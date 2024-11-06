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В Херсонской области под огнем ВСУ погиб мирный житель и ранены трое - РИА Новости Крым, 06.11.2024
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В Херсонской области под огнем ВСУ погиб мирный житель и ранены трое
В Херсонской области под огнем ВСУ погиб мирный житель и ранены трое - РИА Новости Крым, 06.11.2024
В Херсонской области под огнем ВСУ погиб мирный житель и ранены трое
Один мужчина погиб, трое женщин получили ранения при атаках украинских боевиков по мирным городам Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Владимир... РИА Новости Крым, 06.11.2024
2024-11-06T15:33
2024-11-06T15:33
херсонская область
обстрелы всу
происшествия
владимир сальдо
алешки
голая пристань
новая каховка
новые регионы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Один мужчина погиб, трое женщин получили ранения при атаках украинских боевиков по мирным городам Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.В Алешках снаряд попал в жилой дом, в результате ранена женщина. Еще две мирные жительницы пострадали в Новой Каховке, добавил Сальдо. Кроме того, по данным губернатора, обстрел Новой Каховки привел к аварийному отключению электроснабжения в семи населенных пунктах и частично в самом городе. На данный момент работы по восстановлению электричества продолжаются."ВСУ подвергли обстрелам Каховку, Таврийск, Великую Лепетиху, Горностаевку, Днепряны, Казачьи Лагеря, Новую Маячку, Саги, Старую Збурьевку, за сутки в общей сложности выпустив по гражданской инфраструктуре левобережья Херсонщины 42 снаряда", - уточнил Сальдо.Ранее в 15-километровой зоне Херсонской области погибли три мирных жителя и десять получили ранения при атаках украинских боевиков. По прифронтовой зоне было выпущено около 350 снарядов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированную атаку на Херсонщину совершили ВСУ – жителей эвакуировалиМирный житель погиб при обстреле Херсонской области боевиками ВСУВСУ вновь обстреляли Новую Каховку: трагически погибла женщина
херсонская область
алешки
голая пристань
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херсонская область, обстрелы всу, происшествия, владимир сальдо, алешки, голая пристань, новая каховка, новые регионы россии, новости
В Херсонской области под огнем ВСУ погиб мирный житель и ранены трое

Один мирный житель погиб и трое ранены при обстрелах ВСУ Херсонской области – Сальдо

15:33 06.11.2024
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоПоследствия обстрела ВСУ Херсонской области
Последствия обстрела ВСУ Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Один мужчина погиб, трое женщин получили ранения при атаках украинских боевиков по мирным городам Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.
"Из-за террористических обстрелов киевских боевиков в Голой Пристани погиб человек — местный житель 1951 года рождения", - написал он в своем Telеgram-канале.
В Алешках снаряд попал в жилой дом, в результате ранена женщина. Еще две мирные жительницы пострадали в Новой Каховке, добавил Сальдо.
Кроме того, по данным губернатора, обстрел Новой Каховки привел к аварийному отключению электроснабжения в семи населенных пунктах и частично в самом городе. На данный момент работы по восстановлению электричества продолжаются.
"ВСУ подвергли обстрелам Каховку, Таврийск, Великую Лепетиху, Горностаевку, Днепряны, Казачьи Лагеря, Новую Маячку, Саги, Старую Збурьевку, за сутки в общей сложности выпустив по гражданской инфраструктуре левобережья Херсонщины 42 снаряда", - уточнил Сальдо.
Ранее в 15-километровой зоне Херсонской области погибли три мирных жителя и десять получили ранения при атаках украинских боевиков. По прифронтовой зоне было выпущено около 350 снарядов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Херсонская областьОбстрелы ВСУПроисшествияВладимир СальдоАлешкиГолая ПристаньНовая КаховкаНовые регионы РоссииНовости
 
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