жителей Феодосии и пригородных сел в среду остались без электроснабжения из-за технологического нарушения на сетях "Крымэнерго". Об этом... РИА Новости Крым, 06.11.2024
2024-11-06T16:07
2024-11-06T16:07
2024-11-06T16:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Больше четырех тысяч жителей Феодосии и пригородных сел в среду остались без электроснабжения из-за технологического нарушения на сетях "Крымэнерго". Об этом сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.По его данным, без света жители самой Феодосии, а также сел Степное и Береговое.Аварийные бригады уже приступили к ремонтным работам.По данным "Крымэнерго", восстановить подачу электроснабжения жителям планируют в течение трех часов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанцийЧто в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергииЧастые аварии на электросетях Крыма: что происходит и как решают проблему
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Больше 4 тысяч жителей Феодосии и пригорода остались без света
В Феодосии и пригороде больше 4 тысяч абонентов обесточены из-за аварии на сетях
16:07 06.11.2024 (обновлено: 16:14 06.11.2024)