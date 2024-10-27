https://crimea.ria.ru/20241027/tri-mirnykh-zhitelya-khersonschiny-pogibli-pod-ognem-ukrainskikh-boevikov-1141376865.html

Три мирных жителя Херсонщины погибли под огнем украинских боевиков

Три мирных жителя Херсонщины погибли под огнем украинских боевиков - РИА Новости Крым, 27.10.2024

Три мирных жителя Херсонщины погибли под огнем украинских боевиков

Три мирных жителя погибли, еще десять получили ранения при атаках украинских боевиков по 15-километровой зоне Херсонской области за неделю. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 27.10.2024

2024-10-27T11:51

2024-10-27T11:51

2024-10-27T11:51

владимир сальдо

херсонская область

новые регионы россии

обстрелы всу

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

алешки

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Три мирных жителя погибли, еще десять получили ранения при атаках украинских боевиков по 15-километровой зоне Херсонской области за неделю. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.По его данным, по прифронтовой зоне было выпущено около 350 снарядов.Сальдо добавил, что всем раненым оказана медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает. 22 октября ВСУ атаковали Парк Славы в Алешках, там погиб работник сферы благоустройства. Мирная жительница получила ранения и контузию при попадании снаряда в ее дом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированную атаку на Херсонщину совершили ВСУ – жителей эвакуировалиМирный житель погиб при обстреле Херсонской области боевиками ВСУВСУ вновь обстреляли Новую Каховку: трагически погибла женщина

херсонская область

новые регионы россии

алешки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, херсонская область, новые регионы россии, обстрелы всу, происшествия, всу (вооруженные силы украины), алешки