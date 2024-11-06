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В Херсонской области под огнем ВСУ погиб мирный житель и ранены трое

В Херсонской области под огнем ВСУ погиб мирный житель и ранены трое - РИА Новости Крым, 06.11.2024

В Херсонской области под огнем ВСУ погиб мирный житель и ранены трое

Один мужчина погиб, трое женщин получили ранения при атаках украинских боевиков по мирным городам Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Владимир... РИА Новости Крым, 06.11.2024

2024-11-06T15:33

2024-11-06T15:33

2024-11-06T15:33

херсонская область

обстрелы всу

происшествия

владимир сальдо

алешки

голая пристань

новая каховка

новые регионы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Один мужчина погиб, трое женщин получили ранения при атаках украинских боевиков по мирным городам Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.В Алешках снаряд попал в жилой дом, в результате ранена женщина. Еще две мирные жительницы пострадали в Новой Каховке, добавил Сальдо. Кроме того, по данным губернатора, обстрел Новой Каховки привел к аварийному отключению электроснабжения в семи населенных пунктах и частично в самом городе. На данный момент работы по восстановлению электричества продолжаются."ВСУ подвергли обстрелам Каховку, Таврийск, Великую Лепетиху, Горностаевку, Днепряны, Казачьи Лагеря, Новую Маячку, Саги, Старую Збурьевку, за сутки в общей сложности выпустив по гражданской инфраструктуре левобережья Херсонщины 42 снаряда", - уточнил Сальдо.Ранее в 15-километровой зоне Херсонской области погибли три мирных жителя и десять получили ранения при атаках украинских боевиков. По прифронтовой зоне было выпущено около 350 снарядов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированную атаку на Херсонщину совершили ВСУ – жителей эвакуировалиМирный житель погиб при обстреле Херсонской области боевиками ВСУВСУ вновь обстреляли Новую Каховку: трагически погибла женщина

херсонская область

алешки

голая пристань

новая каховка

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, обстрелы всу, происшествия, владимир сальдо, алешки, голая пристань, новая каховка, новые регионы россии, новости