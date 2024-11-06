Рейтинг@Mail.ru
Севастопольские пиротехники вернулись домой после разминирования Донбасса - РИА Новости Крым, 06.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241106/sevastopolskie-pirotekhniki-vernulis-domoy-posle-razminirovaniya-donbassa-1141656047.html
Севастопольские пиротехники вернулись домой после разминирования Донбасса
Севастопольские пиротехники вернулись домой после разминирования Донбасса - РИА Новости Крым, 06.11.2024
Севастопольские пиротехники вернулись домой после разминирования Донбасса
В Севастополь вернулись пиротехники регионального МЧС, которые с апреля разминировали мирные территории Донбасса. Об этом сообщает чрезвычайное ведомство в... РИА Новости Крым, 06.11.2024
2024-11-06T15:58
2024-11-06T15:47
севастополь
мчс севастополя
события в донбассе
ситуация в донбассе: новости и комментарии
донецкая народная республика (днр)
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/06/1141655097_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9b40ad9f5b0e27f77f2680c8c2d3a44b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополь вернулись пиротехники регионального МЧС, которые с апреля разминировали мирные территории Донбасса. Об этом сообщает чрезвычайное ведомство в официальном Telegram-канале. За это время саперы очистили от взрывоопасных предметов 126 гектаров земли Донецкой Народной Республики. В ходе первой командировки 2023 года российские пиротехники МЧС уничтожили 4 100 боеприпасов, "очистив" от них 125 гектаров территорий.В конце июня из Донбасса вернулись участники первой в этом году миссии по разминированию. Особое внимание саперы уделяли жилым микрорайонам, а также объектам энергоснабжения и линиям электропередачи, водоводам, мостам, путепроводам и ж/д магистралям.Ранее в МЧС Севастополя рассказали РИА Новости Крым, что в Донбассе к периоду посева озимых, а где-то и сбора урожая, предшествуют работы по разминированию сельскохозяйственных полей, которые специалисты МЧС России проводят с привлечением управляемых роботов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские саперы разминировали штурмовикам подходы к опорному пункту ВСУРазминирование после атаки беспилотников на Тихорецк завершеноЖенщин и инвалидов привлекут к разминированию на Украине
https://crimea.ria.ru/20230728/roboty-zashli-v-donbass-kak-mchs-razminiruet-selkhozugodya-1130339305.html
севастополь
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/06/1141655097_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_38dce7a60708c302cd6a6bf88c2889f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, мчс севастополя, события в донбассе, ситуация в донбассе: новости и комментарии, донецкая народная республика (днр), новости крыма
Севастопольские пиротехники вернулись домой после разминирования Донбасса

Пиротехники Севастополя вернулись из Донбасса после работ по разминированию

15:58 06.11.2024
 
© МЧС СевастополяПиротехники из Севастополя разминировали земли Донбасса
Пиротехники из Севастополя разминировали земли Донбасса
© МЧС Севастополя
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополь вернулись пиротехники регионального МЧС, которые с апреля разминировали мирные территории Донбасса. Об этом сообщает чрезвычайное ведомство в официальном Telegram-канале.
За это время саперы очистили от взрывоопасных предметов 126 гектаров земли Донецкой Народной Республики.

"В ДНР пиротехниками чрезвычайного ведомства обезврежено 564 взрывоопасных предмета. Разминировали мирную инфраструктуру, сельскохозяйственные угодья", - говорится в сообщении.

© МЧС СевастополяПиротехники из Севастополя разминировали земли Донбасса
Пиротехники из Севастополя разминировали земли Донбасса
© МЧС Севастополя
Пиротехники из Севастополя разминировали земли Донбасса
В ходе первой командировки 2023 года российские пиротехники МЧС уничтожили 4 100 боеприпасов, "очистив" от них 125 гектаров территорий.
В конце июня из Донбасса вернулись участники первой в этом году миссии по разминированию. Особое внимание саперы уделяли жилым микрорайонам, а также объектам энергоснабжения и линиям электропередачи, водоводам, мостам, путепроводам и ж/д магистралям.
Ранее в МЧС Севастополя рассказали РИА Новости Крым, что в Донбассе к периоду посева озимых, а где-то и сбора урожая, предшествуют работы по разминированию сельскохозяйственных полей, которые специалисты МЧС России проводят с привлечением управляемых роботов.
© МЧС СевастополяПиротехники из Севастополя разминировали земли Донбасса
Пиротехники из Севастополя разминировали земли Донбасса
© МЧС Севастополя
Пиротехники из Севастополя разминировали земли Донбасса
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымские саперы разминировали штурмовикам подходы к опорному пункту ВСУ
Разминирование после атаки беспилотников на Тихорецк завершено
Женщин и инвалидов привлекут к разминированию на Украине
Специалисты МЧС России привлекают роботов для разминирования сельхозполей в Донбассе
28 июля 2023, 20:12Эксклюзивы РИА Новости Крым
Роботы зашли в Донбасс: как МЧС разминирует сельхозугодья
 
СевастопольМЧС СевастополяСобытия в ДонбассеСитуация в Донбассе: новости и комментарииДонецкая Народная Республика (ДНР)Новости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:07Больше 4 тысяч жителей Феодосии остались без света
15:58Севастопольские пиротехники вернулись домой после разминирования Донбасса
15:46Москва не питает иллюзий: заявление МИД России по выборам в США
15:33В Херсонской области под огнем ВСУ погиб мирный житель и ранены трое
15:22Трамп может пойти на обострение по Украине после инаугурации – мнение
15:11В Москве стартовал Ялтинский международный форум
14:53Путин дал старт спуску на воду атомного ледокола "Чукотка"
14:41В Курской области за сутки уничтожены еще 250 украинских боевиков
14:27Два рецидивиста ограбили таксиста и сожгли его машину в лесу под Ялтой
14:14Инфляция в России - прогноз на конец года
13:47Частично обесточен Бахчисарай и два поселка в Красногвардейском районе
13:28Когда отремонтируют мост через Северо-Крымский канал
13:12Как в Кремле оценили заявления Трампа о мире на Украине
12:55ВС РФ нанесли удары по аэродромам и объектам энергетики Украины
12:49Новости СВО: киевский режим теряет тысячи боевиков в провальных атаках
12:34В Крыму построят спортивные объекты за средства от национализации
12:17Российские войска освободили еще два населенных пункта в Донбассе
12:13Как отреагировали в мире на победу Трампа
11:55Приблизит ли победа Трампа достижение мира на Украине – мнение
11:4816-летняя девушка ранена в Дагестане после падения дрона ВСУ
Лента новостейМолния