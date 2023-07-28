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Роботы зашли в Донбасс: как МЧС разминирует сельхозугодья

Роботы зашли в Донбасс: как МЧС разминирует сельхозугодья - РИА Новости Крым, 28.07.2023

Роботы зашли в Донбасс: как МЧС разминирует сельхозугодья

В Донбассе к периоду посева озимых, а где-то и сбора урожая, предшествуют работы по разминированию сельскохозяйственных полей, которые специалисты МЧС России... РИА Новости Крым, 28.07.2023

2023-07-28T20:12

2023-07-28T20:12

2023-07-28T20:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Донбассе к периоду посева озимых, а где-то и сбора урожая, предшествуют работы по разминированию сельскохозяйственных полей, которые специалисты МЧС России проводят с привлечением управляемых роботов. Об этом РИА Новости Крым сообщили в главке МЧС по Севастополю. В конце июня севастопольские саперы отправились во вторую в этом году командировку в рамках миссии по разминированию Донбасса в составе сводного отряда МЧС России. В отличие от задач в зоне СВО в 2022-м, когда главное внимание уделялось объектам социальной инфраструктуры, теперь специалисты преимущественно работают на стратегически важных объектах и в полях, которые аграриям необходимо засевать."Если до этого наши пиротехники больше занимались территориями частных домовладений, школ, котельных и прочим – то в этом году они работают с критической инфраструктурой: водопроводами, путепроводами и объектами энергетической инфраструктуры. Также очень много работы с сельскохозяйственными угодьями", – рассказала главный специалист-эксперт отдела информации и связи с общественностью ГУ МЧС России по Севастополю Наталья Данилова.Прежде чем на поле зайдут саперы, территорию проверяет "специально обученный робот", говорит она. Так безопаснее и, конечно, быстрее.Наряду с понятными в такой работе рисками есть и еще одна сложность, характерная для сезона: жара."Главная сложность в том, что там жара 40-градусная стоит. И, конечно, пройти под палящим солнцем по полю, где нет абсолютно никакой тени, к тому же в полной экипировке, очень тяжело. Один только бронежилет весит восемь килограммов, а у ребят там военизированная экипировка, тяжелая, плюс инвентарь. Вот это, да, осложняет работу. Тем не менее задачи выполняются эффективно", – сказала Данилова.В ходе первой командировки 2023 года российские пиротехники МЧС уничтожили 4 100 боеприпасов, "очистив" от них 125 гектаров территорий.Сейчас в Донбассе работают семеро сотрудников МЧС из Севастополя. Их возвращение ожидается к концу лета.В конце июня из Донбасса вернулись участники первой в этом году миссии по разминированию. В командировке, которая началась в апреле, вместе со спасателями из Севастополя в зоне СВО работали специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер", Донского и Ногинского спасцентров. Сообщалось, что на этот раз особое внимание саперы уделят жилым микрорайонам, а также объектам энергоснабжения и линиям электропередачи, водоводам, мостам, путепроводам и ж/д магистралям.Ранее начальник пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов рассказал, что ВСУ при отступлении минируют территории у линии соприкосновения. Читайте также на РИА Новости Крым:Сельское хозяйство Херсонщины: потери, планы, результаты и помощь КрымаУрожайный год: в Херсонской области собрали более 600 тысяч тонн зерновыхКак спасти Донбасс от экологической катастрофы

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Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

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