Севастопольские пиротехники вернулись домой после разминирования Донбасса
Пиротехники Севастополя вернулись из Донбасса после работ по разминированию
© МЧС СевастополяПиротехники из Севастополя разминировали земли Донбасса
© МЧС Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополь вернулись пиротехники регионального МЧС, которые с апреля разминировали мирные территории Донбасса. Об этом сообщает чрезвычайное ведомство в официальном Telegram-канале.
За это время саперы очистили от взрывоопасных предметов 126 гектаров земли Донецкой Народной Республики.
"В ДНР пиротехниками чрезвычайного ведомства обезврежено 564 взрывоопасных предмета. Разминировали мирную инфраструктуру, сельскохозяйственные угодья", - говорится в сообщении.
© МЧС СевастополяПиротехники из Севастополя разминировали земли Донбасса
© МЧС Севастополя
Пиротехники из Севастополя разминировали земли Донбасса
В ходе первой командировки 2023 года российские пиротехники МЧС уничтожили 4 100 боеприпасов, "очистив" от них 125 гектаров территорий.
В конце июня из Донбасса вернулись участники первой в этом году миссии по разминированию. Особое внимание саперы уделяли жилым микрорайонам, а также объектам энергоснабжения и линиям электропередачи, водоводам, мостам, путепроводам и ж/д магистралям.
Ранее в МЧС Севастополя рассказали РИА Новости Крым, что в Донбассе к периоду посева озимых, а где-то и сбора урожая, предшествуют работы по разминированию сельскохозяйственных полей, которые специалисты МЧС России проводят с привлечением управляемых роботов.
© МЧС СевастополяПиротехники из Севастополя разминировали земли Донбасса
© МЧС Севастополя
Пиротехники из Севастополя разминировали земли Донбасса
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