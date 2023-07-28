https://crimea.ria.ru/20230728/roboty-zashli-v-donbass-kak-mchs-razminiruet-selkhozugodya-1130339305.html
Роботы зашли в Донбасс: как МЧС разминирует сельхозугодья
Роботы зашли в Донбасс: как МЧС разминирует сельхозугодья - РИА Новости Крым, 28.07.2023
Роботы зашли в Донбасс: как МЧС разминирует сельхозугодья
В Донбассе к периоду посева озимых, а где-то и сбора урожая, предшествуют работы по разминированию сельскохозяйственных полей, которые специалисты МЧС России... РИА Новости Крым, 28.07.2023
2023-07-28T20:12
2023-07-28T20:12
2023-07-28T20:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Донбассе к периоду посева озимых, а где-то и сбора урожая, предшествуют работы по разминированию сельскохозяйственных полей, которые специалисты МЧС России проводят с привлечением управляемых роботов. Об этом РИА Новости Крым сообщили в главке МЧС по Севастополю. В конце июня севастопольские саперы отправились во вторую в этом году командировку в рамках миссии по разминированию Донбасса в составе сводного отряда МЧС России. В отличие от задач в зоне СВО в 2022-м, когда главное внимание уделялось объектам социальной инфраструктуры, теперь специалисты преимущественно работают на стратегически важных объектах и в полях, которые аграриям необходимо засевать."Если до этого наши пиротехники больше занимались территориями частных домовладений, школ, котельных и прочим – то в этом году они работают с критической инфраструктурой: водопроводами, путепроводами и объектами энергетической инфраструктуры. Также очень много работы с сельскохозяйственными угодьями", – рассказала главный специалист-эксперт отдела информации и связи с общественностью ГУ МЧС России по Севастополю Наталья Данилова.Прежде чем на поле зайдут саперы, территорию проверяет "специально обученный робот", говорит она. Так безопаснее и, конечно, быстрее.Наряду с понятными в такой работе рисками есть и еще одна сложность, характерная для сезона: жара."Главная сложность в том, что там жара 40-градусная стоит. И, конечно, пройти под палящим солнцем по полю, где нет абсолютно никакой тени, к тому же в полной экипировке, очень тяжело. Один только бронежилет весит восемь килограммов, а у ребят там военизированная экипировка, тяжелая, плюс инвентарь. Вот это, да, осложняет работу. Тем не менее задачи выполняются эффективно", – сказала Данилова.В ходе первой командировки 2023 года российские пиротехники МЧС уничтожили 4 100 боеприпасов, "очистив" от них 125 гектаров территорий.Сейчас в Донбассе работают семеро сотрудников МЧС из Севастополя. Их возвращение ожидается к концу лета.В конце июня из Донбасса вернулись участники первой в этом году миссии по разминированию. В командировке, которая началась в апреле, вместе со спасателями из Севастополя в зоне СВО работали специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер", Донского и Ногинского спасцентров. Сообщалось, что на этот раз особое внимание саперы уделят жилым микрорайонам, а также объектам энергоснабжения и линиям электропередачи, водоводам, мостам, путепроводам и ж/д магистралям.Ранее начальник пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов рассказал, что ВСУ при отступлении минируют территории у линии соприкосновения. Читайте также на РИА Новости Крым:Сельское хозяйство Херсонщины: потери, планы, результаты и помощь КрымаУрожайный год: в Херсонской области собрали более 600 тысяч тонн зерновыхКак спасти Донбасс от экологической катастрофы
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, события в донбассе, ситуация в донбассе: новости и комментарии, гу мчс россии по севастополю, безопасность, сво, разминирование, видео
Роботы зашли в Донбасс: как МЧС разминирует сельхозугодья
Специалисты МЧС России привлекают роботов для разминирования сельхозполей в Донбассе
20:12 28.07.2023 (обновлено: 20:31 28.07.2023)
Собственный корреспондент
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым, Анна Петрова.
В Донбассе к периоду посева озимых, а где-то и сбора урожая, предшествуют работы по разминированию сельскохозяйственных полей, которые специалисты МЧС России проводят с привлечением управляемых роботов. Об этом РИА Новости Крым
сообщили в главке МЧС по Севастополю.
В конце июня севастопольские саперы отправились во вторую в этом году командировку в рамках миссии по разминированию Донбасса в составе сводного отряда МЧС России. В отличие от задач в зоне СВО в 2022-м, когда главное внимание уделялось объектам социальной инфраструктуры, теперь специалисты преимущественно работают на стратегически важных объектах и в полях, которые аграриям необходимо засевать.
"Если до этого наши пиротехники больше занимались территориями частных домовладений, школ, котельных и прочим – то в этом году они работают с критической инфраструктурой: водопроводами, путепроводами и объектами энергетической инфраструктуры. Также очень много работы с сельскохозяйственными угодьями", – рассказала главный специалист-эксперт отдела информации и связи с общественностью ГУ МЧС России по Севастополю Наталья Данилова.
Прежде чем на поле зайдут саперы, территорию проверяет "специально обученный робот", говорит она. Так безопаснее и, конечно, быстрее.
"У нас там ходит управляемый робот. Он идет, вспахивает поле перед собой, и боеприпасы детонируют. А после туда выходят с металлоискателями наши пиротехники, которые разыскивают то, что не сработало, и все фиксируют. Управляют роботами сотрудники центра "Лидер", работая в связке с нашим, севастопольским подразделением", – уточнила специалист.
Наряду с понятными в такой работе рисками есть и еще одна сложность, характерная для сезона: жара.
"Главная сложность в том, что там жара 40-градусная стоит. И, конечно, пройти под палящим солнцем по полю, где нет абсолютно никакой тени, к тому же в полной экипировке, очень тяжело. Один только бронежилет весит восемь килограммов, а у ребят там военизированная экипировка, тяжелая, плюс инвентарь. Вот это, да, осложняет работу. Тем не менее задачи выполняются эффективно", – сказала Данилова.
В ходе первой командировки 2023 года российские пиротехники МЧС уничтожили 4 100 боеприпасов, "очистив" от них 125 гектаров территорий.
Сейчас в Донбассе работают семеро сотрудников МЧС из Севастополя. Их возвращение ожидается к концу лета.
В конце июня из Донбасса вернулись участники первой в этом году миссии по разминированию
. В командировке, которая началась в апреле, вместе со спасателями из Севастополя в зоне СВО работали специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер", Донского и Ногинского спасцентров. Сообщалось, что на этот раз особое внимание саперы уделят жилым микрорайонам, а также объектам энергоснабжения и линиям электропередачи, водоводам, мостам, путепроводам и ж/д магистралям.
Ранее начальник пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов рассказал, что ВСУ при отступлении минируют территории у линии соприкосновения
.
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