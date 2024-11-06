https://crimea.ria.ru/20241106/sevastopolskie-pirotekhniki-vernulis-domoy-posle-razminirovaniya-donbassa-1141656047.html

Севастопольские пиротехники вернулись домой после разминирования Донбасса

Севастопольские пиротехники вернулись домой после разминирования Донбасса - РИА Новости Крым, 06.11.2024

Севастопольские пиротехники вернулись домой после разминирования Донбасса

В Севастополь вернулись пиротехники регионального МЧС, которые с апреля разминировали мирные территории Донбасса. Об этом сообщает чрезвычайное ведомство в... РИА Новости Крым, 06.11.2024

2024-11-06T15:58

2024-11-06T15:58

2024-11-06T15:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополь вернулись пиротехники регионального МЧС, которые с апреля разминировали мирные территории Донбасса. Об этом сообщает чрезвычайное ведомство в официальном Telegram-канале. За это время саперы очистили от взрывоопасных предметов 126 гектаров земли Донецкой Народной Республики. В ходе первой командировки 2023 года российские пиротехники МЧС уничтожили 4 100 боеприпасов, "очистив" от них 125 гектаров территорий.В конце июня из Донбасса вернулись участники первой в этом году миссии по разминированию. Особое внимание саперы уделяли жилым микрорайонам, а также объектам энергоснабжения и линиям электропередачи, водоводам, мостам, путепроводам и ж/д магистралям.Ранее в МЧС Севастополя рассказали РИА Новости Крым, что в Донбассе к периоду посева озимых, а где-то и сбора урожая, предшествуют работы по разминированию сельскохозяйственных полей, которые специалисты МЧС России проводят с привлечением управляемых роботов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские саперы разминировали штурмовикам подходы к опорному пункту ВСУРазминирование после атаки беспилотников на Тихорецк завершеноЖенщин и инвалидов привлекут к разминированию на Украине

https://crimea.ria.ru/20230728/roboty-zashli-v-donbass-kak-mchs-razminiruet-selkhozugodya-1130339305.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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